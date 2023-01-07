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На Рождество и просто к чаю "Снежное"печенье
Сегодня хочу поделиться рецептом нежного, красивого, рассыпчатого печенья. Печенье получается светлое, я назвала его "Снежное".
(~ на 20 шт)
Мука ~ 160-170 г,
Крахмал 90 г,
Сахарная пудра 70 г,
Сливочное масло 100 г,
Яйцо 1 шт
Разрыхлитель 1 ч.л,
Ванилин по вкусу,
Соль по вкусу
Выпекать при 180 ° ~ 15 минут.
Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки
В тарелку для смешивания добавляю сливочное масло комнатной температуры, высыпаю сахарную пудру.
Хорошо перетираю лопаткой. Масса должна посветлеть.
Добавляю яйцо, соль и ванильный сахар
Перемешиваю продукты венчиком
Высыпаю кукурузный крахмал, перемешиваю
Добавляю муку и замешиваю мягкое тесто
Вымешивать тестонадо недолго
Отделяю от теста небольшие кусочки и скатываю в шарики
Выкладываю все шарики на противень, рукой их не прижимаю. Печенье при выпечке будет немного расплываться, главное не делать тесто слишком жестким
Ставлю печенье в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки примерно 15 минут
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