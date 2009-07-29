Понедельник, 20 Апреля 2020 г. 09:16
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300 г отварной говядины (нежирной)
150 г лука
150 г маринованных огурчиков
100 мл растительного масла
1-2 зубчика чеснока
Лавровый лист, черный перец
1 Мясо разобрать на волокна
2 Огурцы нарезать соломкой.
3 Лук нашинковать полукольцами.Подготовленные ингредиенты переложить в глубокую посуду слоями.
4 Масло раскалить в сковороде, добавить чеснок, лавровый лист и перец
5 ..а затем влить через сито в салат. Перемешать.
Салат выдержать в холоде 12 часов, а затем подать, украсив зеленью.
Вкусный и сытный, к тому же простой салат готов!
Источник https://zen.yandex.ru/media/55555/salat-shahterski...usnyi-5db1af51e6e8ef00b18f51ba
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