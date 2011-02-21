Десерт «Карпаты»Ингредиенты:• печенье – 200 г.• жаренный арахис – 100 г.• шоколад – 1 плитка• банан – 1 шт.• сливочное масло – 100 г.• кокосовая стружка – 4 ст. л.Приготовление:1. Измельчить печенье и арахис.2. Растопить шоколад со сливочным маслом и смешать со смесью печенья.3. Массу выкладываем на фольгу в виде прямоугольника, в небольшое углубление укладываем банан.Сворачиваем, придавая треугольную форму.4. Убираем в холодильник на 2 часа, затем посыпаем кокосовой стружкой.