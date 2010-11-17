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Очищаем кишечник! ✔️ ⠀ 1.Каша для очистки кишечника. Есть каша, которая прекрасно очищает кишечник. Раньше такой кашей детей спасали от неминуемой о

Вторник, 19 Декабря 2023 г. 05:22 + в цитатник

Очищаем кишечник! ✔️

1.Каша для очистки кишечника.
Есть каша, которая прекрасно очищает кишечник. Раньше такой кашей детей спасали от неминуемой операции, когда они по ошибке глотали несъедобные предметы. Берем поровну овес и рис, промываем и варим, как обычную кашу, до загустения. Стакан смеси этих круп и залить 2,5 ст воды. Едим кашу без масла, но можно слегка подсолить, вместо завтрака, в течение нескольких дней, по самочувствию.

2. Морковная ботва очистит кишечник
Настой морковной ботвы. 1 ст. л. промытой, обсушенной и измельченной морковной ботвы заливают 1 л кипятка, настаивают полчаса, процеживают. Пьют настой по 1 стакану 3 р в день за 20 мин до еды.

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Рубрики:  здоровье/статьи
здоровье/рецепты
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Зоя_Григорьевна   обратиться по имени Среда, 20 Декабря 2023 г. 09:18 (ссылка)
Zinur, Простой рецепт здоровья !Благодарю.

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