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Создан: 17.12.2008
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Написано: 164617


Вкуснятина из кабачков

Суббота, 29 Апреля 2023 г. 07:05 + в цитатник




Ну просто обалденный рецепт кабачков в духовке! Эта закуска понравилась всем моим гостям!

кабачки 500 гр.
помидор 3 шт.
сыр твердый 100 гр.
майонез 100 гр.
чеснок 3 зубчика
укроп 20 гр.
мука 150 гр.
яйца 2-3 шт.
соль и перец по вкусу
масло для жарки

Подробности приготовления в видио.
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слова и фото автора

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Рубрики:  закуски


Процитировано 9 раз
Понравилось: 8 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 29 Апреля 2023 г. 13:56 (ссылка)
спасибочки
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 29 Апреля 2023 г. 21:33 (ссылка)
lyplared,
0_53635_c9f10433_L (457x259, 103Kb)
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Воскресенье, 30 Апреля 2023 г. 13:54 (ссылка)
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