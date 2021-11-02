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Солнечные нежные тонкие тыквенные блинчики на молоке. Простой рецепт блинов из тыквенного пюре. Видео.

Вторник, 02 Ноября 2021 г. 06:44 + в цитатник
Проверенный годами рецепт очень вкусных блинов - солнечные нежные тонкие тыквенные блинчики на молоке. Такие блинчики можно есть с вареньем, мёдом, сгущёнкой или со сметаной.




Не знаете, что приготовить из тыквы к чаю на завтрак, на обед, на ужин быстро и вкусно? Тогда этот подробный пошаговый рецепт блинчиков из тыквенного пюре для вас!

Ингредиенты:
• Молоко – 400 мл
• Яйцо – 2 шт.
• Тыквенное пюре – 250г
• Сахар – 1-2 ст.л.
• Мука – 150г
• Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
• Соль – щепотка
• Масло растительное – 2 ст.л.

Из этого количества ингредиентов получается 20 штук, диаметром 16 см.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  • кулинария


Процитировано 23 раз
Понравилось: 11 пользователям
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ЛЮДМИЛА_ГОРНАЯ   обратиться по имени Вторник, 02 Ноября 2021 г. 09:21 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Вторник, 02 Ноября 2021 г. 10:40ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день!
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