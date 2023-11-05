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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 360993


Очень вкусный пирог с яблоками - такой пирог не купишь ни в какой кондитерской!

Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 05:23 + в цитатник


Очень вкусный пирог!





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Стружка кокосовая — 60 г

Масло сливочное (100 гр в карамель и 50 г в тесто) — 150 г

Сахар (150 гр в карамель и 50 гр в тесто) — 200 г

Молоко — 4 ст. л.

Творог — 150 г

Яйцо куриное — 2 шт

Крахмал кукурузный — 50 г

Мука пшеничная — 100 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Яблоко — 4 шт



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Для начала варим карамель. В маленькой толстостенной кастрюле растопить сливочное масло, добавить сахар, молоко и кокосовую стружку. Варить 2-3 минуты после закипания, на маленьком огне. Остудить. Получится очень вкусная, густая масса похожая на ириску.



В чаше миксера взбить масло комнатной температуры и сахар в пышную массу, не переставая взбивать добавить по одному яйца. Вмешать творог, муку, крахмал и разрыхлитель. Тесто распределить по дну формы.



Выложить на тесто дольки очищенных яблок



Покрыть кокосовой карамелью. Выпекать 40 минут в разогретой до 180*С духовке.



Подаём пирог охлаждённым.

Приятного аппетита!!!





Яблочный пирог

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 19 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 10:05 (ссылка)
Спасибо.
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Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 18:51ссылка
галина5819
На здоровье!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 13:42 (ссылка)
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Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 18:51ссылка
галина5819
Для счастья нужно так немного - проснулся утром и живи!!!!
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 06 Ноября 2023 г. 09:46 (ссылка)
БлагоДарю.
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