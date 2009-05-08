Ароматный, очень вкусный пирог со сливами из песочного теста готовится достаточно просто и быстро. Продукты для этого сочного фруктового пирога найдутся у каждой хозяйки, а вместо слив можно использовать абсолютно любые фрукты или ягоды по желанию.

Возьмем продукты по списку, чтобы приготовить быстрый сливовый пирог.

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло – 180 г.

Сахар (мелкий) – 120 г.

Яйца куриные – 1 целое + 1 желток.

Кефир – 100 мл.

Мука пшеничная – 240 г.

Разрыхлитель – 8 г.

Ванильный сахар – 10 г.

Слива плотная – 8-10 шт.

Для мучной крошки:

Масло сливочное – 40 г.

Сахар – 30 г.

Мука пшеничная – 40 г.

Как приготовить:

1. Кусочки холодного сливочного масла добавляем в просеянную муку и перетираем все в крошку с помощью вилки или просто руками. Делать это нужно достаточно быстро, чтобы масло не растаяло.

2. Сахар, ванильный сахар и куриные яйца тщательно растираем венчиком в однородную массу.





3. Соединяем яично-сахарную массу с мучной крупкой и разрыхлителем.





4. Замешиваем очень пластичное и мягкое тесто. Накрываем его пленкой и ставим в холодильник на 15-20 минут.





5. Сливы промываем в проточной воде, освобождаем от косточек и режем на кусочки не очень крупно.





6. Для мучной посыпки будущего пирога смешиваем муку, сливочное масло и сахар. Перетираем руками (можно вилкой) в маслянистую крошку.





7. Застилаем противень пекарской бумагой и распределяем по всей его поверхности песочное тесто, формируя небольшие бортики по периметру.





8. Высыпаем сливовую нарезку на тесто и сверху засыпаем все сладкой мучной крошкой.Выпекаем пирог приблизительно 30-35 минут при 180 градусах в духовке на среднем уровне.





Быстрый сливовый пирог готов. Даем ему немного остыть и нарезаем на порционные кусочки. Подаем к столу с молоком, чаем или ароматным кофе.





Приятного аппетита!



