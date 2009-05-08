Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму бисквитный рулет блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из фарша булочки булочки с начинкой вкусно и просто вторые блюда выпечка десерт десерты домашний торт жареные пирожки заготовки заготовки на зиму закуски заливной пирог итальянская кухня картофель кекс на кефире консервирование куриные котлеты лимонный пирог мед медовик пасха песочный пирог печенье печенье на кефире пирог к чаю пирог на каждый день пирог на кефире пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожные помидоры на зиму простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты сливки сметана специи супы сыр творог творожная запеканка творожный кекс творожный пирог творожный торт торт торт «медовик» торт без выпечки торт за 15 минут торт к чаю торт медовик торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколад шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 70377
Комментариев: 169938
Написано: 257189


Как приготовить чёткий холодец из курицы. Простой рецепт без желатина

Понедельник, 08 Января 2024 г. 10:46 + в цитатник
Ipola все записи автора

С…РѕР»РѕРґРµС† РёР· РєСѓСЂРёС†С‹1 (700x416, 288Kb)

Не секрет, что холодец пользовался спросом у кочевых народов. Они обнаружили, что наваристый бульон застывает на холоде и превращается в желе. Купцам, путешественникам и охотникам было удобно брать такое блюдо с собой. При необходимости, его всегда можно разогреть и получить наваристый бульон.
 
Мы привыкли кушать холодец как угощение или закуску. Однако, чтобы частенько радовать себя таким блюдом, надо научиться его правильно готовить. Этот рецепт мы подготовили для вас, чтобы вы могли отведать холодец не магазинного, а домашнего приготовления.
 
Ингредиенты для холодца:
 
курица — 1,8 кг;
лук — шт.;
морковь — шт.;
вода — 3,5 л.;
лавровые листы;
Перец горошком;
чеснок — 3 зубчика;
соль.
Приготовление холодца:
Промываем курицу и делим на части. Отправляем вариться в кастрюле с водой. Когда курица закипит, убираем пену. Это важно, поскольку от нее зависит прозрачность холодца.
 
Очищаем луковицу и морковь, отправляем в кастрюлю к курице. Убавляем огонь до минимума, можно даже переставить кастрюлю на более маленькую конфорку. Бульон должен слегка подрагивать, но не полностью кипеть. Если в процессе появляется тонкая пленка, убираем ее с помощью ложки.
 
Добавляем лавровые листы, несколько горошин черного и молотого перца. Солим по вкусу, затем варим 1 час.
 
После готовности убираем лук и морковь. Мясо перекладываем в другую тару. Отсоединяем мясо от костей.
 
Бульон пропускаем через сито. На поверхности бульона образовалась полоска жира, избавляемся от нее с помощью ложки. Дополнительно вытягиваем лишний жир салфеткой.
 
Берем форму, на дно выкладываем чеснок, пропущенный через пресс. Мясо делим на волокна, укладываем в форму. Заливаем бульон.
 


С…РѕР»РѕРґРµС† РёР· РєСѓСЂРёС†С‹2 (700x386, 272Kb)

Остужаем до комнатной температуры, затем отправляем в холодильник на одну ночь.


С…РѕР»РѕРґРµС† РёР· РєСѓСЂРёС†С‹3 (700x402, 250Kb)

Источник

Рубрики:  блюда из птицы
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте