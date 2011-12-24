Вторник, 05 Ноября 2024 г. 13:29
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Вкусная запеченая картошка - простой и быстрый рецепт.
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Картофель запеченный в кефире под сыром
Метки:
кулинария
рецепты
блюда из картофеля
Ингредиенты
Картофель — 10 шт
Кефир — 1/2 стакан
Лук репчатый — 1 шт
Чеснок — 3 зубчик
Сыр — 150 г
Соль, перец, укроп — по вкусу
Рецепт приготовления
Картофель очистить, нарезать, выложить в противень.
Лук порезать полукольцами, поджарить 3-5 минут на оливковом масле.
Выложить лук на картошку.
Кефир вылить в миску, добавить измельченный чеснок, укроп, соль, перец.
Залить получившимся соусом картошку.
Поставить в духовку на полчаса.
Затем достать, посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 15 минут.
Перед подачей можно украсить нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!
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