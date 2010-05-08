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Двухцветный сливовый пирог - это... потрясающее вкусно!
Хочу предложить рецепт двухцветного сливового пирога. Пирог получается мягким и нежным, с дольками ароматных слив. Несложный и быстрый в приготовлении пирог оценят по достоинству ваши родные.
Сахар - 220 г
Масло сливочное - 170 г
Кукурузное масло - 100 мл
Молоко - 150 мл
Мука - 265 г
Разрыхлитель - 10 г
Какао-порошок - 2 ст.л.
Яйцо - 4 шт.
Слива (зависит от размера) - 5-6 шт.
Сахарная пудра - для посыпки
Яйца взбить с сахаром в пышную массу.
Не переставая взбивать, вводим небольшими кусочками сливочное масло комнатной температуры.
Далее вливаем кукурузное масло, взбиваем миксером.
Добавляем молоко и взбиваем миксером до однородности.
Затем высыпаем муку, смешанную с разрыхлителем. Получается тесто, похожее на густую сметану.
Отделить от теста 1/3 часть и добавить в него какао-порошок, перемешать.
Разъемную форму (диаметр - 24 см) застелить пекарской бумагой, выложить темное тесто и разровнять лопаткой.
На темное тесто выложить светлое, разровнять. Сливы вымыть, вытереть насухо, освободить от косточек, разделить на четвертинки. Выложить дольки слив поверх теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-30 минут, до сухой шпажки. Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.
Двухцветный сливовый пирог можно подавать на стол.
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