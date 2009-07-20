Ароматный соус из киви - это волшебный ключ гурманов, который поможет легко раскрыть и дополнить вкус любого блюда. Соус из киви отлично подходит к мясу, к рыбе и к птице, также очень вкусно, если подать просто к гренкам.



Ингредиенты:

Киви - 2 шт

Майонез - 100 мл

Чеснок - 1 зубчик

Укроп - 1 пучок

Петрушка - 1 пучок

Соль



Приготовление:

В чашу блендера отправляем майонез, мелко нарезанные укроп, чеснок, петрушку и очищенные от кожицы киви. Соус по вкусу солим и пробиваем всё до однородного состояния. Всё очень просто! Соус готов! Выкладываем соус в пиалу и подаем к любимым блюдам.

Приятного всем аппетита!