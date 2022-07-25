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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 342171


Готовим мясо так, что подходит к любому гарниру (рецепт по-кавказски с аджикой)

Понедельник, 25 Июля 2022 г. 05:21 + в цитатник

1ba7d4adadbd4c287619cc1d69b900f5 (34x19, 5Kb)Это очень простой рецепт, а мясо получается универсальное. Только гарниры к нему меняй и будет разный оттенок. Вкусно и с овощами, и с любыми крупами, и с макаронами.

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Мясо - 500 гр (в рецепте говядина)
Репчатый лук - 200 гр
Болгарский перец - 150 гр
Соль, перец - по вкусу
Растительное масло - 3 ст.л.
Томатная паста - 2 ст.л.
Вода - 250 мл
Аджика - 2 ч.л.
Хмели-сунели - 1 ч.л.
Сладкая паприка - 1 ч.л.
Чеснок - 2 зубчика
Зелень - по вкусу (в рецепте кинза)

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Для рецепта подходит любое мясо, но самый вкусный вариант с говядиной. Можно взять любой кусочек, и с жилками, и с жирком.
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Мясо нарезать небольшими кусочками.
 

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Нарезать репчатый лук четвертькольцами. Его чем больше, тем лучше. Отправить к мясу, добавить соль, перец, сладкую паприку и немного растительного масла. Все хорошо перемешать.
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Сразу без маринования выложить на разогретую сухую сковороду и обжарить на огне чуть выше среднего 10 минут постоянно помешивая. Мясо должно не прижариваться, а как бы тушиться, выделяя вместе с луком сок.
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Нарезать болгарский перец (лучше красный мясистый) небольшими полосками, добавить к мясу и перемешать. Обжарить еще пару минут.
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Приготовить соус. К томатной пасте добавить острую аджику, соль по вкусу, хмели-сунели и смешать с водой.
 

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Залить соусом мясо на сковороде, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 1 час. Время зависит от мяса. В общем, тушить нужно до готовности, чтобы оно стало мягким.
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Когда все окончательно потушится, посыпать кинзой, выдавить чеснок. Зелень и чеснок по вкусу. Муж кладет довольно много.
 

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Все перемешать и можно подавать к любому гарниру.
 

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Это очень вкусно. Мы любим и с картошкой, и с макаронами, и с гречкой. Блюдо с остринкой, яркое и в приятном кавказском стиле. К такому подходят любые соленья - огурчики, помидорчики, черемша и т.п.
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Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 18 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 25 Июля 2022 г. 10:34 (ссылка)
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Понедельник, 25 Июля 2022 г. 17:39 (ссылка)
Вкусно без сомнения! Спасибо!
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Понедельник, 25 Июля 2022 г. 17:58ссылка
галина5819
Очень вкусно!
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