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Пирог - бомба! Готовьтесь печь его каждый день!

Вторник, 23 Июня 2020 г. 08:03 + в цитатник
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Сезон клубники продолжается, делюсь самым любимым рецептом клубничного пирога! Пирог большой, красивый и невероятно вкусный! Тесто отлично подходит для сладкой выпечки, часто использую с разными начинками. Пробуйте, готовьте на здоровье!

Что бы активировать дрожжи, заставить их быстрее работать, делаем быструю опару. В муку выливаем тёплое молоко, добавляем дрожжи и ложку сахара, пусть постоят минут 10. После чего соединяем все ингредиенты, сливочное масло вводим в последнюю очередь.
тесто:
мука 500 гр.
яичные желтки 2 шт.
молоко 240 мл.
сливочное масло 120 гр.
дрожжи сухие 7 гр.
сахар 70 гр.
соль щепотка
начинка:
клубника 600 гр.
творог 300 гр.
сметана 100 гр.
сахар 100 гр.
крахмал 20 гр.
ванильный сахар 1 ст.лож.
яйцо 1 шт.
сахарная пудра

На тёплой кухне тесто подходит (поднимается) минут за 40 (увеличивается в объёме в два раза). Слегка тесто обомнем и раскатываем на листе пергамента, делаем из теста круг диаметром 40 см.
По краю нашей заготовки делаем надрезы (4 см.). Вдоль надрезов выкладываем клубнику (порезанную на крупные кусочки). Клубнику присыпаем смесью крахмала и сахарной пудры (пол ложки), так ягодный сок не вытечет.
Формируем бортик (валик) пирога, склеивая крест на крест надрезы. Ряд клубнички получается внутри. Пирог накрываем полотенцем и даем постоять минут 10-15.
За это время приготовим заливку для начинки. Соединяем все кроме клубники в чашке и пробиваем погружным блендером.
Клубнику распределяем в центре пирога, заливаем творожной заливкой. Края теста (бортики) смажем желтком.
Выпекаем в разогретой духовке при t 180* С., минут 35-40 (ориентируйтесь на свою духовку). Фантастическое тесто и начинка, самое сложное в этом рецепте, дать пирогу хорошо остыть!
Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.



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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 76 раз
Понравилось: 30 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Среда, 24 Июня 2020 г. 08:31 (ссылка)
Хороший пирожок! Спасибо, Лилечка!
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 24 Июня 2020 г. 08:57 (ссылка)
Ipola,
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Планета_7   обратиться по имени Вторник, 30 Июня 2020 г. 20:38 (ссылка)
Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 30 Июня 2020 г. 21:39 (ссылка)
Планета_7,
0_53635_c9f10433_L (457x259, 103Kb)
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