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Создан: 24.12.2011
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Вкусное, сытное, очень сочное и ароматное куриное блюдо.

Воскресенье, 15 Сентября 2024 г. 12:08 + в цитатник
Одно из самых простых в приготовлении куриных блюд на сковороде
Вкусное, сытное, очень сочное и ароматное куриное блюдо.

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Ингредиенты:

600 г филе куриных бедер (8 шт.)
2 ст. л. лимонного сока
1 ч. л. смеси перцев
1 ч. л. сушеного чеснока
1/2 ч. л. острой паприки
по вкусу растительное масло
по вкусу соль

Приготовление:

1. Чтобы блюдо быстрее приготовилось, использую филе куриных бедер (кусочки небольшие). Добавляем в филе соль, острую паприку, смесь перцев, сушеный чеснок, лимонный сок и масло (1 ст. л.).

2. Тщательно перемешиваем, накрываем и оставляем на столе минимум на 1 час. Если маринуем дольше, то убираем в холодильник. Лимонный сок можно заменить на уксус (9% 1,5 ч. л.).

3. Филе бедра выкладываем в горячее масло (2-3 ст. л.) на сковороду. Сковороду прикрываем крышкой (полностью не закрываем) и жарим на среднем огне 7 минут.

4. Огонь убавляем до минимума, филе переворачиваем и жарим еще 7 минут.

5. Потом снова переворачиваем и готовим 6 минут. Так бедра полностью приготовятся и останутся сочными, не подгорят, а хорошо зарумянятся. 20 минут достаточно, чтобы филе полностью приготовилось (температура внутри кусков больше 78 градусов).

6. Готовое сочное филе перекладываем на тарелку и подаем с любимым гарниром. Оно нежное, сочное, ароматное с отличным чесночным вкусом.

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Рубрики:  кулинария/блюда из курицы, птицы
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Процитировано 9 раз
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 15:26 (ссылка)
БлагоДарю.
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