Яркие и ароматные маринованные баклажаны быстрого приготовления внесут разнообразие даже в самые обычные блюда. Сочетание кислого, соленого, сладкого и острого делают эту закуску очень притягательной и вкусной.

Хранить ее в холодильнике можно целый месяц, но, обычно она съедается за 1 день.

Чтобы приготовить маринованные баклажаны быстрого приготовления, не требуется сутки держать овощи под прессом, а затем ждать, когда они замаринуются. Без предварительной подготовки нарезанные кусочками баклажаны несколько минут провариваются, а затем маринуются вместе с другими овощами в течение 6 часов. Сладкий и горький перец, морковь с лучком и, конечно же, чеснок с зеленью делают вкус баклажанов особенно пикантным и притягательным.

Ингредиенты

баклажаны – 500 г;

болгарский перец – 1 шт;

острый перец – 0,5 шт;

лук белый – 100 г;

свежая петрушка, укроп – пучок;

постное масло без запаха – 50 мл (для обжаривания перца и лука);

морковь – 100 г;

сок лимона – 1 ст. ложка;

хмели-сунели – 1,5-2 ч. ложки.

Для маринада:

постное масло без запаха – 50 мл;

уксус 9% – 2 ст. ложки;

сахар – 1 ст. ложка;

соль каменная – 1 ч. ложка (без горки);

душистый перчик – 6-8 шт;

чеснок – 3 зубка;

вода питьевая – 2 ст. ложки;

лавровый лист – 1 шт.

КБЖУ на 100 г : 88 / 2.4 / 3,5 / 16,7

Приготовление

1. Подготовить по списку овощи для приготовления маринованных баклажанов быстрого приготовления. Кожицу с баклажанов снимать не нужно, иначе кусочки не будут держать форму и расползутся. Количество острого перца можно отрегулировать по своему желанию.

2. Подготовить ингредиенты для маринада. Допустима замена уксуса 9% на уксус 6%, но в таком случае его понадобится 3 столовые ложки. Количество соли в маринаде небольшое, но при отваривании баклажаны еще будут подсаливаться.

3. Баклажаны нарезать толстыми полосками (примерно по 1,5 сантиметра толщиной и ориентировочной длиной 6 сантиметров). Стараться, чтобы каждый кусочек был со шкуркой.

4. Закипятить примерно 1,5 литра воды, затем добавить 1 чайную ложку соли и столовую ложку лимонного сока (он не только добавит вкус свежести плодам, но и не даст им потемнеть).

5. Когда вода снова закипит, опустить в нее баклажаны. Ложкой помочь им опуститься ниже. Варить кусочки 5-6 минут (не больше).

6. Затем переложить их в дуршлаг и дать стечь воде.

7. А тем временем нарезать лук тонкими полукольцами.

8. В отдельную посуду натереть морковь длинной соломкой (в этом поможет специальная терка для корейской моркови). Получившуюся стружку немного присолить (достаточно маленькой щепотки) и оставить так стоять – соль сделает морковь мягкой и эластичной.

9. Болгарский перец нарезать длинными полосками.

10. Тонко нашинковать острый перчик.

11. Мелко нарубить свежую зелень.

12. В сковороде разогреть масло и отправить туда лук. Обжарить его до легкого изменения цвета.

13. После этого присоединить к поджарке сладкий и острый перец.

14. Обжаривать все минуты 2, до появления запаха перца – он должен остаться упругим и хрустящим после маринования.

15. Для маринада загрузить в сотейник постное масло, уксус, сахар, соль, душистый перчик, лавровый лист, добавить воду и продавить прессом чеснок.

16. Довести маринад до кипения и снять с огня. Содержимое размешать.

17. В просторной миске соединить баклажаны с морковью.

18. Переложить туда со сковороды перец с луком.

19. Добавить хмели-сунели и свежую зелень.

20. Залить все горячим маринадом.

21. Аккуратно перемешать овощи, равномерно распределяя все составляющие.