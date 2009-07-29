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Салат Шахтерский

Понедельник, 20 Апреля 2020 г. 09:16 + в цитатник
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300 г отварной говядины (нежирной)
150 г лука
150 г маринованных огурчиков
100 мл растительного масла
1-2 зубчика чеснока
Лавровый лист, черный перец

1 Мясо разобрать на волокна
2 Огурцы нарезать соломкой.
3 Лук нашинковать полукольцами.Подготовленные ингредиенты переложить в глубокую посуду слоями.
4 Масло раскалить в сковороде, добавить чеснок, лавровый лист и перец
5 ..а затем влить через сито в салат. Перемешать.

Салат выдержать в холоде 12 часов, а затем подать, украсив зеленью.

Вкусный и сытный, к тому же простой салат готов!

Источник https://zen.yandex.ru/media/55555/salat-shahterski...usnyi-5db1af51e6e8ef00b18f51ba
Рубрики:  Кулинария/Салаты


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август63   обратиться по имени Вторник, 21 Апреля 2020 г. 08:28 (ссылка)
Спасибо!!!
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Мальвинкааа   обратиться по имени Вторник, 21 Апреля 2020 г. 17:23 (ссылка)
Спасибо!!!Вот здорово! А я все время голову ломаю,что бы приготовить из вареного мяса.Когда варю суп,то мясо из супа не ем.
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