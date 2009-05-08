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Пирог, который хочется делать каждый день. Готовлю всего 15 минут: невероятно вкусно

Четверг, 04 Мая 2023 г. 10:11 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Приготовить сладкий пирог к чаю очень просто! Вот рецепт одного из таких пирогов. минимум усилий и максимум удовольствия!

Ингредиенты.

яйца — 3 шт.;
клубничный джем — 8 ст. л.;
ванильный сахар — 8 г;
мука — 290 г;
соль — щепотка;
разрыхлитель — 15 г;
сахар — 150 г;
ванильный йогурт — 150 г;
растительное масло — 120 мл.

Приготовление.

В миску с яйцами высыпаем ванильный и классический сахар, добавляем соль и хорошо взбиваем миксером до получения белой массы. К побелевшим яйцам выливаем растительное масло, продолжаем взбивать компоненты до однородности.
 
Выкладываем к яичной смеси ванильный йогурт, взбиваем до полного растворения компонента в яичной массе. Частями просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем жидкое тесто без комочков.
 
Выкладываем часть теста в форму для выпечки (28х19 см), распределяем равномерно по поверхности. Не забываем предварительно застелить форму пергаментом.
 
На тесто выкладываем 8 ложек клубничного джема. Создаем при помощи вилки узор из джема и теста. Заливаем полученный узор второй частью теста. Аналогично выкладываем остатки джема и делаем незамысловатый узор.


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Выпекать пирог нужно в духовке при 180 градусах примерно полчаса.


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После приготовления рекомендуем смазать верхушку торта клубничным джемом. Для декорирования торта можно воспользоваться шоколадной или кокосовой крошкой.


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Приятного аппетита!


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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