Эта закуска по вкусу не похожа на колбасу, ветчину или мясо, которое мы готовим для нарезки. У нее свой особенный вкус. Способ приготовления оригинальный, поэтому и сама закуска получается необычной. Мясо при таком способе получается очень нежное, мягкое, остренькое и очень сочное. Отличный вкус ему еще дают перец, чеснок и репчатый лук. Готовится закуска очень просто. Она прекрасно подходит для праздничного стола.

на 8 порций:

1 кг. свинина (мякоть без жира)200 гр. сладкий перец1 шт. острый перец1 шт. репчатый лук (красный большой)10 зубчиков чеснок1 литр вода300 мл. уксус (белый винный 6%)2 ч.л. горошки перца3 шт. лавровый лист3 ст.л. соль1 ст.л. сахар1. Для приготовления прекрасно подходят и свинина, и говядина. Мясо лучше брать без прослоек жира. У меня свиная вырезка (2 куска). Срезаем с вырезки все пленки, жир и разрезаем каждый кусок на 3 части.2. Отправляем свинину в кипящую воду. Добавляем лавровый лист (1 шт.), горошки перца (1 ч. л.), соль и варим 40 минут. Затем вынимаем и остужаем.3. Пока варится мясо, в другую кастрюлю наливаем воду, добавляем лавровый лист (2 шт.), горошки перца (1 ч. л.), соль (3 ст. л. без горки), сахар и вливаем уксус (лучше всего подходит белый винный 6%). Доводим все до кипения, снимаем с огня и остужаем.4. Сладкий и острый перец нарезаем на кружочки, зубчики чеснока пластинами и выкладываем в миску. Острый перец оказался у меня не очень острым, поэтому добавила целый стручок.5. Красный репчатый лук нарезаем на перья, отправляем в миску и все перемешиваем.6. В стеклянную банку объемом 2 литра выкладываем овощи (¼ часть).7. Отварное мясо нарезаем на не очень тонкие кусочки и добавляем 1/3 часть на овощи.8. Слои из овощей и мяса повторяем и заливаем подготовленным рассолом. Банку плотно закрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на 5 дней. Больше 10 дней мясо с овощами не мариновала. Разницы во вкусе 5-дневного и 10-дневного блюда не заметила.9. Через 5 дней банку из холодильника вынимаем и открываем. Рассол становится розоватого цвета, пахнет мясо с овощами потрясающе.10. Маринованные хрустящие овощи выкладываем на середину большой тарелки, маринованное мясо размещаем по краям, дополняем зеленью и сразу подаем на стол. Мясо становится настолько нежное, что просто тает во рту. Оно имеет легкую кислинку, остроту и по вкусу его невозможно ни с чем сравнить. Это невероятно вкусная и ароматная закуска.слова и фото автора