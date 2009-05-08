Для меня тертый пирог — не так про сладость, как про душевность и ностальгию по уютным вечерам в кругу родных. Когда вижу его где-то в продаже, волей-неволей вспоминается детство. Тертый пирог с орехами и вареньем был маминой кулинарной изюминкой. И всегда он почему-то получался разным, но одинаково вкусным. Естественно, маргарин можно заменить маслом. Но предупрежу сразу: на конечный вкус это особо не повлияет, а вот по карману ударит сильно. Для экзотической нотки можете добавить в тесто немного цедры лимона или апельсина. Готовый пирог лучше подавать полностью остывшим. Тогда он прекрасно будет держать форму, а его вкус станет более насыщенным.

Ингредиенты

Яйцо 2 шт.

Сахар 150 г

Соль 1 щеп.

Маргарин 250 г

Пшеничная мука 450 г

Разрыхлитель 5 г

Варенье 350 г

Сахарная пудра по вкусу

Грецкие орехи 100 г

Приготовление.