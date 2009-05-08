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Вкуснее Медовика и Наполеона. Новый рецепт торта, который не требует пропитки

Четверг, 23 Марта 2023 г. 10:36 + в цитатник
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Мы расскажем вам рецепт одного из простых тортов, который сможет приготовить начинающий кондитер.
 
Ингредиенты для сливочного торта:
 
яйца — 6 шт.;
белый шоколад — 100 г;
сахар — 150 г;
соль — ¼ ч. л.;
крахмал — 50 г;
мука — 110 г;
молоко — 600 мл;
сливочное масло 82,5% — 255 г;
ванильный сахар — ст. л.;
вода — 180 мл.
Приготовление сливочного торта:
В кастрюлю разбиваем пару яиц, высыпаем сахарный песок, ванильный сахар и крахмал, хорошо перемешиваем. Выливаем в смесь холодное молоко, смешиваем и ставим кастрюлю на средний огонь.
 
Варим будущий крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только основа для крема загустеет, убавляем огонь до минимума, варим до первых пузырьков.
 
Перекладываем основу в тару, накрываем пленкой в контакт и оставляем остужаться. В это время надо приготовить коржи для торта.
 
В кастрюлю выливаем воду, солим, добавляем 75 грамм сливочного масла. Остальное масло оставляем при комнатной температуре. В кастрюле доводим смесь до кипения, снимаем с огня и высыпаем туда муку.
 
Замешиваем ком теста, который затем на огне ниже среднего подсушиваем в кастрюле. Остужаем тесто до комнатной температуры, постепенно добавляем яйца. Вымешиваем тесто до получения немного густой консистенции.
 
На два листа пергамента 30х40 см кладем по две тарелки диаметром 25 см. Карандашом обводим круги от тарелок. Тесто помещаем в кондитерский мешок, делаем надрез на кончике — 5 мм. На пергаменте мешочком надо нарисовать круг, равный диаметру тарелки. Внутри круга делаем небольшую сетку.

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Выпекаем данные коржи в духовке при 210 градусах примерно 15 минут.


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Самый неудачный корж дробим до состояния крошки.
 
Для крема взбиваем мягкое сливочное масло миксером 3-5 минут. Постепенно добавляем по ложке основы в сливочное масло, перемешиваем массу.
 
Белый шоколад растапливаем на водяной бане, перекладываем в кондитерский мешок. Создаем тонкую паутинку из шоколада на коржах, смазываем их кремом — формируем торт.


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Последний корж смазывать кремом не надо, остатками обработайте бока торта.
 

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Вам остается посыпать бортики торта крошкой от коржа. Украсить десерт можете по своему вкусу. Например, заполните кремом квадратики коржа на верхушке изделия.

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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 16 раз
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