Курица на праздник









На 4 порции:

🍗Курица (филе бедра) или свинина(карбонад или шея) - 500 г

🍚Творожный сыр Hohland для кулинарии - 200 г

🧅Лук репчатый - 120 г

🍅Помидор - 120 г

🧀Сыр копченый любой - 30 г

🍶Растительное масло для жарки

🌶Молотая паприка

🧄Сухой чеснок

🧂Соль

🧂Перец

1. Куриное филе бедра накрываем и слегка отбиваем, солим и перчим.

2. Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем до золотистого цвета.

3. Помидоры нарезаем слайсами и удаляем семечки, лишняя жидкость нам не нужна.

4. Творожный сыр HOCHLAND для Кулинарии выкладываем в миску, добавляем специи, соль и натертый на мелкой терке копченый сыр, все хорошо перемешиваем.

5. На противень выкладываем мясо, сверху обжаренный лук, помидор и закрываем творожно-сырной массой.

6. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 мин.

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Куриное суфле

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г

цукини — 300 г

яйца куриные — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

паприка красная — 1 щепотка

итальянские травы — 1 щепотка

соль — 1 щепотка

лен семена — ⅕ ч. л.

кунжутные семечки — ⅕ ч. л.

растительное масло — 2 ст. л.

сливочное масло — 1 ч. л.



Способ приготовления:

1. На смеси растительного и сливочного масел обжарить лук с чесноком.

2. Куриное филе нарезать кубиками и измельчить в блендере.

3. Цукини нарезать кубиками и также измельчить в блендере. Отжать лишнюю воду.

4. Соединить вместе куриный фарш, цукини, жареный лук, яйцо и специи. Перемешать.

5. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить в нее всю массу. Разровнять, посыпать семечками и отправить на 30–40 минут в духовку, разогретую до 180°C.

[url= https://viewout.ru/japonskoe-karri-s-kurinym-mjasom-poshagovyj-recept] Японское карри с куриным мясом[/url]

Что такое японское карри

Японское карри – это густое блюдо с консистенцией, похожей на рагу, в которое обычно входят белок, сладкий лук, морковь и картофель. Соус загущается руксом (смесью жира и муки с добавлением специй карри). Существуют различные варианты японского карри, которые варьируются в зависимости от региона и предпочтений в семье, но самый простой рецепт, который мы предлагаем, готовится с курицей. История японского карри

Карри было привезено в Японию в конце 1800-х годов британцами и сначала представляло собой западное рагу, смешанное с порошком карри. Японцы адаптировали его под свой вкус, и вскоре появилось «Карри Райсу» (カレーライス). К 1950-м годам компания S&B Foods создала удобный растворимый карри-рукс в виде кубиков, чтобы каждый мог легко приготовить карри дома.

Сегодня карри стало неотъемлемой частью японской кухни, его можно встретить в ресторанах и на фуд-кортах в универмагах. Популярность карри вышла за пределы Японии, его любят и в других странах Азии.

Чем японское карри отличается от других видов карри

Японское карри существенно отличается от большинства других карри в мире — оно имеет более густую консистенцию и обладает сладковатым и пряным вкусом. Уникальная сладость появляется благодаря луку, моркови и добавкам, таким как мёд и тертое яблоко.

Некоторые считают японское карри больше похожим на рагу, чем на привычное карри, как, например, тайское или индийское. Оно не острое, поэтому подходит даже для детей.

Карри обычно подается с японским короткозернистым рисом, который более клейкий, чем басмати или длиннозерный рис, и идеально впитывает соус.

Одной из причин, почему японское карри можно быстро приготовить, является использование японского соуса карри (カレールー), который продается в виде готовой смеси. Карри-рукс добавляет блюду уникальную глубину аромата, пряность и кремовую текстуру.

У каждого бренда карри-рукс обычно есть три уровня остроты: мягкий, средний и острый. Японский вкуса не такой острый, как в тайских или индийских карри.

Домашний японский карри

Хотя готовый карри-рукс экономит время, вы будете удивлены, насколько легко сделать его дома. К тому же, у домашнего карри есть свои преимущества:

Без добавок, глутамата и искусственных ароматизаторов.

Можно регулировать вкус, остроту, соль и густоту.

Можно сделать безглютеновый или вегетарианский вариант.

Если хотите попробовать сделать карри-рукс с нуля, потребуется всего 30 минут.

Персонализируйте ваше карри

Моя знакомая всегда добавляла в карри тёртое яблоко и другие специи. Она говорила: «Если использовать только готовый карри-рукс, карри будет всегда одинаковым». Она поделилась со мной двумя советами:

используйте два разных бренда карри-рукс (например, смешайте мягкий и средний);

добавляйте секретные ингредиенты.

Вот несколько ингредиентов, которые можно добавить для усиления вкуса.

Используйте 1-3 чайные ложки. Для сладкого вкуса: Тёртое яблоко. Мёд. Кетчуп. Пюре из банана.

Для освежающего/кислого вкуса: Лимон (добавьте перед подачей). Йогурт.

Для острого вкуса: Черный перец. Красный перец.

Для аромата: Лавровый лист. Корица.

Для глубины вкуса: Масло. Шоколад. Имбирь. Красное вино.

Полезные советы по приготовлению японского карри с курицей: Нарезайте ингредиенты равномерно. Готовьте лук до золотистого цвета для насыщенного вкуса. Накрывайте бульоном/водой так, чтобы он едва покрывал ингредиенты. Добавьте «секретные ингредиенты» перед закипанием. Снимайте пену и примеси для чистого вкуса. Растворяйте карри-рукс по два кубика за раз. Следите за карри, оно легко подгорает. Готовьте побольше и заморозьте его.

Как подавать японское карри

Японское карри подают с рисом и фукудзиндзукэ, овощным релишем из дайкона, баклажана и корня лотоса, маринованным в соевом соусе. Надеюсь, вам понравится этот рецепт японского карри с курицей.

Японское куриное карри:

Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 50 минут. Количество порций: 8 (остатки можно заморозить).

Ингредиенты: 2 луковицы (большие; 670 гр), 2 моркови ( 190 гр), 3 картофелины сорта «Юкон Голд» (432 гр), 1 ч. л. имбиря (тёртого), 2 зубчика чеснока, ½ яблока (170 гр), 680 гр куриных бедер без костей и кожи, свежемолотый черный перец.

Для соуса карри: 1½ ст. л. нейтрального масла (для жарки), 4 стакана куриного бульона (для снижения содержания натрия используйте только воду или половину бульона и половину воды ), 1 ст. л. меда, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кетчупа, 1 упаковка японской заправки для карри (200–230 гр).

Для сервировки: 8 порций приготовленного японского короткозернистого риса, фукудзиндзукэ (японские красные маринованные овощи).

Пошаговый рецепт

Соберите все ингредиенты. Для этого рецепта в качестве секретного ингредиента добавляем имбирь, чеснок, яблоко, мёд, соевый соус и кетчуп.

Нарежьте 2 луковицы дольками. Если хотите, то можете измельчить или тонко нарезать лук, чтобы он растворился в соусе.Очистите 2 моркови и нарежьте их на скрученные клинья (по-японски это называется рангири). Такой тип нарезки создаёт большую площадь поверхности, что помогает моркови впитать больше вкуса и приготовиться быстрее.Очистите 3 картофелины сорта «Юкон Голд» и разрежьте их на четвертинки. Замочите их в воде на 15 минут, чтобы удалить излишки крахмала. Совет: картофель сорта «Юкон Голд» хорошо сохраняет форму. Вы можете использовать картофель сорта «Рассет», но он имеет тенденцию распадаться в бульоне во время приготовления, поэтому разрежьте его на 6 частей и добавьте в кастрюлю ближе к концу приготовления. Натрите имбирь на терке и отмерьте 1 ч. л. имбиря с соком. Отложите в сторону. Измельчите 2 зубчика чеснока и отложите в сторону. Разрежьте ½ яблока на четвертинки, удалите сердцевину и очистите от кожуры. Натрите яблоко на тёрке и отложите в сторону. Срежьте лишний жир с 680 гр куриных бёдрышек, предварительно очистив их от костей и кожи, и выбросьте его. Затем нарежьте курицу на кусочки размером на один укус. Я рекомендую разрезать её по диагонали (по-японски это называется согигири), чтобы увеличить площадь поверхности и сделать каждый кусочек плоским, чтобы он быстрее приготовился. Приправьте свежемолотым черным перцем. Совет: если вы будете использовать домашнюю заправку для карри, вы также можете слегка приправить курицу кошерной солью. Разогрейте 1½ ст. л. нейтрального масла в большой кастрюле на среднем огне и добавьте лук. Обжарьте лук, периодически помешивая, пока он не станет полупрозрачным и нежным, около 5 минут. Не помешивайте лук слишком часто, иначе он не приобретет золотистый цвет. Приготовленный лук придаёт удивительный вкус, поэтому не пропускайте этот шаг. Если у вас есть лишние 5 минут, обязательно карамелизируйте лук. Добавляем измельченный чеснок (я пропускаю его через чеснокодавилку для более нежной текстуры) и тёртый имбирь и тщательно перемешайте. Добавьте курицу и готовьте, часто помешивая, пока она не перестанет быть розовой снаружи. Если лук становится слишком коричневым, временно убавьте огонь до среднего. Добавьте 4 стакана куриного бульона. Чтобы уменьшить содержание натрия, вы можете заменить его только водой или использовать половину бульона и половину воды. Совет: если вы используете домашний карри-рукс, вам не нужно беспокоиться, так как он не содержит соли. Добавьте тёртое яблоко, 1 ст. л. меда , 1 ст. л. соевого соуса и 1 ст. л. кетчупа (или любую приправу по вашему выбору). Добавьте морковь и картофель сорта «Юкон Голд» (если вы используете картофель сорта «Рассет», добавьте его позже, в последние 15–20 минут приготовления). Бульон должен едва покрывать ингредиенты. Не волнуйтесь, нам не нужно слишком много жидкости, а дополнительная жидкость выйдет из мяса и овощей. Тушите под крышкой* на среднем огне 15 минут, периодически помешивая. *Тушить без крышки, если ингредиенты полностью погружены в бульон. После закипания снимите пену и накипь с поверхности бульона. Продолжайте готовить под крышкой, пока деревянная шпажка не сможет проткнуть морковь и картофель. Выключите огонь. Из упаковки японской заправки для карри положите 1–2 кубика в половник с жидкостью. Медленно дайте им раствориться, ложкой или палочками для еды и перемешайте в кастрюле, чтобы они смешались. Повторите с остальными кубиками, по 2 кубика за раз. Совет: я использую 1 полноразмерную коробку купленной в магазине заправки для карри, которая обычно рассчитана на 8–12 порций (будьте осторожны, так как некоторые бренды предлагают меньшую коробку, которая рассчитана на 4 порции). С домашней заправкой для карри я обычно использую 6–7 кубиков на 8 порций. Тушите, не накрывая крышкой , на среднем огне, часто помешивая, пока карри не загустеет, около 5–10 минут . Если карри слишком густое, можно добавить воды, чтобы разбавить соус. Когда вы помешиваете, следите, чтобы на дне кастрюли не оставалось рукса или других ингредиентов; в противном случае они могут пригореть. Попробуйте карри и добавьте соль по вкусу, если нужно.

Источник: Блюдо готово. Подавайте карри с приготовленным на пару японским короткозернистым рисом. Если хотите, украсьте фукудзиндзукэ (японские красные маринованные овощи).Источник: https://viewout.ru/japonskoe-karri-s-kurinym-mjasom-poshagovyj-recept УЖИН "Три минуты" на сковороде!





ПРОДУКТЫ:

-куриные бедра-1кг

для маринада:

-приправа для курицы-1ч.л.

-смесь перцев-1/2ч.л.

-кориандр-1ч.л.

-растительное масло-2ст.л.

для соуса:

-лук-1шт

-морковь-2шт

-сладкий перец-1-2шт

-баклажан-1шт

-кабачок-1шт

-помидоры-2шт

-томатная паста-1ст.л.

-приправа для курицы-1ч.л.

-соль-по вкусу

-сахар-1ч.л. или по вкусу

-вода-столько,чтобы покрывала овощи полностью

-чеснок-2зубчика

-зелень-для подачи Курица в апельсиновом желе



Необычное сочетание, которое вам точно придется по вкусу. Ингредиенты: Курица - 500 гр Апельсины - 2 шт Сахар - 100 г Чеснок - 3 зубчика Соевый соус - 3 ст.л Горчица - 2 ст.л Соль - по вкусу Приготовление: Нарезаем апельсины кубиками. Провариваем апельсины с небольшим количеством воды с сахаром. Чеснок пропускаем через пресс. Добавляем к чесноку соевый соус и горчицу, смешиваем с проваренными апельсинами. Кусочки курицы помещаем в форму и заливаем апельсиновым соусом. Форму помещаем в духовку, разогретую до 210 градусов. Запекаем курицу с апельсинами 60-75 минут. Куриные бёдра с капустой



ПРОДУКТЫ: -капуста белокочанная - 1шт -куриные бедра-4шт -майонез-1,5ст.л. -соевый соус-2ст.л. -чеснок-3 зубчика -паприка копченая-1ч.л. -перец черный -1/3ч.л. -аджика-1/4ч.л. -сушеный чеснок-1/3ч.л. -растительное масло-1-2ст.л.



