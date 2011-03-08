Солянка сборная мясная. Просто вкусно недорого.
Идеальный рецепт - ВКУСНЫЙ ОБЕД. Солянка пошагово с колбасой и другими видами мяса. Первое блюдо. Рецепты домашней кухни.
Для 4-х л солянки необходимо:
– Оливковое масло 1 ст. л.
– Копчёная грудинка 150 г
– Варено-копчёная грудинка 150 г
– Копчёная колбаса 250 г
– Варёно-копчёная колбаса 250 г
– Копчёный свиной окорок 250 г
– Репчатый лук 4 шт.
– Квашеные огурцы 4 шт.
– Сладкий перец 1 шт.
– Помидоры 5 шт.
– Чеснок 2 зуб.
– Томатная паста 2 ст. л.
– Соль 1 ч. л.
– Чёрный молотый перец ½ ч. л.
– Сушёная паприка 1 ч. л.
– Оливки 100 г
– Маслины 100 г
– Кипяток (или бульон) 2 л
– Лимон (сок) 0,5 шт.
– Петрушка 30 г
– Укроп 30 г