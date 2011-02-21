Воскресенье, 22 Октября 2023 г. 20:15
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Метки:
Кулинария
рецепты
десерты
Десерт «Карпаты»
Десерт «Карпаты»
Ингредиенты:
• печенье – 200 г.
• жаренный арахис – 100 г.
• шоколад – 1 плитка
• банан – 1 шт.
• сливочное масло – 100 г.
• кокосовая стружка – 4 ст. л.
Приготовление:
1. Измельчить печенье и арахис.
2. Растопить шоколад со сливочным маслом и смешать со смесью печенья.
3. Массу выкладываем на фольгу в виде прямоугольника, в небольшое углубление укладываем банан.
Сворачиваем, придавая треугольную форму.
4. Убираем в холодильник на 2 часа, затем посыпаем кокосовой стружкой.
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