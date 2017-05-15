Сегодня научу вас готовить вкуснейшую настойку на Хурме, от которой ваши гости будут в восторге. Это мой проверенный рецепт, который я делал несколько раз, и с каждым разом его модернизировал, меняя пропорции до тех пор, пока настойка не станет идеальной по вкусу.



Ингредиенты:



*Хурма 2 плода: 450 гр.

*Самогон/водка: 2 литра.

*Мед: 1 столовая ложка.

*Лимон: цедра с половины среднего плода.







Приготовление:



*Самогон.



Первым делом друзья нам нужно определиться с сырьём! Это может быть: самогон, водка или спирт.



Каждый выбирает сырьё для настойки по своим возможностям и предпочтениям.



Конечно же с моей позиции самым лучшим вариантом будет домашний самогон (ректификат) двойной перегонки, но самогонный аппарат имеется далеко не у каждого, поэтому вы можете выбрать из двух оставшихся вариантов. По крепости самогон/водка/ спирт должны быть не менее 40 градусов. Имейте в виду, что ингредиенты заберут примерно 2 процента крепости, и поэтому выбирать градусность сырья следует из того, какую крепость вы хотите получить на выходе.



Для женской половины более приемлемой по моему мнению будет крепость как раз-таки 38 процентов, поэтому можно взять за основу сорокоградусный продукт. Я же использую крепость 43 процента.



*Хурма.



Хурму лучше всего выбирать спелую, благодаря её спелости вкусовые характеристики настойки будут более яркими, и она будет настаиваться быстрее.



Спелая хурма имеет насыщенный

Красно-оранжевый цвет.

Так же о спелости плода говорят сухие золотистые полосочки на кожице.

Есть мнение, что хурму перед настаиванием нужно несколько часов подержать в морозилке, после чего она становиться сладкой, и на вкус настойка получается ярче.



Скажу сразу, один раз я ставил настойку на хурме после выдержки в морозилке, и мне вкус показался дико приторным, поэтому к морозилке теперь не прибегаю.



Хурму нужно нарезать на дольки, так спирт лучше будет обволакивать поверхность плода, и вытягивать из него вкус. Перед использованием хурму конечно же нужно хорошо промыть.



*Мёд



Меда нам понадобится 1 столовая ложка, я использую цветочный мёд, так как у него более многогранная вкусовая палитра. Липовый мёд меньше раскроется в данной настойке.



Так же мёд можно заменить сахаром, но тогда вкус уже будет совершенно другой.



Есть виды настоек где используется сахар или декстроза, а мёд в них неуместен, здесь как раз-таки обратная ситуация.



*Цедра Лимона



Я беру обычно средний плод лимона с хорошей жёлтой свежей кожурой, не берите плоды с дефектами, вкус будет отличаться в худшую сторону.



Снимаю цедру с половины плода.



Цедру лучше снимать картофелечисткой, но можно и обычным кухонным ножом. Самое главное при этом не захватывать белую плёнку, которая при этом даст горечи во вкус. Цедру лучше всего подсушить на батарее в течении 2-3 часов, так из неё выйдет лимонный сок, который так же негативно сказывается на вкусовых характеристиках настойки.



*Настаивание



Ну вот друзья мы подготовили с вами все ингредиенты для настаивания, и теперь нам нужно всё это поместить в самогон, и хорошенько перемешать. Ёмкость должна быть выполнена из стекла, с другими материалами спирт будет взаимодействовать, что пагубно скажется на вкусовых характеристиках настойки и на вашем здоровье, и содержимое перемешивать лучше не железным предметом, а пластиком или деревом, иначе ёмкость может треснуть.



Для настаивания нужно закрыть банку крышкой, и отправить в тёмное место при комнатной температуре на 10-14 дней. Настойку раз в двое суток нужно хорошенько помешивать.



По прошествии десяти дней необходимо провести промежуточную дегустация, и если настойка не дошла, то необходимо её отправить на достаивание.



По прошествии 14 дней её необходимо отфильтровать через 2-3 слоя марли, после чего желательно отправить на отдых на пару недель, но это необязательно.



Вкус у настойки получается необычным, с экзотической ноткой. Всем приятного аппетита!



Артемий Глазырин винокур со стажем, и Автор канала на Дзене "Выходной ТВ"



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