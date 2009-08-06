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Яблочный пирог на кефире, который тает во рту .

Четверг, 16 Сентября 2021 г. 13:49 + в цитатник
Яблочный пирог на кефире, который тает во рту . Забудьте о шарлотке!




На форму 24 см:

Яйцо 2 шт.
Кефир 1 стакан
Масло сливочное размягченное 2 ст. л
Мука 1 стакан
Сахар 1 стакан
Соль щепотка
Разрыхлитель 1 чл
Яблоки
Ванильный сахар или ваниль

1. Яйцо взбить с сахаром до пышной массы. Добавить размягченное сливочное масло. Взбить. Добавить соль, ваниль и кефир. Снова взбить.

2. Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к жидким ингредиентам и все перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить массу в форму.

3. Яблоки очистить от сердцевины. Разрезать пополам и тонко порезать. Выложить произвольно на массу. Выпекать при 180 гр 40 минут. Проверить зубочисткой. Она должна быть сухой.
Приятного аппетита!
Источник
KI-METKA.gif
Рубрики:  полезные советы/выпечка,сладости
видео/видео-кулинария
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Процитировано 60 раз
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