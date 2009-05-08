Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Метки

баклажаны на зиму блины блюда из курицы блюда из мяса блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша булочки булочки с корицей булочки с творогом булочки с яблоками варенье ватрушки с творогом вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог десерт десерт за 5 минут десерты домашние конфеты домашний хлеб заварные пирожные заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог запеканка итальянская кухня итальянское печенье кабачки картофель кекс кекс на кефире кефир консервирование королевская ватрушка котлеты круассаны кулич куличи куриная грудка курица лепешки лечо лимонный пирог лук мандариновый пирог манник на кефире манник с вишней маринад маринованные огурцы масленица медовое печенье медовый торт молоко морковь напитки пасха паштет из куриной печени первые блюда песочный пирог печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с абрикосами пирог с кремом пирог с творогом пироги пирожки пирожки в духовке пирожки за 5 минут пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожки с яблоками пирожные помидоры на зиму праздничное блюдо приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт торта рулет салат из огурцов на зиму салат с курицей салаты сливки сливочное масло слоеные салаты сметана специи супы сыр творог творожная запеканка творожное печенье творожный пирог тонкие блины торт торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт медовик торт на сковороде торт наполеон торты фарш форшмак чизкейк без выпечки шампиньоны шоколад шоколадное пирожное шоколадные пирожные шоколадный кекс шоколадный манник шоколадный пирог шоколадный торт яблоки яблочный пирог

 -Рубрики

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 254729


Просто картофель и немного фарша. Проверенный рецепт приготовления пирожков «Как пух»

Вторник, 25 Октября 2022 г. 09:52 + в цитатник
Ipola все записи автора

РїРёСЂРѕР¶РєРё В«РљР°Рє РїСѓС…В»1 (700x363, 235Kb)

В давние времена, когда люди были более верными традициям и поверьям, существовало суждение, что без пирогов нельзя отмечать именины. Данный вид выпечки был настоящей заменой тортов. Тем более, у простых крестьян на такие изыски денег не было. Поэтому готовили сытные и вкусные пироги с разнообразными начинками.
 
Рецептов пирогов для именинников было много. стоит рассказать об одном из алгоритмов готовки, при котором тесто получается очень нежным, а начинка сочной.
 
Ингредиенты для пирогов с мясом и картошкой:
 
мука — 500 г;
растительное масло — 60 мл;
молоко — 250 мл;
укроп — пучок;
сахар — 0,5 ст. л.;
кумин — ч. л.;
дрожжи — ч. л.;
соль — 3 ч. л.;
сливочное масло — 40 г;
фарш — 200 г;
картофель — 400 г;
лук репчатый — 2 шт.
Приготовление пирогов с картошкой и мясом:
Очищаем и нарезаем на небольшие кубики картофель. Отвариваем овощь до мягкости и остужаем.
 
Молоко подогреваем до 60 градусов. Из общего количества переливаем 4 столовые ложки молока в отдельный стакан. Туда же высыпаем 2 столовые ложки муки, сахарный песок, ложку соли и дрожжи. Перемешиваем продукты и оставляем на 10 минут для образования опары.
 
Отваренный картофель перекладываем в свободную тару. Процеживаем картофельный отвар и даем этой жидкости остынуть.
 
В тесто выливаем теплое молоко и 100 мл отвара картошки. В жидкость выкладываем сливочное масло, ожидаем, пока оно растопится в теплом молоке. Солим одной чайной ложкой смесь, добавляем опару и замешиваем тесто — сначала лопаткой, затем руками.
 
Когда сформируем колобок, убираем его в теплое место на 1,5 часа.
 
Режем луковицу на полукольца, мелко шинкуем укроп. На растительном масле обжариваем лук до полупрозрачного состояния. Добавляем к обжаренному овощу фарш, доводим до готовности на среднем огне. Высыпаем к обжарке чайную ложку соли, кумин и измельченный укроп — перемешиваем продукты.
 
Добавляем готовый фарш с луком к картофелю, перемалываем толкушкой ингредиенты в однородную массу.
 
Тесто заново разминаем, делим на две равные половины. Формируем из двух частей колобочки по 50 грамм каждый, должно получиться примерно 12 штук.
 
Каждый колобок мнем рукой, образуя лепешку диаметром 8-10 см. В середину каждой лепешки кладем столовую ложку начинки, запечатываем тестом.
 
РїРёСЂ2 (700x361, 174Kb)
 

В раскаленном масле на сковороде жарим пирожки запечатанным дном вниз. Необходимо каждую сторону довести до золотистой румяной корочки.


РїРёСЂ3 (700x361, 250Kb)

В результате мы получаем вкусную выпечку, которой можно угощать гостей на празднике. Тесто будет пышным и воздушным, а начинка нежной и сытной.

Источник
 

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 8 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте