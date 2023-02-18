Грибы и куриное филе - прекрасный тандем и соединив их вместе получаем очень вкусную закуску на праздничный стол. Её можно сделать более диетической. Не смазывать пласты мяса соусом, а просто посыпать приправой для мяса посолить.

















• Куриная грудка-900 г

• Грибы-300 г

• Сыр-50 г

• Желатин-10 г

• Специи по желанию

Грибы нарезаем на пластинки. Мелко нарезать не надо, так как во время жарки грибы уменьшатся в объёме. Репчатый лук тоже нарезаем 1/4 кольцами. Лука и грибов надо много.





Затем данные ингредиенты обжариваем на растительном масле до полной готовности. После чего надо посолить, поперчить и добавить свежего чеснока. Всё перемешать и отставить.

Куриную грудку нарезаем на пластинки, накрываем плёнкой и отбиваем.

Готовим соус.

Растительное масло, паприка копчёная, специи для курицы, чеснок, чёрный молотый перец. Всё хорошо смешиваем.

На крупной тёрке натираем сыр твёрдых сортов. Какой именно сыр, ограничений нет, по желанию.

Все ингредиенты готовы.

Берём любую форму, у меня это форма для выпечки. Застилаем плёнку или фольгу. Я воспользовалась рукав для запекания. На дно формы выкладываем слой куриной грудки.

обязательно мясо посолить и посыпать сухим желатином. Ещё надо обмазать мясо соусом

Далее слой грибов.





Следующий слой сыр.

Потом снова мясо. Обмазать мясо соусом и посыпать желатин.

Далее опять грибы, сыр. У меня получилось четыре слоя мяса , между ними сыр и грибы. Каждый слой мяса надо посыпать желатином. Завершающий слой, это мясо.

Закрываем плёнкой и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут.

Готовое мясо, вытаскиваем из духовки. Сверху ставим груз и даём, чтобы мясо остыло. Я убрала сразу на холод на 2 часа.

За это время мясо остыло и хорошо спрессовалось.

Нарезаем на кусочки и подаём на стол.

Без преувеличения, мясо получилось очень вкусным!

Приятного аппетита!