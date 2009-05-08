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Вкуснее чебуреков и беляшей. Аппетитные трубочки: простое тесто, без дрожжей

Суббота, 17 Декабря 2022 г. 09:50 + в цитатник
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Чебуреки и беляши по праву можно считать важной частью гастрономической культуры не только на родине, но и в нашей стране. Этот вид выпечки в СССР продавался буквально на всех людных пространствах. Будь то обычный вокзал или парк, везде стояли палатки, где продавались чебуреки и беляши.
 
Популяризации блюд способствовало то, что обыватели устали от бабушкиных пирогов и хотели чего-то нового. Соответственно, чебуреки и беляши стали заманчивым аналогом.
 
Сейчас также можно встретить эти виды выпечки в различных лавках, палатках и кулинарных точках. Однако из-за халатности некоторых поваров, чебуреки и беляши обрели сомнительную славу.
 
Чтобы не стать жертвой некачественных ингредиентов, приготовим нечто похожее на беляши и чебуреки дома.
 
Ингредиенты для мясных трубочек:
 
вода — 250 мл;
соль — 1,5 ч. л.;
сметана — 80 г;
лук репчатый — шт.;
мука — 450 г;
фарш — 350 г;
разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Приготовление мясных трубочек:
Лук нарезаем маленькими квадратиками, соединяем с фаршем на сковороде с растительным маслом. Добавляем к начинке чайную ложку соли, смешиваем и жарим до готовности на среднем огне.
 
В это время подогреваем воду до 65-70 градусов, отправляем в жидкость соль и сметану. К смешанным продуктам просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем не липкое и эластичное тесто.
 
Оставляем тесто в теплом месте на 15 минут под крышкой или пищевой пленкой. Тесто делим на 10 равных частей, каждую раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 2 мм.
 
В пласты выкладываем по столовой ложке начинки, сворачиваем в трубочки. Не забываем кончики хорошо запечатывать.
 


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На среднем огне в сковороде греем растительное масло (100 мл), обжариваем трубочки до золотистого цвета со всех сторон.


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Рекомендуем перед подачей оставить трубочки на полотенце, чтобы ткань впитала весь жир.


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Подавать можно со сметаной или каким-либо соусом.

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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
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