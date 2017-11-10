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Соус для рыбы, советую приготовить

Понедельник, 11 Ноября 2019 г. 13:07 + в цитатник

Соус для рыбы

Соус для рыбы

Кисло-сладкий чесночный соус к рыбе - рецепт с фото

Кисло-сладкий соус к рыбным блюдам – вкусная и пикантная заправка из простых ингредиентов. Такой соус отлично подчеркнет вкус ваших блюд – от речной рыбешки до морских деликатесов. Остроту, сладость и кислоту в соусе легко можно регулировать, меняя пропорции ингредиентов. В данном рецепте представлен вариант умеренно острого классического соуса.


Классический соус «Тартар» к рыбе - рецепт с фото

Любители рыбы согласятся, что отлично приготовленная рыба не может быть подана без соуса. Соус к рыбе придаст сочность блюду и оно “заиграет” новыми вкусами. Сегодня попробуем приготовить по классическому рецепту соус «Тартар» к рыбе. Соус «Тартар» является одним из самых любимых и популярных соусов в мире, которые каждый человек может...


Красный соус из болгарских перцев - рецепт с фото

Довольно таки универсальный соус, который подойдет и к мясу, и к рыбе. Сладость вкуса регулируется лимонным соком и медом.


Отварная рыба по-польски - рецепт с фото

Из рыбы можно приготовить множество различных блюд, как холодных, так и горячих. На сайте множество рецептов запеченной и жареной рыбы. Сегодня приготовим отварную рыбу по-польски. Что сказать про данное блюдо? Вроде бы обычная отварная рыба, ничего особенного. Но в Польше отварную рыбу принято подавать именно с таким яичным соусом. Он...


Кисло-сладкий зеленый соус для рыбы - рецепт с фото

Делала этот соус впервые. Мне он очень понравился. Любителям рыбы обязательно советую его приготовить. Не пожалеете, вкус получается интересным.


Белый соус Тартар для рыбы - рецепт с фото

Рыбное блюдо всегда можно разнообразить соусом. Соус Тар-тар – нежный и очень вкусный. Кто любит острый соус, можно добавить чесночок.


Лосось в сливочном соусе - рецепт с фото

Лосось, запеченный с гребешками в духовке – изысканное блюдо. Его можно подавать – как основное, а можно остудить и подавать в качестве закуски, нарезав порционными кусочками. Лосось можно заменить на рыбу горбушу. Лосось в данном блюде, конечно, нежнее, но с горбушей тоже очень вкусно.


Тилапия с зеленым соусом - рецепт с фото

 


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Рубрики:  Закуски
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Валентина-л   обратиться по имени Понедельник, 11 Ноября 2019 г. 13:31 (ссылка)
С благодарностью.
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эвглена56   обратиться по имени Вторник, 12 Ноября 2019 г. 15:19 (ссылка)
Благодарю!
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natali2311   обратиться по имени Четверг, 14 Ноября 2019 г. 13:39 (ссылка)
Благодарю!
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