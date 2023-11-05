|
Очень вкусный пирог с яблоками - такой пирог не купишь ни в какой кондитерской!
Очень вкусный пирог!
Стружка кокосовая — 60 г
Масло сливочное (100 гр в карамель и 50 г в тесто) — 150 г
Сахар (150 гр в карамель и 50 гр в тесто) — 200 г
Молоко — 4 ст. л.
Творог — 150 г
Яйцо куриное — 2 шт
Крахмал кукурузный — 50 г
Мука пшеничная — 100 г
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Яблоко — 4 шт
Для начала варим карамель. В маленькой толстостенной кастрюле растопить сливочное масло, добавить сахар, молоко и кокосовую стружку. Варить 2-3 минуты после закипания, на маленьком огне. Остудить. Получится очень вкусная, густая масса похожая на ириску.
В чаше миксера взбить масло комнатной температуры и сахар в пышную массу, не переставая взбивать добавить по одному яйца. Вмешать творог, муку, крахмал и разрыхлитель. Тесто распределить по дну формы.
Выложить на тесто дольки очищенных яблок
Покрыть кокосовой карамелью. Выпекать 40 минут в разогретой до 180*С духовке.
Подаём пирог охлаждённым.
Приятного аппетита!!!
|Рубрики:
| сладкая жизнь
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]