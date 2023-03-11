Сегодня делюсь рецептом творожного кекса. В кекс я добавила замороженные ягоды. Кекс имеет нежную, влажную структуру и хрустящую сахарную корочку. Готовится кекс легко и быстро.













Мука ~ 150 г,

Сахар 100 г,

Сливочное масло 80 г,

Творог 150 г,

Яйцо 2 шт,

Разрыхлитель 10 г,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Посыпка:

Мука 50 г,

Сахар 30 г,

Сливочное масло 40 г

Начинка:посыпка,черная смородина,

Черная смородина 100 г,

Крахмал кукурузный 1 ч.л

Выпекать при 180 ° ~ 45-50 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки

Размер формы 24 х 11 см











Готовлю посыпку. Высыпю в тарелку сахар, муку, добавляю сливочное масло. Перетираю руками в крошку





В тарелку для смешивания добавляю 2 яйца, сахар, ванильный сахар, соль

Перемешиваю. Выливаю растопленное сливочное масло и творог. Лучше, если творог однородный, без комочков

Перемешиваю, высыпаю разрыхлитель и часть муки





Перемешиаю венчиком, добавляю остаток муки и замешиваю тесто

Перекладываю тесто в форму, немного его разравниваю





Смешиваю замороженную черную смородину с 1 ч.л. крахмала и высыпаю смородину в форму. Сверху добавляю подготовленную крошку

Ставлю кекс выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки 45-50 минут