

Многим из нас знакомо состояние, когда мышцы шеи скованы, а плечи напряжены. Хорошо, если болезненные ощущения вызваны стрессом, привычкой сидеть в неправильной позе или недостатком физической активности, — в таком случае регулярные упражнения на растяжение мышц могут существенно облегчить ваше состояние и даже навсегда избавить от боли. Ключевое слово здесь «регулярные».



Мы нашли несколько очень эффективных упражнений-растяжек, которые помогут справиться с болью в шее и плечах.



1. Затылочный валик







Это очень мягкая растяжка, которая используется, чтобы снять напряжение во всей шее.







*Сверните полотенце валиком



*Положите его под основание черепа



*Откиньте голову назад и полностью расслабьтесь



*Оставайтесь в этом положении 10 минут, если не испытываете болезненных ощущений



2. Растяжка шеи при помощи рук







Это упражнение обеспечивает глубокое растяжение задней части шеи и верхней части спины.







*Удобно расположитесь на стуле или на полу



*Сцепите руки за головой



*Аккуратно потяните голову вниз, пытаясь прижать подбородок к груди



*Сохраняйте голову в этом положении 30–40 секунд, затем медленно вернитесь в исходную позицию и расцепите руки



3. Боковые наклоны головы







Цель этого упражнения — растянуть левую и правую стороны шеи.







*Удобно расположитесь на стуле или на полу



*Положите правую руку на макушку и мягко потяните голову вправо



*Держите спину прямо и расслабьте плечи



*Оставайтесь в таком положении 30–40 секунд, затем медленно верните голову в исходную позицию



*Повторите то же самое для другой стороны



4. Растяжка для верхних трапециевидных мышц







Эта растяжка задействует как шею, так и плечи.







*Заведите правую руку за спину и обхватите запястье левой рукой



*Аккуратно потяните руку по направлению к левой ступне



*Наклоните левое ухо к левому плечу



*Задержитесь в этой позе на 20 секунд, затем повторите для другой стороны



Вы можете делать это упражнение держа руки перед собой. Таким образом вы также задействуете верхние трапециевидные мышцы, но немного измените угол.



5. Растяжка мышцы-подъемника лопатки







Во время выполнения этого упражнения работают плечи и боковые мышцы шеи.







*Сядьте на стул и ухватитесь за него сзади одной рукой



*Направьте подбородок к груди, а ухо к левому плечу



*Вращайте головой поочередно на 45° влево и на 45° вправо. Вы можете помогать себе, положив руку на голову, но без усилий. Все движения должны быть очень мягкими



*Задерживайте голову в крайних точках на 20–30 секунд



6. Поза нитки в иголке







Эта растяжка снимает напряжение в верхней части спины и между лопатками. Все движения должны быть плавными и мягкими.







*Встаньте на четвереньки



*Затем начинайте двигать левую руку ладонью вверх в пространство между вашей правой рукой и коленями, вращая корпус до тех пор, пока голова не коснется пола



*Задержитесь в этом положении на 30–40 секунд, затем повторите для другой стороны



7. Вращение плечами







Это движение снимает напряжение в плечах.







*Встаньте или сядьте, держа спину и шею прямо



*Поднимите плечи вверх, затем опустите их назад и вниз, создавая круговое движение



*Двигайтесь плавно, голову держите прижатой к шее, образуя двойной подбородок



8. Растяжка для рук через плечо







Эта растяжка хороша не только для ваших бицепсов, но и для плеч.







*Поставьте ноги на ширину плеч



*Протяните левую руку через грудь направо



*Правой рукой прижмите левый локоть ближе к телу



*Останьтесь в этом положении на 10–20 секунд, затем повторите с другой рукой



9. Поза коровьей головы







Эта растяжка задействует многие мышцы, включая и плечи.







*Поднимите левую руку вверх прямо, затем согните ее и уберите за голову



*Заведите правую руку за спину, дотянитесь ладонью до левой и сцепите руки в замок



*Оставайтесь в такой позе 10 секунд, затем освободите руки и приступайте к симметричному выполнению упражнения



Если вы не можете сцепить руки за спиной, используйте полотенце. Держите его рукой, которая находится за головой. Другой рукой дотянитесь до полотенца, создавая мягкое натяжение.



10. Растяжка для рук с помощью стены







Эта растяжка отлично борется с напряжением в плечах.







*Прислоните левую руку к стене. Ладонь может также прикасаться к стене или смотреть в потолок



*Прижмите плечо к стене



*Грудь слегка отверните от стены, создавая мягкое растяжение



*Задержитесь в этой позе на 30–40 секунд и повторите с другой рукой



11. Двойная растяжка для плеч спереди







Это очень интенсивная растяжка для плеч.







*Встаньте прямо



*Сцепите руки за спиной



*Поднимайте руки до тех пор, пока не почувствуете натяжение



*Задержитесь в этой позе на 30–40 секунд, повторите 3 раза



*Если вам нужна еще более глубокая растяжка, вы можете наклониться вперед



А у вас есть еще какие-нибудь проверенные упражнения для шеи и плеч? Расскажите о них в комментариях и поделитесь этой статьей со своими друзьями.



Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru

ИСТОЧНИК: https://www.adme.ru/