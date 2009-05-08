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Тертый пирог с орехами и вареньем: рецепт на маргарине

Среда, 21 Декабря 2022 г. 10:08 + в цитатник
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Для меня тертый пирог — не так про сладость, как про душевность и ностальгию по уютным вечерам в кругу родных. Когда вижу его где-то в продаже, волей-неволей вспоминается детство. Тертый пирог с орехами и вареньем был маминой кулинарной изюминкой. И всегда он почему-то получался разным, но одинаково вкусным. Естественно, маргарин можно заменить маслом. Но предупрежу сразу: на конечный вкус это особо не повлияет, а вот по карману ударит сильно. Для экзотической нотки можете добавить в тесто немного цедры лимона или апельсина. Готовый пирог лучше подавать полностью остывшим. Тогда он прекрасно будет держать форму, а его вкус станет более насыщенным.

 
Ингредиенты
Яйцо 2 шт.
Сахар 150 г
Соль 1 щеп.
Маргарин 250 г
Пшеничная мука 450 г
Разрыхлитель 5 г
Варенье 350 г
Сахарная пудра по вкусу
Грецкие орехи 100 г
Приготовление.
  1. Яйца взбейте сначала с сахаром и солью, а затем — с размягченным маргарином.яйца с маргарином
  2. Частями всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Старайтесь долго не держать его в руках, это влияет на консистенцию теста.

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  1. Треть теста заверните в пленку и оставьте в морозилке на 30 минут. Большую часть также заверните и поставьте в холодильник.разделение теста
  2. Раскатайте большую часть теста, выложите в застеленную пергаментом форму и сформируйте небольшие бортики.
  3. Орехи измельчите и смешайте с вареньем. Ровным слоем выложите начинку на основу пирога, а сверху крупно натрите замороженное тесто.выкладка начинки
  4. Запекайте пирог примерно 35 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.готовый тертый пирог
Это не просто рецепт, это инструкция к добрым воспоминаниям. Как только аромат тертого пирога начнет распространяться по дому, вся семья тут же соберется на кухне в ожидании чаепития! Обязательно порадуйте себя и близких уже в эти выходные.
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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