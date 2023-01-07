Сегодня хочу поделиться рецептом нежного, красивого, рассыпчатого печенья. Печенье получается светлое, я назвала его "Снежное".















(~ на 20 шт)

Мука ~ 160-170 г,

Крахмал 90 г,

Сахарная пудра 70 г,

Сливочное масло 100 г,

Яйцо 1 шт

Разрыхлитель 1 ч.л,

Ванилин по вкусу,

Соль по вкусу

Выпекать при 180 ° ~ 15 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки











В тарелку для смешивания добавляю сливочное масло комнатной температуры, высыпаю сахарную пудру.





Хорошо перетираю лопаткой. Масса должна посветлеть.

Добавляю яйцо, соль и ванильный сахар

Перемешиваю продукты венчиком

Высыпаю кукурузный крахмал, перемешиваю





Добавляю муку и замешиваю мягкое тесто

Вымешивать тестонадо недолго

Отделяю от теста небольшие кусочки и скатываю в шарики

Выкладываю все шарики на противень, рукой их не прижимаю. Печенье при выпечке будет немного расплываться, главное не делать тесто слишком жестким

Ставлю печенье в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки примерно 15 минут