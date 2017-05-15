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РЫБА ПО-КИТАЙСКИ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ – рецепт в сковороде

Суббота, 19 Ноября 2022 г. 12:25 + в цитатник

Хочется как-то вкусно пожарить рыбу, как-то по-особенному ее приготовить, но вам надоели эти привычные вкусы, эти привычные специи? В таком случае для разнообразия стоит присмотреться к азиатской кухне. И как раз в этой статье вы узнаете, как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе по-китайски!

Что из себя представляет данное блюдо? Здесь, конечно, стоит заметить, что не существует какого-то оригинального китайского рецепта, но если обобщить и выделить важное, то всё строится на таких принципах.

Рыбу маринуют в соевом соусе с приправками. Потом обжаривают в панировке или кляре. Далее обжаривают овощи, чаще всего это сладкий перец, лук, зелень и т.д. Потом всё соединяют и дополняют особым кисло-сладким соусом. По итогу получается яркое и очень вкусное блюдо!

Для сладкого вкуса чаще всего добавляют ананас, причем, кусочки ананаса идут к овощам, а ананасовый сок (или сироп) входит в состав соуса.

Ниже подробнейший рецепт, с пошаговыми фотографиями и всеми тонкостями. Далее следуют уже разные советы, которые помогут разнообразить и как-то дополнить «классический» рецепт.

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Кстати, а что за рыба-то нам понадобится? А рыбу вы можете взять любую, которая вам больше нравится. Такое блюдо можно готовить и из красной рыбы (горбуша, семга, кета и т.д.) и из белой (минтай, хек, к примеру).

Главное, чтобы это было рыбное филе, уже обработанное, без мелких косточек. Размороженное (если оно было замороженным).

Ингредиенты:

Для рыбы:

*Филе рыбы – 500 г.
*Соевый соус – 1 ст. ложка;
*Пшеничная мука – 0,5 стакана;
*Кукурузный крахмал – 0,5 стакана;
*Соль – 0,5-1 ч. ложки;
*Черный перец – 1 ч. ложка;
*Растительное масло (для жарки) – 0,5 стакана.

Для овощей:

*Чеснок – 3 зубчика;
*Репчатый лук – 0,5 шт.
*Сладкий перец – 0,5-1 шт. (разные цвета);
*Ананас (консервированный) – 1 горсть кубиков;
*Крахмал – 1 ч. ложка;
*Масло для жарки.

Для соуса:

*Сок ананаса (или сироп с банки) – 1/3 стакана;
*Сладкий соус чили – 4 ст. ложки;
*Уксус 6% – 1 ст. ложка;
*Соевый соус – 1 ст. ложка.

Процесс приготовления:

Первым делом займемся приготовлением соуса. Открываем баночку консервированных ананасов, кусочки перекладываем. Сироп сливаем в отдельную миску (треть стакана или чуть больше).

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Добавляем к сиропу кетчуп чили, уксус и соевый соус. Перемешиваем, затем пробуем на вкус. При необходимости, если для вас слишком сладко, можно еще подлить немного уксуса или соуса.

Переходим к рыбе. Филе рыбы еще раз на всякий случай осматриваем на наличие мелких костей, далее режим его вот такими кусочками. Не крупно, но и не чересчур мелко.

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Вливаем к рыбе ложку соевого соуса, затем хорошо перемешиваем. Рядом ставим широкую чашку, в которую всыпаем муку, крахмал и соль (по вкусу). Сюда же и черный перец. Перемешиваем.

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В сковороду вливаем растительное масло (оставляем на потом 2-3 ст. ложки), хорошо прогреваем.

Пока масло набирает нужную температуру, обваливаем в мучной панировке кусочки рыбы. Прям в муку перекладываем и перемешиваем, чтобы каждый кусочек был запанирован со всех сторон.

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Аккуратно перекладываем кусочки рыбы в сковороду (в нашем случае это вок), жарим, время от времени помешивая несколько минут, пока кусочки не покроются хрустящей корочкой. Масла как видите, нужно столько, чтобы рыба не приставала ко дну.

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Жареную рыбу перекладываем в отдельную посуду, слегка стряхнув масло. Это масло нам не понадобится, сливаем его. Сковороду дополнительно еще можно даже протереть.

Мелко-мелко рубим чеснок, далее чистим и режем небольшими пластинками болгарский перец и лук.

В сковороду вливаем пару ложек масла, прогреваем. Отправляем сначала чеснок. Жарим минуту-две и быстренько помешиваем, чтобы ничего не подгорело. Нам нужен аромат.

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Теперь выкладываем сюда же нарезанный перец и лук. Продолжаем помешивать и жарить на сильном огне 1-2-3 минуты. До полной готовности доводить не нужно.

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Вливаем к овощам сделанный ранее томатно-соевый кисло-сладкий соус. Смешиваем чайную ложку крахмала с 3 ложками воды. Перемешали, затем влили в сковороду. Это даст соусу легкую вязкость.

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Минуты 2-3 тушим, постоянно помешивая. Соус должен слегка испариться. После этого выкладываем в сковороду кусочки консервированного ананаса и обжаренную ранее рыбу. Помешиваем и томим на сковороде еще минуты 3.

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Всё, блюдо готово! Аромат непередаваемый! А как аппетитно выглядит! При подаче, для большей азиатской стилистики, рекомендуется украсить несколькими щепотками семян кунжута. Это по желанию, потому в списке ингредиентов кунжута нет.

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Как еще можно готовить рыбу в кисло-сладком соусе (советы)

По-своему вкусно получится, если рыбу делать не в панировке, а в кляре. Просто замешивается жидковатое тесто, в нем обволакивается рыба, а потом она аналогичным образом жарится в большом количество масла. Ранее мы делали баклажаны в кляре на сковороде (там как раз показано, как замешивается такое тесто).

*Хотите внести большей остроты в блюдо? В таком случае кроме болгарского перца часто добавляют еще и жгучий стручковый перец. Мелко его порубите и отправьте обжариваться со всеми овощами. Количество перчиков зависит от нужного уровня остроты.

*Разнообразить соус можно, подлив в него пару ложек вина (белого или красного).

*Сделать вкус соуса более нежным поможет любой майонезный соус (лучше брать те, что с рубленой зеленью, грибами и прочими добавками).

*Кроме чеснока для аромата можно добавить имбирную пасту или тертый свежий корень имбиря. Появится согревающий эффект.

*Кроме приведенных выше овощей в блюдо можно добавить морковь, нарезанную тонкими брусочками или тертую на терке. Морковь отправляем в первую очередь, чтобы она успела стать мягче.

*Не забывайте про разные пряности, которые могут здорово разнообразить аромат и вкус подобного блюда. Молотый кориандр, смесь разных перцев и т.д.

*Для украшения и вкуса добавьте в самом конце какую-нибудь свежую рубленую зелень. Укроп, петрушка, кинза, зеленый лук – выбор широк.

Наглядный вариант приготовления такой рыбы смотрите в видео:



Приятного вам аппетита и отличного настроения!

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/РЫБНОЕ
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