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ВКУСНЕЙШАЯ НАСТОЙКА НА ХУРМЕ: шикарный рецепт

Воскресенье, 10 Декабря 2023 г. 14:46 + в цитатник

Сегодня научу вас готовить вкуснейшую настойку на Хурме, от которой ваши гости будут в восторге. Это мой проверенный рецепт, который я делал несколько раз, и с каждым разом его модернизировал, меняя пропорции до тех пор, пока настойка не станет идеальной по вкусу.

Ингредиенты:

*Хурма 2 плода: 450 гр.
*Самогон/водка: 2 литра.
*Мед: 1 столовая ложка.
*Лимон: цедра с половины среднего плода.

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Приготовление:

*Самогон.

Первым делом друзья нам нужно определиться с сырьём! Это может быть: самогон, водка или спирт.

Каждый выбирает сырьё для настойки по своим возможностям и предпочтениям.

Конечно же с моей позиции самым лучшим вариантом будет домашний самогон (ректификат) двойной перегонки, но самогонный аппарат имеется далеко не у каждого, поэтому вы можете выбрать из двух оставшихся вариантов. По крепости самогон/водка/ спирт должны быть не менее 40 градусов. Имейте в виду, что ингредиенты заберут примерно 2 процента крепости, и поэтому выбирать градусность сырья следует из того, какую крепость вы хотите получить на выходе.

Для женской половины более приемлемой по моему мнению будет крепость как раз-таки 38 процентов, поэтому можно взять за основу сорокоградусный продукт. Я же использую крепость 43 процента.

*Хурма.

Хурму лучше всего выбирать спелую, благодаря её спелости вкусовые характеристики настойки будут более яркими, и она будет настаиваться быстрее.

Спелая хурма имеет насыщенный
Красно-оранжевый цвет.
Так же о спелости плода говорят сухие золотистые полосочки на кожице.
Есть мнение, что хурму перед настаиванием нужно несколько часов подержать в морозилке, после чего она становиться сладкой, и на вкус настойка получается ярче.

Скажу сразу, один раз я ставил настойку на хурме после выдержки в морозилке, и мне вкус показался дико приторным, поэтому к морозилке теперь не прибегаю.

Хурму нужно нарезать на дольки, так спирт лучше будет обволакивать поверхность плода, и вытягивать из него вкус. Перед использованием хурму конечно же нужно хорошо промыть.

*Мёд

Меда нам понадобится 1 столовая ложка, я использую цветочный мёд, так как у него более многогранная вкусовая палитра. Липовый мёд меньше раскроется в данной настойке.

Так же мёд можно заменить сахаром, но тогда вкус уже будет совершенно другой.

Есть виды настоек где используется сахар или декстроза, а мёд в них неуместен, здесь как раз-таки обратная ситуация.

*Цедра Лимона

Я беру обычно средний плод лимона с хорошей жёлтой свежей кожурой, не берите плоды с дефектами, вкус будет отличаться в худшую сторону.

Снимаю цедру с половины плода.

Цедру лучше снимать картофелечисткой, но можно и обычным кухонным ножом. Самое главное при этом не захватывать белую плёнку, которая при этом даст горечи во вкус. Цедру лучше всего подсушить на батарее в течении 2-3 часов, так из неё выйдет лимонный сок, который так же негативно сказывается на вкусовых характеристиках настойки.

*Настаивание

Ну вот друзья мы подготовили с вами все ингредиенты для настаивания, и теперь нам нужно всё это поместить в самогон, и хорошенько перемешать. Ёмкость должна быть выполнена из стекла, с другими материалами спирт будет взаимодействовать, что пагубно скажется на вкусовых характеристиках настойки и на вашем здоровье, и содержимое перемешивать лучше не железным предметом, а пластиком или деревом, иначе ёмкость может треснуть.

Для настаивания нужно закрыть банку крышкой, и отправить в тёмное место при комнатной температуре на 10-14 дней. Настойку раз в двое суток нужно хорошенько помешивать.

По прошествии десяти дней необходимо провести промежуточную дегустация, и если настойка не дошла, то необходимо её отправить на достаивание.

По прошествии 14 дней её необходимо отфильтровать через 2-3 слоя марли, после чего желательно отправить на отдых на пару недель, но это необязательно.

Вкус у настойки получается необычным, с экзотической ноткой. Всем приятного аппетита!

Артемий Глазырин винокур со стажем, и Автор канала на Дзене "Выходной ТВ"

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
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