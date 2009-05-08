Чебуреки и беляши по праву можно считать важной частью гастрономической культуры не только на родине, но и в нашей стране. Этот вид выпечки в СССР продавался буквально на всех людных пространствах. Будь то обычный вокзал или парк, везде стояли палатки, где продавались чебуреки и беляши.

Популяризации блюд способствовало то, что обыватели устали от бабушкиных пирогов и хотели чего-то нового. Соответственно, чебуреки и беляши стали заманчивым аналогом.

Сейчас также можно встретить эти виды выпечки в различных лавках, палатках и кулинарных точках. Однако из-за халатности некоторых поваров, чебуреки и беляши обрели сомнительную славу.

Чтобы не стать жертвой некачественных ингредиентов, приготовим нечто похожее на беляши и чебуреки дома.

Ингредиенты для мясных трубочек:

вода — 250 мл;

соль — 1,5 ч. л.;

сметана — 80 г;

лук репчатый — шт.;

мука — 450 г;

фарш — 350 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Приготовление мясных трубочек:

Лук нарезаем маленькими квадратиками, соединяем с фаршем на сковороде с растительным маслом. Добавляем к начинке чайную ложку соли, смешиваем и жарим до готовности на среднем огне.

В это время подогреваем воду до 65-70 градусов, отправляем в жидкость соль и сметану. К смешанным продуктам просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем не липкое и эластичное тесто.

Оставляем тесто в теплом месте на 15 минут под крышкой или пищевой пленкой. Тесто делим на 10 равных частей, каждую раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 2 мм.

В пласты выкладываем по столовой ложке начинки, сворачиваем в трубочки. Не забываем кончики хорошо запечатывать.





На среднем огне в сковороде греем растительное масло (100 мл), обжариваем трубочки до золотистого цвета со всех сторон.





Рекомендуем перед подачей оставить трубочки на полотенце, чтобы ткань впитала весь жир.





Подавать можно со сметаной или каким-либо соусом.

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