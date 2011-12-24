Картофель запеченный в кефире под сыром







Картофель — 10 штКефир — 1/2 стаканЛук репчатый — 1 штЧеснок — 3 зубчикСыр — 150 гСоль, перец, укроп — по вкусуКартофель очистить, нарезать, выложить в противень.Лук порезать полукольцами, поджарить 3-5 минут на оливковом масле.Выложить лук на картошку.Кефир вылить в миску, добавить измельченный чеснок, укроп, соль, перец.Залить получившимся соусом картошку.Поставить в духовку на полчаса.Затем достать, посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 15 минут.Перед подачей можно украсить нарезанной зеленью.Приятного аппетита!