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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Вкусный и быстрый кекс: готовьте хоть каждый день: это так просто!

Суббота, 11 Марта 2023 г. 05:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Сегодня делюсь рецептом творожного кекса. В кекс я добавила замороженные ягоды. Кекс имеет нежную, влажную структуру и хрустящую сахарную корочку. Готовится кекс легко и быстро.

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Мука ~ 150 г,

Сахар 100 г,

Сливочное масло 80 г,

Творог 150 г,

Яйцо 2 шт,

Разрыхлитель 10 г,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

 

Посыпка:

Мука 50 г,

Сахар 30 г,

Сливочное масло 40 г

 

Начинка:посыпка,черная смородина,

Черная смородина 100 г,

Крахмал кукурузный 1 ч.л

 

Выпекать при 180 ° ~ 45-50 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки

Размер формы 24 х 11 см


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Готовлю посыпку. Высыпю в тарелку сахар, муку, добавляю сливочное масло. Перетираю руками в крошку

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В тарелку для смешивания добавляю 2 яйца, сахар, ванильный сахар, соль

 
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Перемешиваю. Выливаю растопленное сливочное масло и творог. Лучше, если творог однородный, без комочков

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Перемешиваю, высыпаю разрыхлитель и часть муки


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Перемешиаю венчиком, добавляю остаток муки и замешиваю тесто

 
 
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Перекладываю тесто в форму, немного его разравниваю

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Смешиваю замороженную черную смородину с 1 ч.л. крахмала и высыпаю смородину в форму. Сверху добавляю подготовленную крошку

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Ставлю кекс выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки 45-50 минут

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Вкусный и быстрый кекс. Готовьте хоть каждый день

 

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 23 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 11 Марта 2023 г. 10:19 (ссылка)
Замечательно! Чудесных выходных!
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Суббота, 11 Марта 2023 г. 18:15ссылка
галина5819
Выходные! Наконец-то наступили самые долгожданные дни недели! Пусть выходные пройдут бурно, весело, забавно, интересно и памятно. Хорошо отдохните, наберитесь сил и энергии, чтобы было что вспомнить!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 11 Марта 2023 г. 10:20 (ссылка)
Благодарю.
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