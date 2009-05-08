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Картофель к праздничному столу — быстро, вкусно, красиво

Воскресенье, 19 Января 2020 г. 08:56 + в цитатник
tanuuusa все записи автора

Картофель к праздничному столу — быстро, вкусно, красиво

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Ингредиенты:

-1 кг картофеля (средний)
-2-3 зубка чеснока
-3 ст. ложки растительного масла
-зелень (укроп, петрушка …)
-приправа для картошки
-соль

Приготовление:

  • Картошку чистим, промываем, обсушиваем и помещаем в большую миску. Если картошечка крупная, разрежьте ее на части. Обязательно накалываем ее зубочисткой в нескольких местах.Чеснок чистим и пропускаем через чесночницу.
  • Зелень промываем, просушиваем и мелко режем.
  • Для приготовления соуса в отдельной посуде смешиваем растительное масло, чеснок, зелень, приправу для картофеля, соль по вкусу и хорошо перемешиваем.Полученным соусом поливаем картофель и все хорошо перемешиваем.
  • В пакет для запекания перекладываем картофель, защипываем его или завязываем. Для того, чтобы пакет при нагревании не лопнул, делаем в нем иголкой несколько проколов.
  • Пакет с картофелем помещаем на противень и ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов.Запекаем картофель приблизительно один час. Приблизительно, потому что размер картофелин у всех разный.Для того, чтобы проверить готов ли картофель, проткните его вилочкой или ножом прямо через пакет. Если готов, выключаем духовку и даем постоять минут 10.Затем вынимаем запеченный картофель из пакета и падаем его с любым мясом, рыбой или птицей, овощами или с салатиком.

Приятного аппетита!

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Рубрики:  блюда из овощей
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