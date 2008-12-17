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Лилёша
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Создан: 17.12.2008
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Написано: 144797



Десерт без вреда для талии! Всего 3 продукта – без муки, соды и разрыхлителя!

Понедельник, 01 Июня 2020 г. 07:58 + в цитатник




Сегодня делюсь рецептом полезного десерта без вреда для фигуры! Для меня этот десерт настоящее открытие!

кефир 2,5% – 300 мл.
кокосовая стружка – 70 гр.
яичные белки – 3 шт. (90 гр.)
выход готового десерта - 340 гр.
моя форма 21/21 см.

Кокосовую стружку залить кефиром. Перемешать. Яичные белки взбить миксером, при максимальной мощности, на протяжении 3 минут в воздушную массу.
Аккуратно, в 3 приёма ввести взбиты белки в кефирно-кокосовую массу, каждый раз хорошо размешивая, в одном направлении.
Перелить полученное «тесто» в форму для запекания и выпекать при t 180* С. в духовке на среднем уровне 25-30 минут. В духовке десерт поднимается, после остывания – опускается, так и должно быть. По желанию можно украсить растопленным шоколадом, фруктами, ягодами и посыпать кокосовой стружкой.
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слова и фото автора

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Рубрики:  дессерты/сладости


Процитировано 47 раз
Понравилось: 20 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Вторник, 02 Июня 2020 г. 08:38 (ссылка)
Надо приготовить. Спасибо, Лилечка! Форму поменьше взять - повыше выйдет. Как думаешь?
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 02 Июня 2020 г. 11:06 (ссылка)
Ipola, возможно, Ириша...
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Вторник, 02 Июня 2020 г. 13:38 (ссылка)
Необычно, спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 02 Июня 2020 г. 16:44 (ссылка)
Татьяна_Дяглова,
133139430_31 (330x370, 163Kb)
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