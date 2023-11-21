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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 361645


Тесто для тонкой пиццы без дрожжей, молока, кефира и сметаны буквально за пару минут!

Вторник, 21 Ноября 2023 г. 05:19 + в цитатник


Отличное тесто для мягкой и тонкой пиццы можно приготовить без дрожжей, молока, кефира и сметаны и всего за пару минут! Этот рецепт из разряда "палочек-выручалочек".
 





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Мука пшеничная — 400 г

Вода — 200 мл

Яйцо куриное — 1 шт

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.





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1. К просеянной муке добавляем соль, сахар и разрыхлитель. Перемешиваем.

2. В центре делаем углубление. В него отправляем яйцо и воду. Замешиваем тесто сначала ложкой. Как только мука впитает всю влагу, добавляем 2 ст. л. растительного или оливкового масла. После этого с полминуты вымешиваем тесто руками. Оно получается довольно липким, но муки больше не подсыпаем. Добавим ещё 1 ст. л. растительного масла и слегка обомнем тесто, помогая маслу распределить по всей поверхности. Буквально несколько движений и все! Тесто готово!

Из теста по данному рецепту выходит 3 пиццы диаметром 28 см. Начинку можно делать любую.






Экономное тесто для пиццы "Молния" 

Рубрики:  пиццерия на дому
Метки:  

Процитировано 32 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 21 Ноября 2023 г. 05:52 (ссылка)
Спасибо.
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Вторник, 21 Ноября 2023 г. 18:26ссылка
галина5819
Любимая пицца к любому столу пригодится!
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daizyLeningrad   обратиться по имени Среда, 22 Ноября 2023 г. 16:41 (ссылка)
галина5819, Благодарю!
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Четверг, 23 Ноября 2023 г. 17:42ссылка
галина5819
На здоровье!
Хочу открыть я вам большой секрет,
Вкуснее пиццы ничего на свете нет!
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