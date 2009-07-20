Воскресенье, 15 Декабря 2024 г. 10:37
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Капустные оладьи в духовке
Очень вкусные оладьи из капусты. Нежные внутри, с хрустящей корочкой и очень ароматные! Обычно готовлю двойную порцию, иначе не хватает на всех
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Капуста – 250 г
• Твердый сыр – 70 г
• Яйцо – 1 шт.
• Сметана – 2 ст.л.
• Мука – 3 ст.л.
• Сода – 1/3 ч.л.
• Петрушка 3-4 веточки
• Перец молотый (у меня смесь из пяти перцев)
• Соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Капусту нарезаю тонкой соломкой и опускаю ее на две-три минуты в кипящую воду.
Даю капусте остыть. Перекладываю в миску. Добавляю нарезанную зелень (у меня петрушка), натертый на мелкой терке сыр (любой твердый), сметану и яйцо. Сюда же соль по вкусу, черный перец и соду (можно заменить на разрыхлитель).
Перемешиваю хорошенько. Затем добавляю муку. Еще раз перемешиваю и убираю в холодильник минут на 20.
Выкладываю оладьи ложкой на противень. Получается 12 штук из одной порции (количество ингредиентов я укажу в конце статьи). Как раз помещается на один противень.
Я использую силиконовый коврик. Но можно использовать пергаментную бумагу, только тогда ее лучше предварительно смазать растительным маслом.
Ставлю противень в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.
Когда оладьи подрумянятся - достаю. Можно подавать)) Подавать, конечно, лучше горячими. Очень вкусно со сметанным соусом. Оладьи получаются очень вкусные, ароматные и совсем не жирные.
Конечно, можно обжарить оладьи и на сковороде. Будет еще вкуснее))
Капустная лепёшка
300 г свежей капусты тонко нарезаем, можно взять и пекинскую капусту.
Пересыпаем капусту в миску. Добавляем 2 яйца, соль и муку.
Все перемешиваем, по вкусу еще можно добавить черный молотый перец.
Зеленый лук мелко нарезаем, можно взять еще свежий укроп. Добавляем зеленый лук в миску к капусте.
На сковородку наливаем немного растительного масла, выкладываем капустную массу и распределяем равномерным слоем по дну. Сверху по желанию можно посыпать семенами кунжута.
Накрываем крышкой, ставим на огонь и готовим на слабом огне примерно 10 минут.
При помощи тарелки переворачиваем и готовим под закрытой крышкой еще 10 минут.
Готовую лепешку перекладываем на тарелку. Разрезаем на порционные куски, она очень хорошо держит форму.
Лепешка получилась очень вкусная, капуста хорошо прожарилась и стала очень мягкой. Подавать можно со сметаной, но и без сметаны она очень вкусная. Подойдет как на завтрак, так и на ужин или вместо перекуса.
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