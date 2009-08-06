Яблочный пирог на кефире, который тает во рту . Забудьте о шарлотке!









На форму 24 см:



Яйцо 2 шт.

Кефир 1 стакан

Масло сливочное размягченное 2 ст. л

Мука 1 стакан

Сахар 1 стакан

Соль щепотка

Разрыхлитель 1 чл

Яблоки

Ванильный сахар или ваниль



1. Яйцо взбить с сахаром до пышной массы. Добавить размягченное сливочное масло. Взбить. Добавить соль, ваниль и кефир. Снова взбить.



2. Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к жидким ингредиентам и все перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить массу в форму.



3. Яблоки очистить от сердцевины. Разрезать пополам и тонко порезать. Выложить произвольно на массу. Выпекать при 180 гр 40 минут. Проверить зубочисткой. Она должна быть сухой.

Приятного аппетита!

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На форму 24 см:Яйцо 2 шт.Кефир 1 стаканМасло сливочное размягченное 2 ст. лМука 1 стаканСахар 1 стаканСоль щепоткаРазрыхлитель 1 члЯблокиВанильный сахар или ваниль1. Яйцо взбить с сахаром до пышной массы. Добавить размягченное сливочное масло. Взбить. Добавить соль, ваниль и кефир. Снова взбить.2. Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к жидким ингредиентам и все перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить массу в форму.3. Яблоки очистить от сердцевины. Разрезать пополам и тонко порезать. Выложить произвольно на массу. Выпекать при 180 гр 40 минут. Проверить зубочисткой. Она должна быть сухой.Приятного аппетита!