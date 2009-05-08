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Икра из сельди закусочная

Пятница, 28 Апреля 2023 г. 10:59 + в цитатник
Galche все записи автора

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Икра из сельди закусочная - рецепт приготовления блюда белорусской кухни, благодаря моркови икра имеет приятный цвет и привкус крабового мяса. Такую икру не стыдно приготовить для приема гостей, делается это очень быстро, из минимума продуктов и, вот увидите, все, кто попробует эту закусочную икру, попросят у Вас рецепт. Также такую икру можно приготовить для завтраков - она очень хорошо хранится в пластиковом контейнере с герметичной крышкой, или в селедочнице, которую нужно обернуть пищевой пленкой.

Ингредиенты:

- сельдь соленая - 1 шт.
- морковь - 200 г
- плавленный сыр - 100 г
- сливочное масло - 150 г
- петрушка - по вкусу
Приготовление:
Морковь помыть, залить холодной водой и отварить до мягкости. Перед отвариванием ее можно очистить от кожуры, а можно это сделать и после отваривания.
Чтобы структура закусочной икры из селедки была однородной, масло должно быть размягченным, поэтому его нужно вынуть заранее из холодильника.
Тем временем, пока будет вариться морковь, можно подготовить сельдь. Нужно снять с сельди кожу, отделить от хребта и удалить по возможности все косточки.
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Когда морковь сварится и сельдь будет полностью разобрана, перекрутить все продукты через мясорубку с добавлением плавленого сыра. Лучше всего использовать мелкое сито в мясорубке, так перемелются и косточки, которые могут быть пропущены, и структура закусочной икры из сельди будет лучше, и продукты лучше соединятся в единое целое.
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Размягченное сливочное масло вмешать в перекрученные продукты, переложить икру из сельди в подготовленное блюдо - можно выложить ее в форме рыбы.
Подготовленную икру из селедки поместить в холодильник на 15 - 20 минут, а после украсить петрушкой и подать к столу.
Приятного аппетита!
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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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