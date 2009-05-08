Воскресенье, 19 Января 2020 г. 08:56
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Картофель к праздничному столу — быстро, вкусно, красиво
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рецепт
картофель
картошка в пакете
запеченая картошка
Картофель к праздничному столу — быстро, вкусно, красиво
Ингредиенты:
-1 кг картофеля (средний)
-2-3 зубка чеснока
-3 ст. ложки растительного масла
-зелень (укроп, петрушка …)
-приправа для картошки
-соль
Приготовление:
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Картошку чистим, промываем, обсушиваем и помещаем в большую миску. Если картошечка крупная, разрежьте ее на части. Обязательно накалываем ее зубочисткой в нескольких местах.Чеснок чистим и пропускаем через чесночницу.
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Зелень промываем, просушиваем и мелко режем.
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Для приготовления соуса в отдельной посуде смешиваем растительное масло, чеснок, зелень, приправу для картофеля, соль по вкусу и хорошо перемешиваем.Полученным соусом поливаем картофель и все хорошо перемешиваем.
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В пакет для запекания перекладываем картофель, защипываем его или завязываем. Для того, чтобы пакет при нагревании не лопнул, делаем в нем иголкой несколько проколов.
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Пакет с картофелем помещаем на противень и ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов.Запекаем картофель приблизительно один час. Приблизительно, потому что размер картофелин у всех разный.Для того, чтобы проверить готов ли картофель, проткните его вилочкой или ножом прямо через пакет. Если готов, выключаем духовку и даем постоять минут 10.Затем вынимаем запеченный картофель из пакета и падаем его с любым мясом, рыбой или птицей, овощами или с салатиком.
Приятного аппетита!
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