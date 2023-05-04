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Совет от шеф-повара Дмитрия. Лучший шашлык! Как правильно мариновать мясо?
Рецепт маринада :
🍖Филе бедра или свиная шея: 1 кг.
🍖Лук: 300-350 г.
🍖Кинза: пучок
🍖Газ вода: 250 мл.
🍖Растит масло: 100 мл.
🍖Чили хлопья: 1 ч.л.
🍖Паприка: 1 ч.л.
🍖Соль, перец
https://rutube.ru/video/24ca688f5420ed8d632769e59e87f48d/
Серия сообщений "Здоровье. Красота. Еда":Многое о здоровье, еде и красотеЧасть 1 - Совет от шеф-повара Дмитрия. Лучший шашлык! Как правильно мариновать мясо?
Часть 2 - Садоводам на заметку. Самые лучшие саженцы.
Часть 3 - ЛАЙФХАК: как перестать хотеть есть ПОСТОЯННО?
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Часть 12 - Нашёл, делюсь. ПП-рецепты из капусты: подборка диетических блюд.
Часть 13 - С утра пораньше! Лето — лучшее, что есть у человечества.
Часть 14 - Чай из одуванчиков. Креативно!
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