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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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На Рождество и просто к чаю "Снежное"печенье

Суббота, 07 Января 2023 г. 05:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb) Сегодня хочу поделиться рецептом нежного, красивого, рассыпчатого печенья. Печенье получается светлое, я назвала его "Снежное".

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 (~ на 20 шт)

Мука ~ 160-170 г,

Крахмал 90 г,

Сахарная пудра 70 г,

Сливочное масло 100 г,

Яйцо 1 шт

Разрыхлитель 1 ч.л,

Ванилин по вкусу,

Соль по вкусу

 

Выпекать при 180 ° ~ 15 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки


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В тарелку для смешивания добавляю сливочное масло комнатной температуры, высыпаю сахарную пудру.

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Хорошо перетираю лопаткой. Масса должна посветлеть.

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Добавляю яйцо, соль и ванильный сахар

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Перемешиваю продукты венчиком

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Высыпаю кукурузный крахмал, перемешиваю

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Добавляю муку и замешиваю мягкое тесто

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Вымешивать тестонадо недолго

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Отделяю от теста небольшие кусочки и скатываю в шарики

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Выкладываю все шарики на противень, рукой их не прижимаю. Печенье при выпечке будет немного расплываться, главное не делать тесто слишком жестким

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Ставлю печенье в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки примерно 15 минут

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Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 21 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 07 Января 2023 г. 05:56 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 07 Января 2023 г. 11:18 (ссылка)
Галочка!
С Рождеством!
Пусть светлый праздник Рождество
Несет вам веру и добро,
Любовь, везение, удачу,
Здоровье, счастье вам в придачу.
Пускай уютно будет в доме!
Тепла, возможностей огромных!
Пусть Божья благодать Христова
Вас окрылит надеждой новой!
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