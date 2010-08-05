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ЗАКУСОЧНЫЕ ШАРИКИ: 7 ИНТЕРЕСНЫХ РЕЦЕПТОВ

Суббота, 09 Декабря 2023 г. 12:40 + в цитатник
Закусочные шарики - удачное решение для праздничного стола. Смотрятся они очень выигрышно, и станут отличным угощением на небольшом фуршете. Красиво и практично, когда на одной тарелке лежат сразу несколько видов. И каждый непременно постарается попробовать все и выбрать самый вкусный. 
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1. Закусочные шарики из свеклы и сельди
 
Ингредиенты:
свекла отварная 1 шт.
чеснок 1 зубец
яйцо вареное (желтки) 2 шт.
сельдь слабосоленая филе 50 г.
майонез 1ч.л.
Свеклу очистить и натереть на средней терке, желтки измельчить точно также. Добавить выдавленный через пресс чеснок и майонез. Заправляя свекольный салат, следует ориентироваться на его консистенцию, масса должна быть довольно густой. Влажными руками взять небольшое количество смеси размером с грецкий орех и распластать на ладони.
В центр поместить кусочек селедки. Скатать шарик, чтобы начинка оказалась внутри.
 
2. Закусочные шарики с морковью и грецким орехом
 
Ингредиенты:
морковь отварная в мундире 1 шт.
яйцо вареное (белки) 2 шт.
чеснок 1 зубец
майонез 1 ч.л.
орехи грецкие ядра 7-10 шт.
Сделать салат, смешав натертые на средней терке отварную морковь, яичные белки, измельченный в кашицу чеснок и майонез. Чайной ложкой взять морковную массу и распластать на ладони, в центр положить грецкие орехи, можно один большой кусок или несколько поменьше. Скатать шарик, украсить по желанию
 
3. Закусочные шарики с крабовыми палочками и маслинами
 
Ингредиенты:
крабовые палочки 100 г.
чеснок 1 зубец
майонез 1 ч.л.
маслины 7-10 шт.
У крабовых палочек срезать красные части и отправить в морозилку, они понадобятся для украшения. Остальное натереть на мелкой терке, добавить майонез. Масса должна быть густой, чтобы ее можно было спокойно взять в руки. На ладони из небольшого количества крабовой смеси сформировать лепешку. Положить маслину. Края завернуть вверх, спрятав начинку внутри. Красные части крабовых палочек натереть на терке и обкатать в стружке приготовленные шарики.
 
4. Закусочные шарики из плавленого сыра с виноградом
 
Ингредиенты:
сырок плавленый 100 г.
виноград без косточек 7-10 шт.
майонез 1 ч.л.
кунжут белый семена 1 ст.л.
Смешать натертый на мелкой терке сырок с майонезом. Выложить немного массы на ладонь, сверху поместить виноградину. Скатать шарик, обвалять в поджаренном на сухой сковородке кунжуте.
 
5. Закусочные шарики с печенью трески и огурцом
 
Ингредиенты:
печень трески консервы 100 г.
картофель отварной в мундире 1 шт.
яйцо куриное вареное 2 шт.
майонез 1 ч.л.
огурец соленый 1 шт.
кунжут семена смесь 2 ст.л.
В миску выложить печень трески и размять вилкой, добавить натертые на мелкой терке картофель и яйца. Заправить майонезом, его нужно совсем немного, для связки. Перемешать. Взять ложку смеси и распределить на ладони, в центр поместить небольшой кусочек соленого огурца. Края поднять и сформировать шар размером с грецкий орех. Обкатать в смеси семян черного и белого кунжута.
 
6. Закусочные шарики "Рафаэлло" из плавленного сырка с миндалем
 
Ингредиенты:
сырок плавленый 100 г.
кокосовая стружка 2 ст.л.
миндаль ядра 7-10 шт.
майонез 1 ч.л.
Натереть на мелкой терке плавленый сырок, смешать с майонезом.
Взять комочек смеси, уплотнить и распластать в лепешку. Наверх поместить миндаль, сформировать шарик.
Обкатать в кокосовой стружке.
 
7. Закусочные шарики с грибами и сыром
 
Ингредиенты:
морковь отварная 1 шт.
картофель отварной 1 шт.
соль, смесь молотых перцев
шампиньоны свежие 4 шт.
лук репчатый 1 шт.
сыр твердый российский 50 г.
масло растительное 2 ст.л.
майонез 1 ч.л.
укроп свежий пучок
На растительном масле обжарить мелко нарезанные грибы и лук, приправить, выложить натертый твердый сыр, перемешать.
Отваренные в мундирах картофель и морковь измельчить на средней терке, смешать с майонезом, подсолить.
Сделать из овощной смеси лепешку, в центр поместить чайную ложку грибной начинки. Сформировать шарик, чтобы она оказалась внутри.
Обкатать в измельченном укропе.
Закусочные шарики готовы!

Рубрики:  АППЕТИТНО-ЗАКУСКИ


Процитировано 17 раз
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Суббота, 09 Декабря 2023 г. 16:03 (ссылка)
Доброго дня. От души благодарю за все прекрасный пост! Зимней радости и добра!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 09 Декабря 2023 г. 16:18 (ссылка)
Спасибо большое!Хорошего настроения и выходных!
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Галинэ_Искра   обратиться по имени Воскресенье, 10 Декабря 2023 г. 11:08 (ссылка)
СПАСИБО!
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 10 Декабря 2023 г. 13:24 (ссылка)
БлагоДарю.
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Василек-1   обратиться по имени Понедельник, 11 Декабря 2023 г. 00:33 (ссылка)
Спасибо за рецепты!
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