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Десерт «Карпаты»

Воскресенье, 22 Октября 2023 г. 20:15 + в цитатник
Десерт «Карпаты»


Ингредиенты:
• печенье – 200 г.
• жаренный арахис – 100 г.
• шоколад – 1 плитка
• банан – 1 шт.
• сливочное масло – 100 г.
• кокосовая стружка – 4 ст. л.

Приготовление:
1. Измельчить печенье и арахис.
2. Растопить шоколад со сливочным маслом и смешать со смесью печенья.
3. Массу выкладываем на фольгу в виде прямоугольника, в небольшое углубление укладываем банан.
Сворачиваем, придавая треугольную форму.
4. Убираем в холодильник на 2 часа, затем посыпаем кокосовой стружкой.
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Процитировано 3 раз
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Амиа   обратиться по имени Понедельник, 23 Октября 2023 г. 00:31 (ссылка)
Благодарю! Прекрасного настроения!
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