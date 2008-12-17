Рецепт блинов прост до крайности. Любая опытная хозяйка, как стих, расскажет тебе пошаговый рецепт блинчиков и ингредиенты для теста. Но загвоздка в том, что у каждого домашнего кулинара свои секреты в приготовлении этого простого блюда. Мы расскажем тебе одну хитрость, которая сделает и без того вкусные блины просто бесподобными! Приготовь молоко и слушай внимательно.У каждой хозяйки свой любимый рецепт блинчиков. Кто-то готовит их на молоке, другие обходятся лишь кипятком. Но самые опытные сходятся в одном: после приготовления блины нужно бросать в кипящее молоко. Оно подарит выпечке нежный вкус, сделает их еще более мягкими и тающими во рту. Об этой хитрости знают немногие, но те, кто осведомлен, каждый раз применяют кулинарный лайфхак и не нарадуются.После такой процедуры блины остаются вкусными и мягкими не только на второй, но и на третий день после приготовления. С любимым вареньем или просто так они никого не оставят равнодушными. А для идеальной выпечки нужно всего-навсего кипящее молоко и правильный пошаговый рецепт блинчиков.Приготовленные таким образом блины получаются просто невероятными! Такие воздушные и мягкие, что тают во рту. А на вид ажурные, кружевные, хоть картину пиши. Ты и сама можешь в этом убедиться, приготовив их.