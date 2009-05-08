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Рыбная запеканка в духовке
Очень вкусный и полезный рецепт приготовления рыбной запеканки в духовке, поскольку запеченная рыба лучше всего сохраняет свои полезные вещества и витамины.
Ингредиенты:
Приготовление:
Взять рыбное филе, для запеканки подойдет любая жирная рыба это уже дело вашего вкуса, хорошо промыть его и подсушить, после чего сбрызнуть соком лимона.
Каждый кусочек необходимо посолить и поперчить, главное не переборщить так как в рецепте присутствует майонез и сыр.
Очищенный лук нарезать кольцами.
Морковь необходимо помыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке.
На разогретую сковороду добавить растительное масло и обжарить лук на небольшом огне до мягкости. К нему добавить морковь и жарить около 5 минут. Только не зажаривать много, достаточно того, чтобы морковь стала эластичной.
Взять форму для выпекания и выложить слоями:
- половина обжаренного лука с морковью;
- рыбное филе;
- вторая половина обжаренных овощей.
Смазать все майонезом и посыпать сыром. Отправить в разогретую духовку до 180С на 30 минут.
Готовое блюдо подать на стол.
Приятного аппетита!
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