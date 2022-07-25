Это очень простой рецепт, а мясо получается универсальное. Только гарниры к нему меняй и будет разный оттенок. Вкусно и с овощами, и с любыми крупами, и с макаронами.















Мясо - 500 гр (в рецепте говядина)

Репчатый лук - 200 гр

Болгарский перец - 150 гр

Соль, перец - по вкусу

Растительное масло - 3 ст.л.

Томатная паста - 2 ст.л.

Вода - 250 мл

Аджика - 2 ч.л.

Хмели-сунели - 1 ч.л.

Сладкая паприка - 1 ч.л.

Чеснок - 2 зубчика

Зелень - по вкусу (в рецепте кинза)

Для рецепта подходит любое мясо, но самый вкусный вариант с говядиной. Можно взять любой кусочек, и с жилками, и с жирком.





Мясо нарезать небольшими кусочками.



Нарезать репчатый лук четвертькольцами. Его чем больше, тем лучше. Отправить к мясу, добавить соль, перец, сладкую паприку и немного растительного масла. Все хорошо перемешать.





Сразу без маринования выложить на разогретую сухую сковороду и обжарить на огне чуть выше среднего 10 минут постоянно помешивая. Мясо должно не прижариваться, а как бы тушиться, выделяя вместе с луком сок.





Нарезать болгарский перец (лучше красный мясистый) небольшими полосками, добавить к мясу и перемешать. Обжарить еще пару минут.



Приготовить соус. К томатной пасте добавить острую аджику, соль по вкусу, хмели-сунели и смешать с водой.





Залить соусом мясо на сковороде, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 1 час. Время зависит от мяса. В общем, тушить нужно до готовности, чтобы оно стало мягким.



Когда все окончательно потушится, посыпать кинзой, выдавить чеснок. Зелень и чеснок по вкусу. Муж кладет довольно много.





Все перемешать и можно подавать к любому гарниру.