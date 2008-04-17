Герой нашей сегодняшней статьи – человек с трагической судьбой, чья карьера стала для него роковой. Биографии многих певцов весьма скудны и всегда неполностью рассказывают о жизни артистов до их творческого пути. Однако это обошло стороной советского и российского музыканта Игоря Талькова, о родителях и ранних годах которого написаны не пару строк. Сегодня в этой статье история самого прямолинейного и даже слегка грубого, но верного своим убеждениям исполнителя, чья жизнь была недолгой, но насыщенной.

Семья музыканта принадлежала к дворянскому роду: дедушка Игоря Максим Максимович был военным инженером, а его братья служили в царской армии. До начавшихся репрессий семья носила фамилию Талько, однако Владимир Максимович, отец Игоря, позже сменил фамилию на Тальков, чтобы не рушить судьбу своей семьи и не привлекать внимания властей. Долгое время Владимир был ярым сторонником коммунистического движения, хотя и терпел все тяготы жизни антисоветчика.

Мать Игоря Ольга Юльевна Швагерус попала в жернова советского прессинга после начале войны с Гитлером, когда в советской России начались гонения на немцев. Ее отца сослали на каторгу, а семья из Пятигорска была вынуждена уехать на Север, в ссылку. Преданность семьи отцу не позволила им отречься от него, и это ударило по ним. В поселении, где немецко-русской дали кров, семнадцатилетняя Ольга вышла замуж за одного из местных парней, чтобы всю ее семью не сослали на каторгу к отцу. Но и это не уберегло ее от опасности.

Мужа Ольги Николая признали «сыном кулака», за что попытались посадить в тюрьму. После долгих месяцев скитаний НКВД настигло молодых людей. В КПЗ Ольга попала на 7 месяце беременности; там же родила первенца.

Ребенок не прожил больше года; мать была убита горем, но нашла отдышку в самодеятельности. В колонии для матерей, в Орлово-Розово Чебулинского района Кемеровской области куда ее определили была возможность заниматься творчеством в лагерном театре, который давал концерты за пределами места заключения. В театре, где играла Ольга, она и познакомилась с Владимиром Максимовичем Тальковым, который тоже был заключенным-актером.

В лагере появился их первый сын, – старший брат Игоря Талькова, – Владимир. Супруги освободились друг за другом: сначала Ольга с сыном на руках, годом позже – Владимир. После этого семья поехала к отцу Ольги Юлию Рудольфовичу, который в 1956 году помог им найти отдельную квартиру в селе Грецовка Щёкинского района Тульской области. Там же 4 ноября 1956 года родился будущий певец Игорь Владимирович Тальков.

Игорь учился в школе города Щёкино до 1974 года параллельно с общеобразовательной Тальков учился и в музыкальной школе по классу баяна, но его главной страстью в детстве был хоккей. Серьезно тренировался, подростком даже ездил в Москву и пытался пройти отбор в клубы «ЦСКА» и «Динамо», но безуспешно. В старших классах самостоятельно освоил гитару, ударные и фортепиано, организовал школьный ансамбль «Гитаристы». На самом любимом музыкальном инструменте, саксофоне, Тальков играть не умел, но обожал слушать его звуки.

Также стоит отметить, что тот волшебный хриплый голос, который впоследствии полюбит вся страна, получился из-за того, что мальчик сорвал голос и заработал хронический ларингит. Благодаря специальной дыхательной гимнастике Игорь ослабил влияние болезни, вновь разработал связки, но хрипотца осталась.

Еще одним увлечением Талькова был театр. В драмкружке он не состоял, но обожал смотреть постановки. Получив аттестат зрелости, Игорь второй раз отправился на покорение столицы и подал документы в театральный институт. Но и на этот раз Москва не открыла парню свои объятия: он не смог выдержать экзамен по литературе, хотя с творческим конкурсом справился успешно. Игорь человек вернулся домой и поступил на физико-технический факультет Тульского педагогического института.

Через год он забрал документы, так как не испытывал интереса к точным наукам, и стал студентом Ленинградского института культуры. Впрочем, и тут одного года Талькову оказалось достаточно, чтобы понять: советская система образования ему не подходит. В тот же период Игорь впервые выступил с критикой коммунистического режима. До суда дело не дошло только чудом, зато подоспели люди из военкомата: Тальков отправился служить отечеству в подмосковное Нахабино.

В армии рядовой инженерных войск Тальков организовал ансамбль «Звездочка», а демобилизовавшись, решил зарабатывать музыкой на жизнь. Он уехал в Сочи и устроился в группу Александра Барыкина. Но в 1982 году Игорь прекратил ресторанные концерты, так как считал, что это унизительно, хотя коммерчески очень выгодно, и вышел на большую сцену.

Поэтический талант проявился у Игоря еще в 1973 году. Тогда же он написал песню «Мне немного жаль» которую в последствии включил в свой репертуар Игорь Скляр, а сам Игорь считал собственным творческим дебютом балладу «Доля» о судьбе человека, живущего в таком непростом мире.







С 1976 по 1987 год Тальков успел поработать с Анатолием Чепуровым, Стасом Наминым, Людмилой Сенчиной. В 1986 был солистом в группе «Электроклуб»; там же завел знакомство с Ириной Аллегровой.

Большой успех ждал музыканта в 1987 году, когда он исполнил композицию «Чистые пруды» на слова Давида Тухманова в телепередаче «Песня года»







Игорь превратился в очень известную личность, написанный в этот период шлягер «Спасательный круг» сильно отличался от тех хитов, которые Тальков обычно писал и хотел доносить до слушателей. Его сильно тянуло в социальную и гражданскую тематику, поэтому музыкант ушел из «Электроклуба» и основал собственную группу «Спасательный круг», концерты которой были смешением лирических и гражданских песен. Так Тальков свободно высказывал свои мысли относительно власти, не боясь быть осужденным – по его словам, закона, по которому арестовывают артистов, не существовало.







Вскоре Игорь сочиняет композицию «Россия». Снятый чуть позже клип с этой песней попадает в ротацию передачи «До и после полуночи». Тогда Игоря Талькова зрители узнали не только как лирика.







В начале 90-х годов музыкант был на вершине своей популярности: его приглашали в кино, только актерской карьере артиста не суждено было состояться. По разным причинам фильмы получались не настолько хорошими, чтобы Игорь гордился своими ролями.

Пик популярности Талькова-музыканта пришелся на 1990–1991 годы. Его песни «Господа демократы», «Глобус», «Бывший подъесаул» звучали в каждом подъезде. Позднее они вошли в трек-лист посмертного альбома певца. Во время августовского путча Игорь с группой «Спасательный круг» выступил на Дворцовой площади в Ленинграде и сразу после этого написал песню «Господин президент», в которой выразил разочарование политикой первого главы государства.

























В конце лета 1991 года Тальков принимал участие в концерте «Рок против танков», а также яро высказывал свою позицию о том, что смена власти произошла, но это было совершенно бессмысленно.

Первый опыт работы в кино Игорь Тальков получил еще в 1983 году, когда снялся в короткометражной ленте «Лирическая песня». Также в составе группы «Спасательный круг» он появился в криминальной драме «Охота на сутенера».







После выхода клипа «Россия» режиссер пригласил его сыграть главного героя в картине «Князь Серебряный».







Но по ходу съемок руководство сменило режиссера, жанр с исторического был преображен в комедию-фарс, а новым названием ленты стало «Царь Иван Грозный». Тальков отказался продолжать сниматься и не стал озвучивать роль, а впоследствии даже попросил прощение у зрителей за то, что они видят его в этом фильме.

Одновременно Игорь успел сыграть рэкетира в остросюжетном боевике «За последней чертой». Певцу предлагали главную положительную роль, но для этого ему нужно было остричь волосы и сбрить бороду. Тальков отказался и появился в образе отрицательного персонажа.







В личной жизни музыканта была только одна большая любовь. В июле 1979 года в кафе «Метелица» Игорь Тальков познакомился с девушкой по имени Татьяна. На тот момент он играл на гитаре в ансамбле передачи «А ну-ка, девушки!» и пригласил новую подругу поучаствовать в массовке.







Затем молодые люди стали встречаться, а в 1980 году поженились официально. Пару часто сравнивали по фото с Джоном Ленноном (John Lennon) и Йоко Оно (Yoko Ono): у невысокой Татьяны ярко выраженная восточная внешность, которая выделялась на фоне брутального супруга.







Через год в семье появился сын, Игорь Тальков — младший, который стал для отца буквально смыслом жизни.

Интересно, что мальчик в детстве категорически не хотел заниматься музыкой, но постепенно генетика сказала свое веское слово. В 14 лет юноша нашел старый синтезатор и сам его освоил. А в 2005 году выпустил сольный альбом «Надо жить».







Татьяна, – вспоминает, что муж нисколько не изменился после прихода в его жизнь успеха. Напротив, он даже больше не вписывался в ту среду, поскольку был человеком прямым и искренним, не способным на плетение интриг и роспуск слухов, которые теперь вились вокруг него постоянно. Татьяна говорит, что известность не приносила семье лишних денег: Игорь все гонорары тратил на оборудование и запись клипов и аранжировок, однако семья не жила впроголодь. Женщина отмечает, что после смерти Игоря скандалы и интриги не заканчиваются: находятся люди, которые пытаются выделиться на фоне Игоря за счет грязных и лживых новостей о нем.

Помимо семьи, в жизни певца было множество увлечений. Одна из громких связей Талькова — отношения с Маргаритой Тереховой. Актриса была на 15 лет старше исполнителя, вместе они основали музыкальную группу «Балаганчик», с которой гастролировали по стране. По слухам, пара планировала узаконить отношения, но сама звезда экрана не упоминала об этом факте

После смерти Игоря Татьяна училась на психолога, но бросила институт. Сейчас Талькова работает ассистентом режиссера в кинокомпании «Мосфильм» и сотрудничает с известными отечественными авторами фильмов. Она помогала режиссерам снимать такие картины,как «Тиски», «Стиляги», «Обитаемый остров: Схватка».

Известна легенда о том, что Игорь Тальков предсказал свою смерть. Однажды он летел в самолете, с которым случилась чрезвычайная ситуация. Пассажиры начали бурно волноваться, и тогда музыкант произнес:

«Не нужно бояться. Раз я здесь, то самолет не разобьется. Меня убьют при большом стечении народа, и убийцу никогда не найдут».

После этого происшествия Тальков написал знаменитый хит «Я вернусь».







5 октября 1991 года Игорь играл на акустической гитаре на творческом вечерев городе Гжель, и вдруг у него порвалась струна. Вот таким знаковым было последнее выступление Талькова на публике. По словам его жены, накануне певцу звонили по телефону и серьезно угрожали, но он не рассказал супруге, кто именно.

А уже 6 октября 1991 года в санкт-петербургском Дворце спорта «Юбилейный» Игорь Тальков должен был участвовать в сборном концерте со многими другими исполнителями. Но на ровном месте возник конфликт между ним и Игорем Малаховым, директором певицы Азизы. Мужчины повздорили, в дело вмешался администратор его группы «Спасательный круг» Валерий Шляфман, завязалась потасовка, переросшая в перестрелку.







Было произведено несколько выстрелов, и одна из пуль попала Талькову в сердце. Позднее было установлено, что артист был убит из револьвера. Прибывшие на скорой помощи врачи констатировали смерть артиста, причиной которой стала огнестрельная рана. Раненные в брюшную аорту, по статистке, выживают на протяжении первых 6 часов в одном случае из ста.

Похороны состоялись 9 октября 1991 года. Могила артиста находится на Ваганьковском кладбище в Москве.

Милиция пыталась расследовать убийство, но следствие установило, что Игорь Малахов не мог произвести тот роковой выстрел. Убийца стрелял сверху, тогда как телохранитель Азизы лежал на полу.

А Валерий Шляфман к тому моменту, когда к нему возникли вопросы, уже уехал из России, обосновавшись в Израиле. В итоге расследование убийства оказалось замороженным на долгие годы.

Дело было возобновлено в 2018 году. Официальным обвиняемым признан директор певца Валерий Шляфман. По закону, вступившему в силу в 2008 году, совершение тяжких преступлений может караться заочно. Вдова музыканта хочет довести дело до суда. К тому же в начале 2021 года она уже выиграла иск по защите чести, достоинства и деловой репутации Талькова против Первого канала, Азизы и Гульнары Мухамедовых.

В передаче «Пусть говорят», вышедшей в 2021 году, обсуждались версии произошедшего рокового события. По словам сына, это заказное убийство, в котором не виновен ни один из подозреваемых. Гости студии так и не нашли единого знаменателя. Одни предполагали, что выстрел произвел снайпер, другие — что это была шальная пуля.

Через два года после гибели музыканта был открыт музей его имени при поддержке Международного славянского культурного центра. В Санкт-Петербурге появилась памятная доска, а на могиле поэта — памятник. Еще одна скульптура была возведена в 2017 году в городе Щекино.

Творчество Талькова по сей день вызывает интерес у слушателей. Так, в 2009 году группа «Бумбокс» выпустила клип на песню «Летний дождь» в хип-хоп-манере. Видео быстро набрало большое количество просмотров.







Несмотря на трагический конец жизни Игоря Талькова (34 года), его творчество остается навечно в сердцах слушателей. Вне всяких сомнений, легендарные песни «простого советского нищего» не будут забыты даже спустя сотню лет после его смерти.











































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