Капустные оладьи в духовке

Очень вкусные оладьи из капусты. Нежные внутри, с хрустящей корочкой и очень ароматные! Обычно готовлю двойную порцию, иначе не хватает на всех

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Капуста – 250 г

• Твердый сыр – 70 г

• Яйцо – 1 шт.

• Сметана – 2 ст.л.

• Мука – 3 ст.л.

• Сода – 1/3 ч.л.

• Петрушка 3-4 веточки

• Перец молотый (у меня смесь из пяти перцев)

• Соль



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Капусту нарезаю тонкой соломкой и опускаю ее на две-три минуты в кипящую воду.

Даю капусте остыть. Перекладываю в миску. Добавляю нарезанную зелень (у меня петрушка), натертый на мелкой терке сыр (любой твердый), сметану и яйцо. Сюда же соль по вкусу, черный перец и соду (можно заменить на разрыхлитель).

Перемешиваю хорошенько. Затем добавляю муку. Еще раз перемешиваю и убираю в холодильник минут на 20.

Выкладываю оладьи ложкой на противень. Получается 12 штук из одной порции (количество ингредиентов я укажу в конце статьи). Как раз помещается на один противень.

Я использую силиконовый коврик. Но можно использовать пергаментную бумагу, только тогда ее лучше предварительно смазать растительным маслом.

Ставлю противень в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

Когда оладьи подрумянятся - достаю. Можно подавать)) Подавать, конечно, лучше горячими. Очень вкусно со сметанным соусом. Оладьи получаются очень вкусные, ароматные и совсем не жирные.

Конечно, можно обжарить оладьи и на сковороде. Будет еще вкуснее))

Капустная лепёшка

300 г свежей капусты тонко нарезаем, можно взять и пекинскую капусту.

Пересыпаем капусту в миску. Добавляем 2 яйца, соль и муку.

Все перемешиваем, по вкусу еще можно добавить черный молотый перец.

Зеленый лук мелко нарезаем, можно взять еще свежий укроп. Добавляем зеленый лук в миску к капусте.

На сковородку наливаем немного растительного масла, выкладываем капустную массу и распределяем равномерным слоем по дну. Сверху по желанию можно посыпать семенами кунжута.

Накрываем крышкой, ставим на огонь и готовим на слабом огне примерно 10 минут.

При помощи тарелки переворачиваем и готовим под закрытой крышкой еще 10 минут.

Готовую лепешку перекладываем на тарелку. Разрезаем на порционные куски, она очень хорошо держит форму.

Лепешка получилась очень вкусная, капуста хорошо прожарилась и стала очень мягкой. Подавать можно со сметаной, но и без сметаны она очень вкусная. Подойдет как на завтрак, так и на ужин или вместо перекуса.





