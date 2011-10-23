Записи Друзья Комментарии
Ромашковый ангел
Аватар Ромашковый_ангел

 -Рубрики

 -Цитатник

Коллаж. - (0)

https://ie.wampi.ru/2022/01/28/0_97c5b_822ded76_M.png

Интересные рецепты пирогов. - (0)

  Интересные рецепты пирогов ...

Осень – время читать Ремарка - (0)

  ...

Ниночка , спасибо ОГРОМНОЕ! ))) - (0)

Аллочка (Ромашковый Ангел), с днем рождения!!!     ...

ЛЮДОЧКА, БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ))) - (2)

Поздравляю Аллочку (РОмашковый ангел) с прошедшим Днем рождения!     ...

 -Фотоальбом

Фотоальбом закрыт всем, кроме хозяина дневника.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ромашковый_ангел

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.10.2011
Записей: 7658
Комментариев: 10704
Написано: 40097


Вкусные творожные кексы с яблоками! Простой рецепт! Идеальная выпечка.

Четверг, 28 Сентября 2023 г. 08:10 + в цитатник
1614385085_13-p-yabloko-na-svetlom-fone-13 (700x434, 316Kb)



 

 

На 10-12 штук:

- 220г творога

- 2 яйца

- 80г сливочного масла

~ 180-200г муки

- 100г сахара

- 8г разрыхлителя (1 ч.л. с большой горкой)

- щепотка соли

- 1-2 яблока

Выпекать в хорошо разогретой до 180С духовке ~30-35 минут.

1614385085_13-p-yabloko-na-svetlom-fone-13 (4) (700x328, 229Kb)

Рубрики:  Кулинарные рецепты/кексы,бисквиты,шарлотка,ватрушки,коврижки,рулеты
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте