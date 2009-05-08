В давние времена, когда люди были более верными традициям и поверьям, существовало суждение, что без пирогов нельзя отмечать именины. Данный вид выпечки был настоящей заменой тортов. Тем более, у простых крестьян на такие изыски денег не было. Поэтому готовили сытные и вкусные пироги с разнообразными начинками.

Рецептов пирогов для именинников было много. стоит рассказать об одном из алгоритмов готовки, при котором тесто получается очень нежным, а начинка сочной.

Ингредиенты для пирогов с мясом и картошкой:

мука — 500 г;

растительное масло — 60 мл;

молоко — 250 мл;

укроп — пучок;

сахар — 0,5 ст. л.;

кумин — ч. л.;

дрожжи — ч. л.;

соль — 3 ч. л.;

сливочное масло — 40 г;

фарш — 200 г;

картофель — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.

Приготовление пирогов с картошкой и мясом:

Очищаем и нарезаем на небольшие кубики картофель. Отвариваем овощь до мягкости и остужаем.

Молоко подогреваем до 60 градусов. Из общего количества переливаем 4 столовые ложки молока в отдельный стакан. Туда же высыпаем 2 столовые ложки муки, сахарный песок, ложку соли и дрожжи. Перемешиваем продукты и оставляем на 10 минут для образования опары.

Отваренный картофель перекладываем в свободную тару. Процеживаем картофельный отвар и даем этой жидкости остынуть.

В тесто выливаем теплое молоко и 100 мл отвара картошки. В жидкость выкладываем сливочное масло, ожидаем, пока оно растопится в теплом молоке. Солим одной чайной ложкой смесь, добавляем опару и замешиваем тесто — сначала лопаткой, затем руками.

Когда сформируем колобок, убираем его в теплое место на 1,5 часа.

Режем луковицу на полукольца, мелко шинкуем укроп. На растительном масле обжариваем лук до полупрозрачного состояния. Добавляем к обжаренному овощу фарш, доводим до готовности на среднем огне. Высыпаем к обжарке чайную ложку соли, кумин и измельченный укроп — перемешиваем продукты.

Добавляем готовый фарш с луком к картофелю, перемалываем толкушкой ингредиенты в однородную массу.

Тесто заново разминаем, делим на две равные половины. Формируем из двух частей колобочки по 50 грамм каждый, должно получиться примерно 12 штук.

Каждый колобок мнем рукой, образуя лепешку диаметром 8-10 см. В середину каждой лепешки кладем столовую ложку начинки, запечатываем тестом.

В раскаленном масле на сковороде жарим пирожки запечатанным дном вниз. Необходимо каждую сторону довести до золотистой румяной корочки.





В результате мы получаем вкусную выпечку, которой можно угощать гостей на празднике. Тесто будет пышным и воздушным, а начинка нежной и сытной.

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