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ПЕЛЬМЕНИ В СОЕВОМ СОУСЕ НА СКОВОРОДЕ

Пятница, 01 Декабря 2023 г. 17:09 + в цитатник
Пельмени – это одно из самых популярных блюд, которое получило мировое признание.
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Они могут быть запечены в духовке, отварены в кастрюле, а еще и обжарены на сковороде. В последнем случае получается очень вкусное и аппетитное блюдо, которое можно подавать на стол как основное кушанье или закуску к напиткам. Готовим пельмени на сковороде в сочетании с ароматным соевым соусом. Блюдо получается очень сочным, пикантным и вкусным. Кроме того, оно готовится за короткое время, что позволяет сэкономить время на кухне и уделить внимание общению со своими близкими и гостями.
 
Ингредиенты
 
пельмени замороженные - 300 гр
вода (кипяток) - 200 мл
масло растительное - 1 ст. л.
соус соевый - 30 мл
чеснок - 1-2 зубчика
 
Пошаговый рецепт
 
Чтобы приготовить пельмени в соевом соусе, подберём глубокую сковороду. Вливаем в сковороду кипячёную воду, добавляем растительное масло в указанном количестве.
Следом выливаем соевый соус и хорошо перемешиваем ингредиенты между собой.
В получившийся состав выкладываем замороженные пельмени, они могут быть магазинными или домашними.
После закипания готовим пельмени в соевом соусе 10 минут, за это время пельмени 2-3 раза перемешиваем.
Очищаем чеснок, измельчаем его с помощью специального пресса. Добавляем чесночную массу к пельменям, перемешиваем и продолжаем готовить ещё 2-3 минуты. Жидкость за это время полностью выпарится.
Подаём пельмени в соевом соусе к столу. Блюдо получилось вкусным, ароматным и сытным. 
Всем приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ, МАНТЫ


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