Ингредиенты:

50 г сыра,

3 шт. яйца,

1 шт. яблоко,

1 шт. морковь,

3 ст. л. майонеза.



Приготовление:

Яблоки морковь очистить.

Яйца отварить до готовности, остудить и очистить.

Сыр и яйца натереть на терке.

В салатницу выложить слой тертой моркови. Смазать майонезом.

Слой тертого сыра. Смазать майонезом.

Слой тертого яблока и слой тертых яиц. Смазать майонезом.

Повторить слои: морковь, сыр, яблоко, яйца.

Дать салату настояться 15-20 минут и подавать к столу.

Наш легкий и вкусный салат «Россо» готов. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!