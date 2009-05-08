Очень вкусный и полезный рецепт приготовления рыбной запеканки в духовке, поскольку запеченная рыба лучше всего сохраняет свои полезные вещества и витамины.

Ингредиенты:

рыбное филе - 500 - 700 г

лук репчатый - 3 - 5 шт.

морковь - 3 - 4 шт.

майонез - по вкусу

сыр - 150 - 200 г

растительное масло - для жарки

сок лимона - 1 ст.л.

соль, черный молотый перец - по вкусу

Приготовление:

Взять рыбное филе, для запеканки подойдет любая жирная рыба это уже дело вашего вкуса, хорошо промыть его и подсушить, после чего сбрызнуть соком лимона.

Каждый кусочек необходимо посолить и поперчить, главное не переборщить так как в рецепте присутствует майонез и сыр.

Очищенный лук нарезать кольцами.

Морковь необходимо помыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке.

На разогретую сковороду добавить растительное масло и обжарить лук на небольшом огне до мягкости. К нему добавить морковь и жарить около 5 минут. Только не зажаривать много, достаточно того, чтобы морковь стала эластичной.

Взять форму для выпекания и выложить слоями:

- половина обжаренного лука с морковью;

- рыбное филе;

- вторая половина обжаренных овощей.

Смазать все майонезом и посыпать сыром. Отправить в разогретую духовку до 180С на 30 минут.

Готовое блюдо подать на стол.

Приятного аппетита!



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