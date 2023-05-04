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Vlad53
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Совет от шеф-повара Дмитрия. Лучший шашлык! Как правильно мариновать мясо?

Четверг, 04 Мая 2023 г. 03:01 + в цитатник


Рецепт маринада :
🍖Филе бедра или свиная шея: 1 кг.
🍖Лук: 300-350 г.
🍖Кинза: пучок
🍖Газ вода: 250 мл.
🍖Растит масло: 100 мл.
🍖Чили хлопья: 1 ч.л.
🍖Паприка: 1 ч.л.
🍖Соль, перец

https://rutube.ru/video/24ca688f5420ed8d632769e59e87f48d/

Серия сообщений "Здоровье. Красота. Еда":
Многое о здоровье, еде и красоте
Часть 1 - Совет от шеф-повара Дмитрия. Лучший шашлык! Как правильно мариновать мясо?
Часть 2 - Садоводам на заметку. Самые лучшие саженцы.
Часть 3 - ЛАЙФХАК: как перестать хотеть есть ПОСТОЯННО?
...
Часть 12 - Нашёл, делюсь. ПП-рецепты из капусты: подборка диетических блюд.
Часть 13 - С утра пораньше! Лето — лучшее, что есть у человечества.
Часть 14 - Чай из одуванчиков. Креативно!

Рубрики:  За минуту. Только позитив. В/сюжеты
Без политики. Позитив
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Четверг, 04 Мая 2023 г. 09:13 (ссылка)
Спасибо. Будем вместо шашлыка рыбку на мангале делать
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Домовик   обратиться по имени Четверг, 04 Мая 2023 г. 09:57 (ссылка)
Вообще то каждый маринует мясо по своему рецепту. Да зашеина считается лучшим мясом для шашлыка, но из рёбрышек отличный шашлык.
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Четверг, 04 Мая 2023 г. 23:50ссылка
Vlad53
Согласен. У каждого есть свой рецепт. Но этот будет просто плюсом к тому, чего мы уже умеем.
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Нина_Чечулина   обратиться по имени Четверг, 04 Мая 2023 г. 13:49 (ссылка)
Спасибо за рецепт!!
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Четверг, 04 Мая 2023 г. 23:48ссылка
Vlad53
Вкусно! Опробовано!
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Mishail_valdai   обратиться по имени Суббота, 06 Мая 2023 г. 00:54 (ссылка)
Я очень ленивый, поэтому все по старинке: филе грудки курицы + лук + специи + майонез
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Суббота, 06 Мая 2023 г. 05:42ссылка
Vlad53
Тоже не плохо. А насчет лени не верю.
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