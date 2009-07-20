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Легкий салат «Россо»
Ингредиенты:
50 г сыра,
3 шт. яйца,
1 шт. яблоко,
1 шт. морковь,
3 ст. л. майонеза.
Приготовление:
Яблоки морковь очистить.
Яйца отварить до готовности, остудить и очистить.
Сыр и яйца натереть на терке.
В салатницу выложить слой тертой моркови. Смазать майонезом.
Слой тертого сыра. Смазать майонезом.
Слой тертого яблока и слой тертых яиц. Смазать майонезом.
Повторить слои: морковь, сыр, яблоко, яйца.
Дать салату настояться 15-20 минут и подавать к столу.
Наш легкий и вкусный салат «Россо» готов. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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