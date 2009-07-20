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Домовушка Луша
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Создан: 20.07.2009
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Ароматный соус из киви

Среда, 14 Июня 2023 г. 12:00 + в цитатник

Ароматный соус из киви - это волшебный ключ гурманов, который поможет легко раскрыть и дополнить вкус любого блюда. Соус из киви отлично подходит к мясу, к рыбе и к птице, также очень вкусно, если подать просто к гренкам.

Ингредиенты:
Киви - 2 шт
Майонез - 100 мл
Чеснок - 1 зубчик
Укроп - 1 пучок
Петрушка - 1 пучок
Соль

Приготовление:
В чашу блендера отправляем майонез, мелко нарезанные укроп, чеснок, петрушку и очищенные от кожицы киви. Соус по вкусу солим и пробиваем всё до однородного состояния. Всё очень просто! Соус готов! Выкладываем соус в пиалу и подаем к любимым блюдам.

Приятного всем аппетита!

Рубрики:  СОУСЫ
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