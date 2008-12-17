Восхитительный тарт с грушами и нежным кремом.
мука пшеничная (200 гр. в тесто, 3 ст.л. в крем)
творог — 100 гр.
яйцо куриное (2 шт. в тесто, 2 шт. в крем) — 2 шт.
масло сливочное (40 г в тесто, 10 г для обжаривания груш ) — 50 гр.
разрыхлитель теста — 1 ч. л.
груша — 4 шт.
сахар (3 ст.л. в крем, 2 ст. л. в начинку) — 5 ст. л.
молоко — 0,5 л.
коньяк — 3 ст. л.
лимон (цедра) — 1 шт.
ванилин — 1 пакет
Из муки, творога, сливочного масла, яиц, замесить тесто, добавив разрыхлитель. Убрать в холодильник на 30 минут.
Тесто раскатать, уложить в смазанную форму, сделав бортики. Наколоть вилкой и поставить выпекаться в разогретую духовку. Температура 200* С. Выпекается до готовности, примерно, 20 минут.
Груши нарезать кубиком, выложить в сковороду с маслом, присыпать сахаром, карамелизировать. Добавить коньяк. Оставить на медленном огне на 5 минут.
Молоко поставить на огонь, положить в него цедру лимона, довести до кипения, затем цедру удалить. Останется аромат лимона. Сама цедра не нужна.
В миксере взбить 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки и ванилин. Если масса будет очень густой - добавьте пару ложек холодного молока.
В закипевшее молоко вливаем тонкой струйкой взбитую массу. При постоянном помешивании, на медленном огне, доводим крем до кипения и выключаем.
Основа тарта, к тому времени, уже готова, достаем из духовки, выкладываем горячие груши, распределяем весь образовавшийся сок.
Сверху выкладываем крем - тоже горячий. Ждем, пока вся эта красота остынет и пропитается. На это уйдет пару часов. Лучше поставить в холодное место.
Остывший тарт, при желании, можно посыпать тертым шоколадом.
Угощайтесь!
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