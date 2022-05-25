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Обалденно вкусно: печень с черносливом
Печень с черносливом - ароматное блюдо, с особой пикантной ноткой. Чернослив придает блюду некоторую сладость, которая подчеркивает особый вкус печени.
Печень - 600 г
Плавленый сырок - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Мука - 1 ч.л.
Чернослив - 10 шт.
Соль - по вкусу
Перец молотый - по вкусу
Подготовить необходимые ингредиенты. Печень предварительно вымочить (около часа в молоке или воде), затем зачистить от протоков и пленки. Чернослив хорошо промыть.
Лук нарезать полукольцами, пассеровать. Добавить крупно нарезанный чернослив и готовить еще 2 минуты.
Выложить нарезанную некрупными кусочками печень, поперчить и посыпать мукой. Жарить 5 минут, несколько раз перемешав.
В конце приготовления посолить, добавить натертый плавленый сырок. Перемешать и готовить печень с черносливом еще 3 минуты.
Подать с любимым гарниром. Приятного аппетита!
Печень с черносливом
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