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Почему умелые хозяйки кидают блинчики в кипящее молоко

Суббота, 18 Ноября 2023 г. 16:41 + в цитатник
Рецепт блинов прост до крайности. Любая опытная хозяйка, как стих, расскажет тебе пошаговый рецепт блинчиков и ингредиенты для теста. Но загвоздка в том, что у каждого домашнего кулинара свои секреты в приготовлении этого простого блюда. Мы расскажем тебе одну хитрость, которая сделает и без того вкусные блины просто бесподобными! Приготовь молоко и слушай внимательно.





У каждой хозяйки свой любимый рецепт блинчиков. Кто-то готовит их на молоке, другие обходятся лишь кипятком. Но самые опытные сходятся в одном: после приготовления блины нужно бросать в кипящее молоко. Оно подарит выпечке нежный вкус, сделает их еще более мягкими и тающими во рту. Об этой хитрости знают немногие, но те, кто осведомлен, каждый раз применяют кулинарный лайфхак и не нарадуются.


После такой процедуры блины остаются вкусными и мягкими не только на второй, но и на третий день после приготовления. С любимым вареньем или просто так они никого не оставят равнодушными. А для идеальной выпечки нужно всего-навсего кипящее молоко и правильный пошаговый рецепт блинчиков.

Приготовленные таким образом блины получаются просто невероятными! Такие воздушные и мягкие, что тают во рту. А на вид ажурные, кружевные, хоть картину пиши. Ты и сама можешь в этом убедиться, приготовив их.
Рубрики:  не сладкая выпечка
полезные советы
интересное


Процитировано 7 раз
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 18 Ноября 2023 г. 20:21 (ссылка)
спасибо*
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ольга_бочарникова   обратиться по имени Воскресенье, 19 Ноября 2023 г. 11:40 (ссылка)
А ЗАЧЕМ ПЕЧЬ БЛИНЫ НА 3 ДНЯ??? Чтоб потом в молоке-ВЫПАРИВАТЬ? БРЕДЯТИНА!!!
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