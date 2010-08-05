Пельмени – это одно из самых популярных блюд, которое получило мировое признание.

Они могут быть запечены в духовке, отварены в кастрюле, а еще и обжарены на сковороде. В последнем случае получается очень вкусное и аппетитное блюдо, которое можно подавать на стол как основное кушанье или закуску к напиткам. Готовим пельмени на сковороде в сочетании с ароматным соевым соусом. Блюдо получается очень сочным, пикантным и вкусным. Кроме того, оно готовится за короткое время, что позволяет сэкономить время на кухне и уделить внимание общению со своими близкими и гостями.

Ингредиенты

пельмени замороженные - 300 гр

вода (кипяток) - 200 мл

масло растительное - 1 ст. л.

соус соевый - 30 мл

чеснок - 1-2 зубчика

Пошаговый рецепт

Чтобы приготовить пельмени в соевом соусе, подберём глубокую сковороду. Вливаем в сковороду кипячёную воду, добавляем растительное масло в указанном количестве.

Следом выливаем соевый соус и хорошо перемешиваем ингредиенты между собой.

В получившийся состав выкладываем замороженные пельмени, они могут быть магазинными или домашними.

После закипания готовим пельмени в соевом соусе 10 минут, за это время пельмени 2-3 раза перемешиваем.

Очищаем чеснок, измельчаем его с помощью специального пресса. Добавляем чесночную массу к пельменям, перемешиваем и продолжаем готовить ещё 2-3 минуты. Жидкость за это время полностью выпарится.

Подаём пельмени в соевом соусе к столу. Блюдо получилось вкусным, ароматным и сытным.