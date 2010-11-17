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Очищаем кишечник! ✔️ ⠀ 1.Каша для очистки кишечника. Есть каша, которая прекрасно очищает кишечник. Раньше такой кашей детей спасали от неминуемой о
Очищаем кишечник! ✔️
⠀
1.Каша для очистки кишечника.
Есть каша, которая прекрасно очищает кишечник. Раньше такой кашей детей спасали от неминуемой операции, когда они по ошибке глотали несъедобные предметы. Берем поровну овес и рис, промываем и варим, как обычную кашу, до загустения. Стакан смеси этих круп и залить 2,5 ст воды. Едим кашу без масла, но можно слегка подсолить, вместо завтрака, в течение нескольких дней, по самочувствию.
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2. Морковная ботва очистит кишечник
Настой морковной ботвы. 1 ст. л. промытой, обсушенной и измельченной морковной ботвы заливают 1 л кипятка, настаивают полчаса, процеживают. Пьют настой по 1 стакану 3 р в день за 20 мин до еды.
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