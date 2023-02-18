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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Закуска из курицы с грибами: вкусно, быстро, просто

Суббота, 18 Февраля 2023 г. 05:21 + в цитатник

Грибы и куриное филе - прекрасный тандем и соединив их вместе получаем очень вкусную закуску на праздничный стол. Её можно сделать более диетической. Не смазывать пласты мяса соусом, а просто посыпать приправой для мяса посолить.

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• Куриная грудка-900 г
 
• Грибы-300 г
 
• Сыр-50 г
 
• Желатин-10 г
 
• Специи по желанию
 

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Грибы нарезаем на пластинки. Мелко нарезать не надо, так как во время жарки грибы уменьшатся в объёме. Репчатый лук тоже нарезаем 1/4 кольцами. Лука и грибов надо много.

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Затем данные ингредиенты обжариваем на растительном масле до полной готовности. После чего надо посолить, поперчить и добавить свежего чеснока. Всё перемешать и отставить.

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Куриную грудку нарезаем на пластинки, накрываем плёнкой и отбиваем.

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Готовим соус.

Растительное масло, паприка копчёная, специи для курицы, чеснок, чёрный молотый перец. Всё хорошо смешиваем.

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На крупной тёрке натираем сыр твёрдых сортов. Какой именно сыр, ограничений нет, по желанию.

Все ингредиенты готовы.

 

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Берём любую форму, у меня это форма для выпечки. Застилаем плёнку или фольгу. Я воспользовалась рукав для запекания. На дно формы выкладываем слой куриной грудки.

обязательно мясо посолить и посыпать сухим желатином. Ещё надо обмазать мясо соусом

 

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Далее слой грибов.

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Следующий слой сыр.

 

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Потом снова мясо. Обмазать мясо соусом и посыпать желатин.

 

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Далее опять грибы, сыр. У меня получилось четыре слоя мяса , между ними сыр и грибы. Каждый слой мяса надо посыпать желатином. Завершающий слой, это мясо.

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Закрываем плёнкой и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут.

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Готовое мясо, вытаскиваем из духовки. Сверху ставим груз и даём, чтобы мясо остыло. Я убрала сразу на холод на 2 часа.

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За это время мясо остыло и хорошо спрессовалось.

Нарезаем на кусочки и подаём на стол.

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Без преувеличения, мясо получилось очень вкусным!

Приятного аппетита!

 

Рубрики:  закусим
на радость мясоедам
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Процитировано 13 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 18 Февраля 2023 г. 08:24 (ссылка)
Спасибо.
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Суббота, 18 Февраля 2023 г. 19:51ссылка
галина5819
Валентина, вкусной вам закуски!
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