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Вкусный и быстрый кекс: готовьте хоть каждый день: это так просто!
Сегодня делюсь рецептом творожного кекса. В кекс я добавила замороженные ягоды. Кекс имеет нежную, влажную структуру и хрустящую сахарную корочку. Готовится кекс легко и быстро.
Мука ~ 150 г,
Сахар 100 г,
Сливочное масло 80 г,
Творог 150 г,
Яйцо 2 шт,
Разрыхлитель 10 г,
Ванильный сахар 8 г,
Соль по вкусу
Посыпка:
Мука 50 г,
Сахар 30 г,
Сливочное масло 40 г
Начинка:посыпка,черная смородина,
Черная смородина 100 г,
Крахмал кукурузный 1 ч.л
Выпекать при 180 ° ~ 45-50 минут.
Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки
Размер формы 24 х 11 см
Готовлю посыпку. Высыпю в тарелку сахар, муку, добавляю сливочное масло. Перетираю руками в крошку
В тарелку для смешивания добавляю 2 яйца, сахар, ванильный сахар, соль
Перемешиваю. Выливаю растопленное сливочное масло и творог. Лучше, если творог однородный, без комочков
Перемешиваю, высыпаю разрыхлитель и часть муки
Перемешиаю венчиком, добавляю остаток муки и замешиваю тесто
Перекладываю тесто в форму, немного его разравниваю
Смешиваю замороженную черную смородину с 1 ч.л. крахмала и высыпаю смородину в форму. Сверху добавляю подготовленную крошку
Ставлю кекс выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки 45-50 минут
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