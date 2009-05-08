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Ароматный, очень вкусный пирог со сливами из песочного теста готовится достаточно просто и быстро. Продукты для этого сочного фруктового пирога найдутся у каждой хозяйки, а вместо слив можно использовать абсолютно любые фрукты или ягоды по желанию.
Возьмем продукты по списку, чтобы приготовить быстрый сливовый пирог.
Ингредиенты:
Для теста:
Сливочное масло – 180 г.
Сахар (мелкий) – 120 г.
Яйца куриные – 1 целое + 1 желток.
Кефир – 100 мл.
Мука пшеничная – 240 г.
Разрыхлитель – 8 г.
Ванильный сахар – 10 г.
Слива плотная – 8-10 шт.
Для мучной крошки:
Масло сливочное – 40 г.
Сахар – 30 г.
Мука пшеничная – 40 г.
Как приготовить:
1. Кусочки холодного сливочного масла добавляем в просеянную муку и перетираем все в крошку с помощью вилки или просто руками. Делать это нужно достаточно быстро, чтобы масло не растаяло.
2. Сахар, ванильный сахар и куриные яйца тщательно растираем венчиком в однородную массу.
3. Соединяем яично-сахарную массу с мучной крупкой и разрыхлителем.
4. Замешиваем очень пластичное и мягкое тесто. Накрываем его пленкой и ставим в холодильник на 15-20 минут.
5. Сливы промываем в проточной воде, освобождаем от косточек и режем на кусочки не очень крупно.
6. Для мучной посыпки будущего пирога смешиваем муку, сливочное масло и сахар. Перетираем руками (можно вилкой) в маслянистую крошку.
7. Застилаем противень пекарской бумагой и распределяем по всей его поверхности песочное тесто, формируя небольшие бортики по периметру.
8. Высыпаем сливовую нарезку на тесто и сверху засыпаем все сладкой мучной крошкой.Выпекаем пирог приблизительно 30-35 минут при 180 градусах в духовке на среднем уровне.
Быстрый сливовый пирог готов. Даем ему немного остыть и нарезаем на порционные кусочки. Подаем к столу с молоком, чаем или ароматным кофе.
Приятного аппетита!