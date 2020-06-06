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Как быстро отбелить бюстгальтер, чтобы он сиял, словно вчера купленный
Первыми спешат испортить обнову волокна одежды, пот и дезодорант.
Следом — время и неправильный уход.
“Привет”, серые и желтые оттенки на далеко не дешевом белье!
К счастью, мы знаем, как быстро обновить белые бюстгальтер,
маечки и трусы, чтобы они сияли, словно вчера купленные.
Не забудьте защитить ручки резиновыми перчатками!
Быстрый рецепт
Что понадобится:
2 л теплой воды;
2 ст. л. поваренной соли;
3 ст. л. пищевой соды;
1 ст. л. стирального порошка.
Что делать
Растворите в воде соль, соду и стиральный порошок.
Замочите бюстгальтер на 15 минут.
Если понимаете, что он сильно пострадал, на 30 минут.
Затем постирайте его руками. Старайтесь делать как можно
меньше растягивающих движений.
Хорошо прополосните в чистой воде и высушите. Вуаля!
Важно: не сушите белые (все светлые) вещи на батарее.
Скорее всего, появятся желтые пятна, от которых потом тяжело избавиться.
Стандартный рецепт
Что понадобится:
6 л теплой воды;
6 ст. л. соды;
2 ст. л. перекиси водорода;
2 ст. л. нашатыря/аммиака.
Что делать
Растворите все ингредиенты в воде, хорошо перемешайте.
Замочите бюстгальтер (майки, футболки, трусы) на три часа.
Затем постирайте вещи руками, прополощите и высушите.
Важно: отбеливайте в хорошо проветриваемом помещении,
откройте окно и включите вытяжку. Не вдыхайте испарения.
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Проверь, может ты оказалась в их числе
Хитрости наперед, чтобы белый бюстгальтер не портился
не надевайте его под темную одежду;
храните белое отдельно от цветного (например, в мешочке);
дожидайтесь, пока впитается дезодорант, а потом одевайтесь;
пользуйтесь порошком, предназначенным для белого белья;
не стирайте в горячей воде – из-за нее появляется серый цвет;
ручная стирка – это лучше, чем в машине.
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|ДОМ И В НЕМ/ПОЛЕЗНОСТИ
ЖЕНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ./ПОЛЕЗНОСТИ
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