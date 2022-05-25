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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Обалденно вкусно: печень с черносливом

Среда, 25 Мая 2022 г. 05:21 + в цитатник

1ba7d4adadbd4c287619cc1d69b900f5 (34x19, 5Kb)Печень с черносливом - ароматное блюдо, с особой пикантной ноткой. Чернослив придает блюду некоторую сладость, которая подчеркивает особый вкус печени.






156290156_127223550_98213535_ingredients (118x24, 2Kb)

Печень - 600 г

Плавленый сырок - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Мука - 1 ч.л.

Чернослив - 10 шт.

Соль - по вкусу

Перец молотый - по вкусу


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Подготовить необходимые ингредиенты. Печень предварительно вымочить (около часа в молоке или воде), затем зачистить от протоков и пленки. Чернослив хорошо промыть.

 

Лук нарезать полукольцами, пассеровать. Добавить крупно нарезанный чернослив и готовить еще 2 минуты.

 

Выложить нарезанную некрупными кусочками печень, поперчить и посыпать мукой. Жарить 5 минут, несколько раз перемешав.

 

В конце приготовления посолить, добавить натертый плавленый сырок. Перемешать и готовить печень с черносливом еще 3 минуты.

 

Подать с любимым гарниром. Приятного аппетита!

 

Печень с черносливом — рецепт с фото пошагово

Печень с черносливом

Рубрики:  на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 35 раз
Понравилось: 23 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 25 Мая 2022 г. 06:34 (ссылка)
Спасибо.
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Elizabeth_Bennet1707   обратиться по имени Среда, 25 Мая 2022 г. 23:12 (ссылка)
Интересненько! Спасибо!
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Четверг, 26 Мая 2022 г. 22:16ссылка
галина5819
Готовьте в удовольствие.
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TatiAnna_Z   обратиться по имени Четверг, 26 Мая 2022 г. 20:25 (ссылка)
Спасибо.
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Четверг, 26 Мая 2022 г. 22:22ссылка
галина5819
Спасибо, что зашли в мой дневничок!
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