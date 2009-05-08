Приготовить сладкий пирог к чаю очень просто! Вот рецепт одного из таких пирогов. минимум усилий и максимум удовольствия!

Ингредиенты.

яйца — 3 шт.;

клубничный джем — 8 ст. л.;

ванильный сахар — 8 г;

мука — 290 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 15 г;

сахар — 150 г;

ванильный йогурт — 150 г;

растительное масло — 120 мл.

Приготовление.

В миску с яйцами высыпаем ванильный и классический сахар, добавляем соль и хорошо взбиваем миксером до получения белой массы. К побелевшим яйцам выливаем растительное масло, продолжаем взбивать компоненты до однородности.

Выкладываем к яичной смеси ванильный йогурт, взбиваем до полного растворения компонента в яичной массе. Частями просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем жидкое тесто без комочков.

Выкладываем часть теста в форму для выпечки (28х19 см), распределяем равномерно по поверхности. Не забываем предварительно застелить форму пергаментом.

На тесто выкладываем 8 ложек клубничного джема. Создаем при помощи вилки узор из джема и теста. Заливаем полученный узор второй частью теста. Аналогично выкладываем остатки джема и делаем незамысловатый узор.





Выпекать пирог нужно в духовке при 180 градусах примерно полчаса.





После приготовления рекомендуем смазать верхушку торта клубничным джемом. Для декорирования торта можно воспользоваться шоколадной или кокосовой крошкой.





Приятного аппетита!





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