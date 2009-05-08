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Заливной пирог с творогом и ягодами

Среда, 10 Июля 2024 г. 09:47 + в цитатник
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Очень вкусный ягодный пирог получается из замороженных ягод черники и малины - это невероятно удачное ягодное сочетание вкусов. Сам пирог чрезвычайно прост в приготовлении: готовим песочное тесто, также готовим и творожно-сметанную заливку. На тесто выкладываем смесь двух видов ягод, заливаем заливкой и выпекаем в духовке - с легкостью укладываемся в час работы.
Ингредиенты
Тесто:
Яйцо - 1 шт.
 
Разрыхлитель - 1 ч.л.
 
Мука - 350 г
 
Сахар - 100 г
 
Масло сливочное - 150 г
 
Заливка:
Сметана - 200 г
 
Яйцо - 1 шт.
 
Сахар - 150 г
 
Творог - 100 г
 
Черника замороженная - 150 г
 
Малина замороженная - 150 г
 
Цедра одного лимона

Процесс приготовления

Подготовим необходимые ингредиенты для заливного пирога с творогом и ягодами. Для работы нам потребуется мягкое сливочное масло, поэтому заранее выложим его на кухонный стол. Ягоды у меня замороженные - размораживать заранее их не нужно.

 

 

Приготовим тесто. В миску вобьем яйцо, засыплем сахар, добавим мягкое масло, нарезанное кусочками.

 

 

Миксером взобьем эти ингредиенты в однородную массу.

 

 

К масляной смеси просеем муку с разрыхлителем.

 

 

Замесим мягкое, совсем не прилипающее к пальцам тесто.

 

 

Раскатаем тесто в пласт и на скалке перенесем на дно формы, укладывая так, чтобы еще получились и бортики высотой в 4-5 см. Дно формы желательно заранее выложить пергаментом для выпекания. Тесто наколем вилкой. Заполненную форму временно отставим в сторону.

 

 

Приготовим заливку для пирога. В миску вобьем яйцо, выложим творог, сметану, засыплем сахар, добавим цедру лимона, которую натерли на мелкой терке заранее.

 

 

Блендером перебьем эти ингредиенты в однородную массу.

 

 

На дно формы с тестом выложим замороженные ягоды черники и малины.

 

 

Поверх ягод зальем жидкую творожную смесь.

 

 

Поставим заполненную форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Показателем готовности заливного пирога с творогом и ягодами будут подрумяненные бортики и верх начинки, застывший наподобие творожной запеканки.

 

Пирог аккуратно извлечем из формы и полностью охладим - это важно! Только охлажденный пирог можно будет нарезать на аккуратные кусочки.

 

 

Приятного аппетита!

 

Заливной пирог с творогом и ягодами, рецепт с фото
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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