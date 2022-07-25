|
Готовим мясо так, что подходит к любому гарниру (рецепт по-кавказски с аджикой)
Это очень простой рецепт, а мясо получается универсальное. Только гарниры к нему меняй и будет разный оттенок. Вкусно и с овощами, и с любыми крупами, и с макаронами.
Для рецепта подходит любое мясо, но самый вкусный вариант с говядиной. Можно взять любой кусочек, и с жилками, и с жирком.
Нарезать репчатый лук четвертькольцами. Его чем больше, тем лучше. Отправить к мясу, добавить соль, перец, сладкую паприку и немного растительного масла. Все хорошо перемешать.
Сразу без маринования выложить на разогретую сухую сковороду и обжарить на огне чуть выше среднего 10 минут постоянно помешивая. Мясо должно не прижариваться, а как бы тушиться, выделяя вместе с луком сок.
Нарезать болгарский перец (лучше красный мясистый) небольшими полосками, добавить к мясу и перемешать. Обжарить еще пару минут.
Залить соусом мясо на сковороде, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 1 час. Время зависит от мяса. В общем, тушить нужно до готовности, чтобы оно стало мягким.
Это очень вкусно. Мы любим и с картошкой, и с макаронами, и с гречкой. Блюдо с остринкой, яркое и в приятном кавказском стиле. К такому подходят любые соленья - огурчики, помидорчики, черемша и т.п.
|Рубрики:
|на радость мясоедам
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]