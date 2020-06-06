Вот только потратилась на белоснежный комплект, раз-два надела, а он уже подустал.

Первыми спешат испортить обнову волокна одежды, пот и дезодорант.

Следом — время и неправильный уход.

“Привет”, серые и желтые оттенки на далеко не дешевом белье!

К счастью, мы знаем, как быстро обновить белые бюстгальтер,

маечки и трусы, чтобы они сияли, словно вчера купленные.

Не забудьте защитить ручки резиновыми перчатками!





Быстрый рецепт

Что понадобится:



2 л теплой воды;

2 ст. л. поваренной соли;

3 ст. л. пищевой соды;

1 ст. л. стирального порошка.



Что делать



Растворите в воде соль, соду и стиральный порошок.

Замочите бюстгальтер на 15 минут.

Если понимаете, что он сильно пострадал, на 30 минут.

Затем постирайте его руками. Старайтесь делать как можно

меньше растягивающих движений.



Хорошо прополосните в чистой воде и высушите. Вуаля!



Важно: не сушите белые (все светлые) вещи на батарее.

Скорее всего, появятся желтые пятна, от которых потом тяжело избавиться.



Стандартный рецепт

Что понадобится:



6 л теплой воды;

6 ст. л. соды;

2 ст. л. перекиси водорода;

2 ст. л. нашатыря/аммиака.



Что делать



Растворите все ингредиенты в воде, хорошо перемешайте.

Замочите бюстгальтер (майки, футболки, трусы) на три часа.

Затем постирайте вещи руками, прополощите и высушите.

Важно: отбеливайте в хорошо проветриваемом помещении,

откройте окно и включите вытяжку. Не вдыхайте испарения.



Вам также понравится — 80% женщин неправильно носят нижнее белье!

Проверь, может ты оказалась в их числе



Хитрости наперед, чтобы белый бюстгальтер не портился



не надевайте его под темную одежду;

храните белое отдельно от цветного (например, в мешочке);

дожидайтесь, пока впитается дезодорант, а потом одевайтесь;

пользуйтесь порошком, предназначенным для белого белья;

не стирайте в горячей воде – из-за нее появляется серый цвет;

ручная стирка – это лучше, чем в машине.



















Источник







рамочка Natali Komjati