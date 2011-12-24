Одно из самых простых в приготовлении куриных блюд на сковороде

Вкусное, сытное, очень сочное и ароматное куриное блюдо.







600 г филе куриных бедер (8 шт.)2 ст. л. лимонного сока1 ч. л. смеси перцев1 ч. л. сушеного чеснока1/2 ч. л. острой паприкипо вкусу растительное маслопо вкусу соль1. Чтобы блюдо быстрее приготовилось, использую филе куриных бедер (кусочки небольшие). Добавляем в филе соль, острую паприку, смесь перцев, сушеный чеснок, лимонный сок и масло (1 ст. л.).2. Тщательно перемешиваем, накрываем и оставляем на столе минимум на 1 час. Если маринуем дольше, то убираем в холодильник. Лимонный сок можно заменить на уксус (9% 1,5 ч. л.).3. Филе бедра выкладываем в горячее масло (2-3 ст. л.) на сковороду. Сковороду прикрываем крышкой (полностью не закрываем) и жарим на среднем огне 7 минут.4. Огонь убавляем до минимума, филе переворачиваем и жарим еще 7 минут.5. Потом снова переворачиваем и готовим 6 минут. Так бедра полностью приготовятся и останутся сочными, не подгорят, а хорошо зарумянятся. 20 минут достаточно, чтобы филе полностью приготовилось (температура внутри кусков больше 78 градусов).6. Готовое сочное филе перекладываем на тарелку и подаем с любимым гарниром. Оно нежное, сочное, ароматное с отличным чесночным вкусом.