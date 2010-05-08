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Двухцветный сливовый пирог - это... потрясающее вкусно!

Понедельник, 02 Октября 2023 г. 05:23 + в цитатник

Хочу предложить рецепт двухцветного сливового пирога. Пирог получается мягким и нежным, с дольками ароматных слив. Несложный и быстрый в приготовлении пирог оценят по достоинству ваши родные.

 
 
 
Рецепт двухцветного сливового пирога






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Сахар - 220 г

Масло сливочное - 170 г

Кукурузное масло - 100 мл

Молоко - 150 мл

Мука - 265 г

Разрыхлитель - 10 г

Какао-порошок - 2 ст.л.

Яйцо - 4 шт.

Слива (зависит от размера) - 5-6 шт.

Сахарная пудра - для посыпки

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Яйца взбить с сахаром в пышную массу.

 

 

 

Смешать яйца с сахаром

 

Не переставая взбивать, вводим небольшими кусочками сливочное масло комнатной температуры.

 

 

 

Взбить яйца с сахаром

 

Далее вливаем кукурузное масло, взбиваем миксером.

 

 

 

Влить кукурузное масло

 

Добавляем молоко и взбиваем миксером до однородности.

 

 

 

Влить молоко

 

Затем высыпаем муку, смешанную с разрыхлителем. Получается тесто, похожее на густую сметану.

 

 

 

Всыпать муку и разрыхлитель

 

Отделить от теста 1/3 часть и добавить в него какао-порошок, перемешать.

 

 

 

Всыпать какао

 

Разъемную форму (диаметр - 24 см) застелить пекарской бумагой, выложить темное тесто и разровнять лопаткой.

 

 

 

Переложить тесто в форму

 

На темное тесто выложить светлое, разровнять. Сливы вымыть, вытереть насухо, освободить от косточек, разделить на четвертинки. Выложить дольки слив поверх теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-30 минут, до сухой шпажки. Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.

 

 

 

Выложить сливы

 

Двухцветный сливовый пирог можно подавать на стол.

 

 

 

Фото двухцветного сливового пирога

Рецепт двухцветного сливового пирога

 

 

                                                        Двухцветный сливовый пирог,

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Процитировано 18 раз
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VasilisaPrem   обратиться по имени Вторник, 03 Октября 2023 г. 06:38 (ссылка)
Пирог по описанию и на картинке отличается. На кратинке сливы явно внутри пирога.
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Вторник, 03 Октября 2023 г. 12:12 (ссылка)
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Вторник, 03 Октября 2023 г. 13:39 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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