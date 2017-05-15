Сегодня я к вам с рецептами супов, которые однозначно разнообразят ваше меню. Наваристые, сытные, ароматные и очень очень вкусные! Готовятся довольно быстро и просто.







1. Шурпа, всегда съедается до без остатка. Как говорит мой папа "Вкуснее супа просто нет!"







Для шурпы:



*Ребра мясные - 800г

*Вода - 3л

*Картофель - 500г

*Перец болгарский - 1шт

*Морковь - 1 шт

*Луковица - 1шт

*Помидоры - 2 шт

*Чеснок - 2зуб

*Лавровый лист - 2 - 3шт

*Черный перец – по вкусу

*Аджика сухая - 1ч.л.

*Зелень – по вкусу

*Соль - 2ч.л.



2. Такой куриный супчик готовлю раз в неделю, и не надоедает:







Рецепт:



*Куриный суп с яйцом:

*Курица – 600г

*Луковица - 2шт

*Соль - 1ч.л.

*Черный перец – по вкусу

*Зелень – по вкусу

*Яйца - 6шт



3. Свекольник - Вкусный Сытный Простой. Раньше не видела, чтобы ребенок с таким аппетитом ел первое, чуть ли не вылизал тарелку.







Рецепт:



*Бульон -1,5-2л.

*Свекла – 1шт. (300гр.)

*Картофель -3шт. (300гр.)

*Луковица -1шт.

*Морковь -1шт.

*Томатная паста -1ч.л.

*Растительное масло -15гр.

*Соль -1ч.л.

*Сметана – для подачи (или в суп 100гр.)



4. Рассольник "Бархатный". Суп который я готова есть хоть каждый день, настолько прост и вкусен, что готовлю по несколько раз в месяц.







рецепт:



*вода - 2л

*куриные окорочка - 2 шт

*соль - 1ч.л.

*лавровый лист - 1шт



*Огурцы - 3-4шт

*огуречный рассол - 150мл

*морковь - 1шт

*луковица - 1шт

*картофель - 2-3 шт

*сметана - 300г

*мука - 1ст.л.

*перец - по вкусу

*зелень - по вкусу



5. Крем-суп с курицей и макаронами. Суп с неповторимым вкусом: ешь хоть каждый день, настолько прост в приготовлении и вкусен, что готовлю 2-3 раза в месяц, на обед незаменим.







Рецепт:



*Курица – 500гр.

*Макароны – 150гр.

*Вода – 2,5л.

*Картофель – 5 шт. (500гр)

*Морковь – 1 шт.

*Луковица – 1 шт.

*Сливочное масло – 30-50гр.

*Сливки 10% - 200мл

*Соль – 1ч.л.

*Черный перец – по вкусу



6. Сливочный суп с грибами. 20 минут и вкуснейший СУП на столе едят и муж, и дети.







Рецепт:



*грибы шампиньоны - 300 г

*вода - 2л

*картофель - 2 шт

*овсяные хлопья - 50г

*морковь - 1 шт

*лук - 1 шт

*сыр плавленный - 50 г

*зелень - по вкусу

*соль - 1 ч.л. (или по вкусу)



Готовьте с удовольствием! Приятного аппетита!



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