На 10-12 штук: - 220г творога - 2 яйца - 80г сливочного масла ~ 180-200г муки - 100г сахара - 8г разрыхлителя (1 ч.л. с большой горкой) - щепотка соли - 1-2 яблока Выпекать в хорошо разогретой до 180С духовке ~30-35 минут.