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Солнечные нежные тонкие тыквенные блинчики на молоке. Простой рецепт блинов из тыквенного пюре. Видео.
Проверенный годами рецепт очень вкусных блинов - солнечные нежные тонкие тыквенные блинчики на молоке. Такие блинчики можно есть с вареньем, мёдом, сгущёнкой или со сметаной.
Не знаете, что приготовить из тыквы к чаю на завтрак, на обед, на ужин быстро и вкусно? Тогда этот подробный пошаговый рецепт блинчиков из тыквенного пюре для вас!
Ингредиенты:
• Молоко – 400 мл
• Яйцо – 2 шт.
• Тыквенное пюре – 250г
• Сахар – 1-2 ст.л.
• Мука – 150г
• Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
• Соль – щепотка
• Масло растительное – 2 ст.л.
Из этого количества ингредиентов получается 20 штук, диаметром 16 см.
Приятного аппетита!
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