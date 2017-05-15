Хочется как-то вкусно пожарить рыбу, как-то по-особенному ее приготовить, но вам надоели эти привычные вкусы, эти привычные специи? В таком случае для разнообразия стоит присмотреться к азиатской кухне. И как раз в этой статье вы узнаете, как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе по-китайски!



Что из себя представляет данное блюдо? Здесь, конечно, стоит заметить, что не существует какого-то оригинального китайского рецепта, но если обобщить и выделить важное, то всё строится на таких принципах.



Рыбу маринуют в соевом соусе с приправками. Потом обжаривают в панировке или кляре. Далее обжаривают овощи, чаще всего это сладкий перец, лук, зелень и т.д. Потом всё соединяют и дополняют особым кисло-сладким соусом. По итогу получается яркое и очень вкусное блюдо!



Для сладкого вкуса чаще всего добавляют ананас, причем, кусочки ананаса идут к овощам, а ананасовый сок (или сироп) входит в состав соуса.



Ниже подробнейший рецепт, с пошаговыми фотографиями и всеми тонкостями. Далее следуют уже разные советы, которые помогут разнообразить и как-то дополнить «классический» рецепт.







Кстати, а что за рыба-то нам понадобится? А рыбу вы можете взять любую, которая вам больше нравится. Такое блюдо можно готовить и из красной рыбы (горбуша, семга, кета и т.д.) и из белой (минтай, хек, к примеру).



Главное, чтобы это было рыбное филе, уже обработанное, без мелких косточек. Размороженное (если оно было замороженным).



Ингредиенты:



Для рыбы:



*Филе рыбы – 500 г.

*Соевый соус – 1 ст. ложка;

*Пшеничная мука – 0,5 стакана;

*Кукурузный крахмал – 0,5 стакана;

*Соль – 0,5-1 ч. ложки;

*Черный перец – 1 ч. ложка;

*Растительное масло (для жарки) – 0,5 стакана.



Для овощей:



*Чеснок – 3 зубчика;

*Репчатый лук – 0,5 шт.

*Сладкий перец – 0,5-1 шт. (разные цвета);

*Ананас (консервированный) – 1 горсть кубиков;

*Крахмал – 1 ч. ложка;

*Масло для жарки.



Для соуса:



*Сок ананаса (или сироп с банки) – 1/3 стакана;

*Сладкий соус чили – 4 ст. ложки;

*Уксус 6% – 1 ст. ложка;

*Соевый соус – 1 ст. ложка.



Процесс приготовления:



Первым делом займемся приготовлением соуса. Открываем баночку консервированных ананасов, кусочки перекладываем. Сироп сливаем в отдельную миску (треть стакана или чуть больше).







Добавляем к сиропу кетчуп чили, уксус и соевый соус. Перемешиваем, затем пробуем на вкус. При необходимости, если для вас слишком сладко, можно еще подлить немного уксуса или соуса.



Переходим к рыбе. Филе рыбы еще раз на всякий случай осматриваем на наличие мелких костей, далее режим его вот такими кусочками. Не крупно, но и не чересчур мелко.







Вливаем к рыбе ложку соевого соуса, затем хорошо перемешиваем. Рядом ставим широкую чашку, в которую всыпаем муку, крахмал и соль (по вкусу). Сюда же и черный перец. Перемешиваем.







В сковороду вливаем растительное масло (оставляем на потом 2-3 ст. ложки), хорошо прогреваем.



Пока масло набирает нужную температуру, обваливаем в мучной панировке кусочки рыбы. Прям в муку перекладываем и перемешиваем, чтобы каждый кусочек был запанирован со всех сторон.







Аккуратно перекладываем кусочки рыбы в сковороду (в нашем случае это вок), жарим, время от времени помешивая несколько минут, пока кусочки не покроются хрустящей корочкой. Масла как видите, нужно столько, чтобы рыба не приставала ко дну.







Жареную рыбу перекладываем в отдельную посуду, слегка стряхнув масло. Это масло нам не понадобится, сливаем его. Сковороду дополнительно еще можно даже протереть.



Мелко-мелко рубим чеснок, далее чистим и режем небольшими пластинками болгарский перец и лук.



В сковороду вливаем пару ложек масла, прогреваем. Отправляем сначала чеснок. Жарим минуту-две и быстренько помешиваем, чтобы ничего не подгорело. Нам нужен аромат.







Теперь выкладываем сюда же нарезанный перец и лук. Продолжаем помешивать и жарить на сильном огне 1-2-3 минуты. До полной готовности доводить не нужно.







Вливаем к овощам сделанный ранее томатно-соевый кисло-сладкий соус. Смешиваем чайную ложку крахмала с 3 ложками воды. Перемешали, затем влили в сковороду. Это даст соусу легкую вязкость.







Минуты 2-3 тушим, постоянно помешивая. Соус должен слегка испариться. После этого выкладываем в сковороду кусочки консервированного ананаса и обжаренную ранее рыбу. Помешиваем и томим на сковороде еще минуты 3.







Всё, блюдо готово! Аромат непередаваемый! А как аппетитно выглядит! При подаче, для большей азиатской стилистики, рекомендуется украсить несколькими щепотками семян кунжута. Это по желанию, потому в списке ингредиентов кунжута нет.







Как еще можно готовить рыбу в кисло-сладком соусе (советы)



По-своему вкусно получится, если рыбу делать не в панировке, а в кляре. Просто замешивается жидковатое тесто, в нем обволакивается рыба, а потом она аналогичным образом жарится в большом количество масла. Ранее мы делали баклажаны в кляре на сковороде (там как раз показано, как замешивается такое тесто).



*Хотите внести большей остроты в блюдо? В таком случае кроме болгарского перца часто добавляют еще и жгучий стручковый перец. Мелко его порубите и отправьте обжариваться со всеми овощами. Количество перчиков зависит от нужного уровня остроты.



*Разнообразить соус можно, подлив в него пару ложек вина (белого или красного).



*Сделать вкус соуса более нежным поможет любой майонезный соус (лучше брать те, что с рубленой зеленью, грибами и прочими добавками).



*Кроме чеснока для аромата можно добавить имбирную пасту или тертый свежий корень имбиря. Появится согревающий эффект.



*Кроме приведенных выше овощей в блюдо можно добавить морковь, нарезанную тонкими брусочками или тертую на терке. Морковь отправляем в первую очередь, чтобы она успела стать мягче.



*Не забывайте про разные пряности, которые могут здорово разнообразить аромат и вкус подобного блюда. Молотый кориандр, смесь разных перцев и т.д.



*Для украшения и вкуса добавьте в самом конце какую-нибудь свежую рубленую зелень. Укроп, петрушка, кинза, зеленый лук – выбор широк.



Наглядный вариант приготовления такой рыбы смотрите в видео:







Приятного вам аппетита и отличного настроения!



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