

Отличное тесто для мягкой и тонкой пиццы можно приготовить без дрожжей, молока, кефира и сметаны и всего за пару минут! Этот рецепт из разряда "палочек-выручалочек".















Мука пшеничная — 400 г



Вода — 200 мл



Яйцо куриное — 1 шт



Масло растительное — 3 ст. л.



Соль — 1 ч. л.



Сахар — 1 ч. л.



Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

















1. К просеянной муке добавляем соль, сахар и разрыхлитель. Перемешиваем.



2. В центре делаем углубление. В него отправляем яйцо и воду. Замешиваем тесто сначала ложкой. Как только мука впитает всю влагу, добавляем 2 ст. л. растительного или оливкового масла. После этого с полминуты вымешиваем тесто руками. Оно получается довольно липким, но муки больше не подсыпаем. Добавим ещё 1 ст. л. растительного масла и слегка обомнем тесто, помогая маслу распределить по всей поверхности. Буквально несколько движений и все! Тесто готово!



Из теста по данному рецепту выходит 3 пиццы диаметром 28 см. Начинку можно делать любую.







