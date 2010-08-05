Закусочные шарики - удачное решение для праздничного стола. Смотрятся они очень выигрышно, и станут отличным угощением на небольшом фуршете. Красиво и практично, когда на одной тарелке лежат сразу несколько видов. И каждый непременно постарается попробовать все и выбрать самый вкусный.

1. Закусочные шарики из свеклы и сельди

Ингредиенты:

свекла отварная 1 шт.

чеснок 1 зубец

яйцо вареное (желтки) 2 шт.

сельдь слабосоленая филе 50 г.

майонез 1ч.л.

Свеклу очистить и натереть на средней терке, желтки измельчить точно также. Добавить выдавленный через пресс чеснок и майонез. Заправляя свекольный салат, следует ориентироваться на его консистенцию, масса должна быть довольно густой. Влажными руками взять небольшое количество смеси размером с грецкий орех и распластать на ладони.

В центр поместить кусочек селедки. Скатать шарик, чтобы начинка оказалась внутри.

2. Закусочные шарики с морковью и грецким орехом

Ингредиенты:

морковь отварная в мундире 1 шт.

яйцо вареное (белки) 2 шт.

чеснок 1 зубец

майонез 1 ч.л.

орехи грецкие ядра 7-10 шт.

Сделать салат, смешав натертые на средней терке отварную морковь, яичные белки, измельченный в кашицу чеснок и майонез. Чайной ложкой взять морковную массу и распластать на ладони, в центр положить грецкие орехи, можно один большой кусок или несколько поменьше. Скатать шарик, украсить по желанию

3. Закусочные шарики с крабовыми палочками и маслинами

Ингредиенты:

крабовые палочки 100 г.

чеснок 1 зубец

майонез 1 ч.л.

маслины 7-10 шт.

У крабовых палочек срезать красные части и отправить в морозилку, они понадобятся для украшения. Остальное натереть на мелкой терке, добавить майонез. Масса должна быть густой, чтобы ее можно было спокойно взять в руки. На ладони из небольшого количества крабовой смеси сформировать лепешку. Положить маслину. Края завернуть вверх, спрятав начинку внутри. Красные части крабовых палочек натереть на терке и обкатать в стружке приготовленные шарики.

4. Закусочные шарики из плавленого сыра с виноградом

Ингредиенты:

сырок плавленый 100 г.

виноград без косточек 7-10 шт.

майонез 1 ч.л.

кунжут белый семена 1 ст.л.

Смешать натертый на мелкой терке сырок с майонезом. Выложить немного массы на ладонь, сверху поместить виноградину. Скатать шарик, обвалять в поджаренном на сухой сковородке кунжуте.

5. Закусочные шарики с печенью трески и огурцом

Ингредиенты:

печень трески консервы 100 г.

картофель отварной в мундире 1 шт.

яйцо куриное вареное 2 шт.

майонез 1 ч.л.

огурец соленый 1 шт.

кунжут семена смесь 2 ст.л.

В миску выложить печень трески и размять вилкой, добавить натертые на мелкой терке картофель и яйца. Заправить майонезом, его нужно совсем немного, для связки. Перемешать. Взять ложку смеси и распределить на ладони, в центр поместить небольшой кусочек соленого огурца. Края поднять и сформировать шар размером с грецкий орех. Обкатать в смеси семян черного и белого кунжута.

6. Закусочные шарики "Рафаэлло" из плавленного сырка с миндалем

Ингредиенты:

сырок плавленый 100 г.

кокосовая стружка 2 ст.л.

миндаль ядра 7-10 шт.

майонез 1 ч.л.

Натереть на мелкой терке плавленый сырок, смешать с майонезом.

Взять комочек смеси, уплотнить и распластать в лепешку. Наверх поместить миндаль, сформировать шарик.

Обкатать в кокосовой стружке.

7. Закусочные шарики с грибами и сыром

Ингредиенты:

морковь отварная 1 шт.

картофель отварной 1 шт.

соль, смесь молотых перцев

шампиньоны свежие 4 шт.

лук репчатый 1 шт.

сыр твердый российский 50 г.

масло растительное 2 ст.л.

майонез 1 ч.л.

укроп свежий пучок

На растительном масле обжарить мелко нарезанные грибы и лук, приправить, выложить натертый твердый сыр, перемешать.

Отваренные в мундирах картофель и морковь измельчить на средней терке, смешать с майонезом, подсолить.

Сделать из овощной смеси лепешку, в центр поместить чайную ложку грибной начинки. Сформировать шарик, чтобы она оказалась внутри.

Обкатать в измельченном укропе.