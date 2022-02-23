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Из вареного мяса готовлю необычную закуску (вкус ее не сравнится ни с чем)

Вторник, 22 Февраля 2022 г. 09:24 + в цитатник
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Эта закуска по вкусу не похожа на колбасу, ветчину или мясо, которое мы готовим для нарезки. У нее свой особенный вкус. Способ приготовления оригинальный, поэтому и сама закуска получается необычной. Мясо при таком способе получается очень нежное, мягкое, остренькое и очень сочное. Отличный вкус ему еще дают перец, чеснок и репчатый лук. Готовится закуска очень просто. Она прекрасно подходит для праздничного стола.

на 8 порций:
1 кг. свинина (мякоть без жира)
200 гр. сладкий перец
1 шт. острый перец
1 шт. репчатый лук (красный большой)
10 зубчиков чеснок
1 литр вода
300 мл. уксус (белый винный 6%)
2 ч.л. горошки перца
3 шт. лавровый лист
3 ст.л. соль
1 ст.л. сахар

1. Для приготовления прекрасно подходят и свинина, и говядина. Мясо лучше брать без прослоек жира. У меня свиная вырезка (2 куска). Срезаем с вырезки все пленки, жир и разрезаем каждый кусок на 3 части.
2. Отправляем свинину в кипящую воду. Добавляем лавровый лист (1 шт.), горошки перца (1 ч. л.), соль и варим 40 минут. Затем вынимаем и остужаем.
3. Пока варится мясо, в другую кастрюлю наливаем воду, добавляем лавровый лист (2 шт.), горошки перца (1 ч. л.), соль (3 ст. л. без горки), сахар и вливаем уксус (лучше всего подходит белый винный 6%). Доводим все до кипения, снимаем с огня и остужаем.
4. Сладкий и острый перец нарезаем на кружочки, зубчики чеснока пластинами и выкладываем в миску. Острый перец оказался у меня не очень острым, поэтому добавила целый стручок.
5. Красный репчатый лук нарезаем на перья, отправляем в миску и все перемешиваем.
6. В стеклянную банку объемом 2 литра выкладываем овощи (¼ часть).
7. Отварное мясо нарезаем на не очень тонкие кусочки и добавляем 1/3 часть на овощи.
8. Слои из овощей и мяса повторяем и заливаем подготовленным рассолом. Банку плотно закрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на 5 дней. Больше 10 дней мясо с овощами не мариновала. Разницы во вкусе 5-дневного и 10-дневного блюда не заметила.
9. Через 5 дней банку из холодильника вынимаем и открываем. Рассол становится розоватого цвета, пахнет мясо с овощами потрясающе.
10. Маринованные хрустящие овощи выкладываем на середину большой тарелки, маринованное мясо размещаем по краям, дополняем зеленью и сразу подаем на стол. Мясо становится настолько нежное, что просто тает во рту. Оно имеет легкую кислинку, остроту и по вкусу его невозможно ни с чем сравнить. Это невероятно вкусная и ароматная закуска.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  закуски


Процитировано 19 раз
Понравилось: 13 пользователям
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toshcka   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 14:53 (ссылка)
Спасибо, хороший рецепт.
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 16:11 (ссылка)
toshcka,
всегда пожалуйста (512x370, 106Kb)
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Эмка09   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 17:54 (ссылка)
Если мясо варится куском в один килограмм, то разве оно сварится за 40 минут?
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 19:15 (ссылка)
Эмка09, вы упускаете, что оно еще и маринуется в течении пяти дней!
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Среда, 23 Февраля 2022 г. 19:51ссылка
Эмка09
Я подумала, что мариновать нужно вареное мясо, а не полусырое.
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Среда, 23 Февраля 2022 г. 19:55ссылка
Лилёша
Если бы мясо мариновалось в течении нескольких часов можно было бы волноваться, а в течении 5 дней замаринуется и сырое мясо!
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valentina_ishenko   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 19:56 (ссылка)
Благодарю!
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 20:27 (ссылка)
valentina_ishenko,
quote-2019-12-11-1576092580 (521x700, 346Kb)
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Четверг, 24 Февраля 2022 г. 15:09 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 24 Февраля 2022 г. 16:07 (ссылка)
Татьяна_Дяглова,
всегда пожалуйста (512x370, 106Kb)
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