Подготовим необходимые ингредиенты для заливного пирога с творогом и ягодами. Для работы нам потребуется мягкое сливочное масло, поэтому заранее выложим его на кухонный стол. Ягоды у меня замороженные - размораживать заранее их не нужно.

Приготовим тесто. В миску вобьем яйцо, засыплем сахар, добавим мягкое масло, нарезанное кусочками.

Миксером взобьем эти ингредиенты в однородную массу.

К масляной смеси просеем муку с разрыхлителем.

Замесим мягкое, совсем не прилипающее к пальцам тесто.

Раскатаем тесто в пласт и на скалке перенесем на дно формы, укладывая так, чтобы еще получились и бортики высотой в 4-5 см. Дно формы желательно заранее выложить пергаментом для выпекания. Тесто наколем вилкой. Заполненную форму временно отставим в сторону.

Приготовим заливку для пирога. В миску вобьем яйцо, выложим творог, сметану, засыплем сахар, добавим цедру лимона, которую натерли на мелкой терке заранее.

Блендером перебьем эти ингредиенты в однородную массу.

На дно формы с тестом выложим замороженные ягоды черники и малины.

Поверх ягод зальем жидкую творожную смесь.

Поставим заполненную форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Показателем готовности заливного пирога с творогом и ягодами будут подрумяненные бортики и верх начинки, застывший наподобие творожной запеканки.

Пирог аккуратно извлечем из формы и полностью охладим - это важно! Только охлажденный пирог можно будет нарезать на аккуратные кусочки.

Приятного аппетита!