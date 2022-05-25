Печень с черносливом - ароматное блюдо, с особой пикантной ноткой. Чернослив придает блюду некоторую сладость, которая подчеркивает особый вкус печени.













Печень - 600 г

Плавленый сырок - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Мука - 1 ч.л.

Чернослив - 10 шт.

Соль - по вкусу

Перец молотый - по вкусу





Подготовить необходимые ингредиенты. Печень предварительно вымочить (около часа в молоке или воде), затем зачистить от протоков и пленки. Чернослив хорошо промыть.

Лук нарезать полукольцами, пассеровать. Добавить крупно нарезанный чернослив и готовить еще 2 минуты.

Выложить нарезанную некрупными кусочками печень, поперчить и посыпать мукой. Жарить 5 минут, несколько раз перемешав.

В конце приготовления посолить, добавить натертый плавленый сырок. Перемешать и готовить печень с черносливом еще 3 минуты.

Подать с любимым гарниром. Приятного аппетита!

Печень с черносливом