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У многих с выпечкой связано довольно много теплых воспоминаний. Это и пирожки у бабушки в деревне, и сладкие десерты, и мягкий свежий хлеб. Запах выпечки успокаивает и приводит в состояние гармонии.
В основном, любимой выпечкой является какой-то определенный пирог. Как правило, люди любят шарлотку. Это самый узнаваемый вид выпечки во многих странах.
Но, помимо шарлотки есть и другие интересные пироги. Стоит обратить внимание на итальянскую выпечку. Пироги из данной страны оригинальные и вкусные. Создадим в домашних условиях типичную итальянскую выпечку.
Ингредиенты теста для итальянского пирога:
сливочное масло — 200 г;
мука — 300 г;
соль — щепотка;
разрыхлитель — ч.л.;
ванилина — ч.л.;
сахар — 100 г;
яичный желток — 2 шт.;
сметана — 4 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
творог — 400 г;
сахар — 100 г;
яйцо — шт.;
яичный белок — 3 шт.;
соль — щепотка;
сгущенное молоко — 100 г.
Приготовление итальянского пирога:
К мягкому сливочному маслу высыпаем муку, разрыхлитель, ваниль и соль. Смешиваем компоненты до однородной массы, похожей на тесто.
Добавляем в первичное тесто сметану, желтки и сахарный песок, продолжаем вымешивать. Получается эластичный слегка липкий колобок.
Делим тесто на две части — одна побольше, вторая поменьше. Колобок побольше кладем в холодильник на 20 минут. Колобок поменьше кладем в морозильную камеру на полчаса.
Не забываем завернуть тесто в целлофан.
Для приготовления начинки смешиваем творог, сахар и яйцо, взбиваем погружным блендером до однородной массы. В отдельной миске взбиваем белки с солью миксером до белой пышной пены.
Высыпаем к белкам сахар, продолжаем взбивать до образования устойчивых пиков. Далее в форму для выпечки с пергаментом на дне выкладываем большую часть теста, выравниваем по поверхности и формируем бортики.
В форму из теста выкладываем творожную начинку ровным слоем.
На творожный слой кладем белковую массу, тоже выравниваем.
Натираем на крупной терке кусок теста из морозилки на верхушку.
Выпекаем пирог в духовке при 160 градусах 40 минут.
После выпекания смазываем пирог сгущенным молоком.
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