|
Ароматный соус из киви
Ароматный соус из киви - это волшебный ключ гурманов, который поможет легко раскрыть и дополнить вкус любого блюда. Соус из киви отлично подходит к мясу, к рыбе и к птице, также очень вкусно, если подать просто к гренкам.
Ингредиенты:
Киви - 2 шт
Майонез - 100 мл
Чеснок - 1 зубчик
Укроп - 1 пучок
Петрушка - 1 пучок
Соль
Приготовление:
В чашу блендера отправляем майонез, мелко нарезанные укроп, чеснок, петрушку и очищенные от кожицы киви. Соус по вкусу солим и пробиваем всё до однородного состояния. Всё очень просто! Соус готов! Выкладываем соус в пиалу и подаем к любимым блюдам.
Приятного всем аппетита!
|Рубрики:
|СОУСЫ
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]