

Очень вкусный пирог!











Стружка кокосовая — 60 г



Масло сливочное (100 гр в карамель и 50 г в тесто) — 150 г



Сахар (150 гр в карамель и 50 гр в тесто) — 200 г



Молоко — 4 ст. л.



Творог — 150 г



Яйцо куриное — 2 шт



Крахмал кукурузный — 50 г



Мука пшеничная — 100 г



Разрыхлитель теста — 1 ч. л.



Яблоко — 4 шт











Для начала варим карамель. В маленькой толстостенной кастрюле растопить сливочное масло, добавить сахар, молоко и кокосовую стружку. Варить 2-3 минуты после закипания, на маленьком огне. Остудить. Получится очень вкусная, густая масса похожая на ириску.







В чаше миксера взбить масло комнатной температуры и сахар в пышную массу, не переставая взбивать добавить по одному яйца. Вмешать творог, муку, крахмал и разрыхлитель. Тесто распределить по дну формы.







Выложить на тесто дольки очищенных яблок







Покрыть кокосовой карамелью. Выпекать 40 минут в разогретой до 180*С духовке.







Подаём пирог охлаждённым.



Приятного аппетита!!!







