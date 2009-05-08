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Заливной пирог с творогом и ягодами
Подготовим необходимые ингредиенты для заливного пирога с творогом и ягодами. Для работы нам потребуется мягкое сливочное масло, поэтому заранее выложим его на кухонный стол. Ягоды у меня замороженные - размораживать заранее их не нужно.
Приготовим тесто. В миску вобьем яйцо, засыплем сахар, добавим мягкое масло, нарезанное кусочками.
Миксером взобьем эти ингредиенты в однородную массу.
К масляной смеси просеем муку с разрыхлителем.
Замесим мягкое, совсем не прилипающее к пальцам тесто.
Раскатаем тесто в пласт и на скалке перенесем на дно формы, укладывая так, чтобы еще получились и бортики высотой в 4-5 см. Дно формы желательно заранее выложить пергаментом для выпекания. Тесто наколем вилкой. Заполненную форму временно отставим в сторону.
Приготовим заливку для пирога. В миску вобьем яйцо, выложим творог, сметану, засыплем сахар, добавим цедру лимона, которую натерли на мелкой терке заранее.
Блендером перебьем эти ингредиенты в однородную массу.
На дно формы с тестом выложим замороженные ягоды черники и малины.
Поверх ягод зальем жидкую творожную смесь.
Поставим заполненную форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Показателем готовности заливного пирога с творогом и ягодами будут подрумяненные бортики и верх начинки, застывший наподобие творожной запеканки.
Пирог аккуратно извлечем из формы и полностью охладим - это важно! Только охлажденный пирог можно будет нарезать на аккуратные кусочки.
Приятного аппетита!
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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