Хочу предложить рецепт двухцветного сливового пирога. Пирог получается мягким и нежным, с дольками ароматных слив. Несложный и быстрый в приготовлении пирог оценят по достоинству ваши родные.











Сахар - 220 г Масло сливочное - 170 г Кукурузное масло - 100 мл Молоко - 150 мл Мука - 265 г Разрыхлитель - 10 г Какао-порошок - 2 ст.л. Яйцо - 4 шт. Слива (зависит от размера) - 5-6 шт. Сахарная пудра - для посыпки

Яйца взбить с сахаром в пышную массу.

Не переставая взбивать, вводим небольшими кусочками сливочное масло комнатной температуры.

Далее вливаем кукурузное масло, взбиваем миксером.

Добавляем молоко и взбиваем миксером до однородности.

Затем высыпаем муку, смешанную с разрыхлителем. Получается тесто, похожее на густую сметану.

Отделить от теста 1/3 часть и добавить в него какао-порошок, перемешать.

Разъемную форму (диаметр - 24 см) застелить пекарской бумагой, выложить темное тесто и разровнять лопаткой.

На темное тесто выложить светлое, разровнять. Сливы вымыть, вытереть насухо, освободить от косточек, разделить на четвертинки. Выложить дольки слив поверх теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-30 минут, до сухой шпажки. Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.

Двухцветный сливовый пирог можно подавать на стол.