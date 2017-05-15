Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 11:45
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КАКОЙ ОБЕД БЕЗ ГОРЯЧЕГО: рецепты супов вам в копилочку
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Метки:
кулинария
супы
Сегодня я к вам с рецептами супов, которые однозначно разнообразят ваше меню. Наваристые, сытные, ароматные и очень очень вкусные! Готовятся довольно быстро и просто.
1. Шурпа, всегда съедается до без остатка. Как говорит мой папа "Вкуснее супа просто нет!"
Для шурпы:
*Ребра мясные - 800г
*Вода - 3л
*Картофель - 500г
*Перец болгарский - 1шт
*Морковь - 1 шт
*Луковица - 1шт
*Помидоры - 2 шт
*Чеснок - 2зуб
*Лавровый лист - 2 - 3шт
*Черный перец – по вкусу
*Аджика сухая - 1ч.л.
*Зелень – по вкусу
*Соль - 2ч.л.
2. Такой куриный супчик готовлю раз в неделю, и не надоедает:
Рецепт:
*Куриный суп с яйцом:
*Курица – 600г
*Луковица - 2шт
*Соль - 1ч.л.
*Черный перец – по вкусу
*Зелень – по вкусу
*Яйца - 6шт
3. Свекольник - Вкусный Сытный Простой. Раньше не видела, чтобы ребенок с таким аппетитом ел первое, чуть ли не вылизал тарелку.
Рецепт:
*Бульон -1,5-2л.
*Свекла – 1шт. (300гр.)
*Картофель -3шт. (300гр.)
*Луковица -1шт.
*Морковь -1шт.
*Томатная паста -1ч.л.
*Растительное масло -15гр.
*Соль -1ч.л.
*Сметана – для подачи (или в суп 100гр.)
4. Рассольник "Бархатный". Суп который я готова есть хоть каждый день, настолько прост и вкусен, что готовлю по несколько раз в месяц.
рецепт:
*вода - 2л
*куриные окорочка - 2 шт
*соль - 1ч.л.
*лавровый лист - 1шт
*Огурцы - 3-4шт
*огуречный рассол - 150мл
*морковь - 1шт
*луковица - 1шт
*картофель - 2-3 шт
*сметана - 300г
*мука - 1ст.л.
*перец - по вкусу
*зелень - по вкусу
5. Крем-суп с курицей и макаронами. Суп с неповторимым вкусом: ешь хоть каждый день, настолько прост в приготовлении и вкусен, что готовлю 2-3 раза в месяц, на обед незаменим.
Рецепт:
*Курица – 500гр.
*Макароны – 150гр.
*Вода – 2,5л.
*Картофель – 5 шт. (500гр)
*Морковь – 1 шт.
*Луковица – 1 шт.
*Сливочное масло – 30-50гр.
*Сливки 10% - 200мл
*Соль – 1ч.л.
*Черный перец – по вкусу
6. Сливочный суп с грибами. 20 минут и вкуснейший СУП на столе едят и муж, и дети.
Рецепт:
*грибы шампиньоны - 300 г
*вода - 2л
*картофель - 2 шт
*овсяные хлопья - 50г
*морковь - 1 шт
*лук - 1 шт
*сыр плавленный - 50 г
*зелень - по вкусу
*соль - 1 ч.л. (или по вкусу)
Готовьте с удовольствием! Приятного аппетита!
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