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Вкусная запеченая картошка - простой и быстрый рецепт.

Вторник, 05 Ноября 2024 г. 13:29 + в цитатник
Картофель запеченный в кефире под сыром

Картофель-запеченный-в-кефире-под-сыром- (700x437, 78Kb)

Ингредиенты

Картофель — 10 шт
Кефир — 1/2 стакан
Лук репчатый — 1 шт
Чеснок — 3 зубчик
Сыр — 150 г
Соль, перец, укроп — по вкусу

Рецепт приготовления

Картофель очистить, нарезать, выложить в противень.

Лук порезать полукольцами, поджарить 3-5 минут на оливковом масле.

Выложить лук на картошку.

Кефир вылить в миску, добавить измельченный чеснок, укроп, соль, перец.

Залить получившимся соусом картошку.

Поставить в духовку на полчаса.

Затем достать, посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 15 минут.

Перед подачей можно украсить нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/блюда из картофеля
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Процитировано 6 раз
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