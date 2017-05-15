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Создан: 15.05.2017
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КАКОЙ ОБЕД БЕЗ ГОРЯЧЕГО: рецепты супов вам в копилочку

Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 11:45 + в цитатник

Сегодня я к вам с рецептами супов, которые однозначно разнообразят ваше меню. Наваристые, сытные, ароматные и очень очень вкусные! Готовятся довольно быстро и просто.

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1. Шурпа, всегда съедается до без остатка. Как говорит мой папа "Вкуснее супа просто нет!"



Для шурпы:

*Ребра мясные - 800г
*Вода - 3л
*Картофель - 500г
*Перец болгарский - 1шт
*Морковь - 1 шт
*Луковица - 1шт
*Помидоры - 2 шт
*Чеснок - 2зуб
*Лавровый лист - 2 - 3шт
*Черный перец – по вкусу
*Аджика сухая - 1ч.л.
*Зелень – по вкусу
*Соль - 2ч.л.

2. Такой куриный супчик готовлю раз в неделю, и не надоедает:



Рецепт:

*Куриный суп с яйцом:
*Курица – 600г
*Луковица - 2шт
*Соль - 1ч.л.
*Черный перец – по вкусу
*Зелень – по вкусу
*Яйца - 6шт

3. Свекольник - Вкусный Сытный Простой. Раньше не видела, чтобы ребенок с таким аппетитом ел первое, чуть ли не вылизал тарелку.



Рецепт:

*Бульон -1,5-2л.
*Свекла – 1шт. (300гр.)
*Картофель -3шт. (300гр.)
*Луковица -1шт.
*Морковь -1шт.
*Томатная паста -1ч.л.
*Растительное масло -15гр.
*Соль -1ч.л.
*Сметана – для подачи (или в суп 100гр.)

4. Рассольник "Бархатный". Суп который я готова есть хоть каждый день, настолько прост и вкусен, что готовлю по несколько раз в месяц.



рецепт:

*вода - 2л
*куриные окорочка - 2 шт
*соль - 1ч.л.
*лавровый лист - 1шт

*Огурцы - 3-4шт
*огуречный рассол - 150мл
*морковь - 1шт
*луковица - 1шт
*картофель - 2-3 шт
*сметана - 300г
*мука - 1ст.л.
*перец - по вкусу
*зелень - по вкусу

5. Крем-суп с курицей и макаронами. Суп с неповторимым вкусом: ешь хоть каждый день, настолько прост в приготовлении и вкусен, что готовлю 2-3 раза в месяц, на обед незаменим.



Рецепт:

*Курица – 500гр.
*Макароны – 150гр.
*Вода – 2,5л.
*Картофель – 5 шт. (500гр)
*Морковь – 1 шт.
*Луковица – 1 шт.
*Сливочное масло – 30-50гр.
*Сливки 10% - 200мл
*Соль – 1ч.л.
*Черный перец – по вкусу

6. Сливочный суп с грибами. 20 минут и вкуснейший СУП на столе едят и муж, и дети.



Рецепт:

*грибы шампиньоны - 300 г
*вода - 2л
*картофель - 2 шт
*овсяные хлопья - 50г
*морковь - 1 шт
*лук - 1 шт
*сыр плавленный - 50 г
*зелень - по вкусу
*соль - 1 ч.л. (или по вкусу)

Готовьте с удовольствием! Приятного аппетита!

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/СУПЫ
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